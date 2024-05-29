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Верес - Эпицентр онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 июня 2024, 17:00
Главный судья: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
3 - 0
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79'
Эпицентр
Каменец-Подольский
Ход матча
7' Gayduchyk, Mykola 45' Sharaj, Vladislav 45' Gayduchyk, Mykola
46' Siqueira, Iago 46' Bendera, Ivan 67' Lipovuz, Andriy 68' Sharaj, Vladislav Вышел: Шасталь, Дмитрий 68' Kristin, Vladislav 68' Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich Вышел: Евгений Морозко
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Верес
41%
Ничья
29%
Эпицентр
29%
Интересные факты
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 5 играх.
  • Результат первой игры FC Epitsentr Dunaivtsi - Верес Ровно 1-1.
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • FC Epitsentr Dunaivtsi забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 29% матчей, FC Epitsentr Dunaivtsi выигрывает в 34% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 29% случаев, FC Epitsentr Dunaivtsi выигрывает в 34%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 2 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Epitsentr Dunaivtsi лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Epitsentr Dunaivtsi% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Epitsentr Dunaivtsi проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Epitsentr Dunaivtsi% своих матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Epitsentr Dunaivtsi's.
  • Верес Ровно забивает 1.48 гола, играя дома, а FC Epitsentr Dunaivtsi забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Epitsentr Dunaivtsi без побед в последних 4 играх.
  • Верес Ровно забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • FC Epitsentr Dunaivtsi пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Личные встречи
Верес
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Эпицентр
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Эпицентр 1 - 1 Завершен Верес
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Эпицентр 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Заря 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Эпицентр
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Эпицентр 1 - 1 Завершен Верес Н
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Левый Берег 2 - 1 Завершен Эпицентр П
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Ингулец П
Первая лига Украины 2025
10.05.2024 - 12:00 Виктория 1 - 1 Завершен Эпицентр Н
Первая лига Украины 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 Эпицентр 3 - 2 Завершен СК Полтава В
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Главные события
Sharaj, Vladislav
Вышел: Шасталь, Дмитрий
68'
68'
Kristin, Vladislav
Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
Вышел: Евгений Морозко
68'
67'
Lipovuz, Andriy
Siqueira, Iago
46'
46'
Bendera, Ivan
ГООЛ! Sharaj, Vladislav
45'
ГООЛ! Gayduchyk, Mykola
45'
ГООЛ! Gayduchyk, Mykola
7'
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Верес
41%
Ничья
29%
Эпицентр
29%
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 74
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    68 45
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
    68
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
    46
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
    45 7
  • 1
    .Сергей Чернобай
  • 4
    Moroz, Vladyslav
    Защитник
  • 3
    Grigoraschuk, Stepan
    Защитник
  • 20
    Kristin, Vladislav
    Защитник
    68
  • 97
    Klymets, Oleksandr
    Полузащитник
  • 28
    Lipovuz, Andriy
    Полузащитник
    67
  • 18
    Myronyuk, Mykola
    Полузащитник
  • 10
    Bejenari, Andrei
    Нападающий
  • 17
    Bendera, Ivan
    46
  • 7
    Sten, Serhii
    Полузащитник
  • 9
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Олег Шандрук
  • Nagorniak, Sergii
Статистика матча
ЖК
1
Трансляция
77'
Замена
76'
Опасный момент
Два подряд момента было у Шастала, но он не смог их реализовать. И если в первом случае позиция была сложная, то во втором он однозначно должен был забивать.
72'
Замена
Глущук вступил в игру, Липовуз отправился отдыхать.
67'
Замена
Владислав Крыстин уступил место на поле Жмуйде.
67'
Замена
Морозко и Шастал вышли на поле вместо Дахновского и Шарая.
64'
Опасный момент
Каким-то чудом Гайдучик не забивает свой третий мяч! Игроки Эпицентра продолжают дарить моменты сопернику. С нескольких метров пробивал нападающий Вереса и не попал в створ.
57'
Еще одну дуэль проиграл Стень Когуту. Мог обыгрывать вратаря и оказываться перед пустыми воротами, но утратил контроль над мячом.
55'
Замена
Алибеков и Полюлях в игре, Миронюк и Беженар завершили матч.
51'
Чернобай чуть не переплюнул привоз Крыстина. Забрал мяч после подачи с углового и решил ввести его на соперника. Повезло, что партнеры подстраховали.
50'
Пошла открытая игра. Стеню не хватило буквально мгновения, чтобы пробросить Когута и отправить мяч в пустые ворота. Игру вратаря Вереса на выходе тоже нельзя оставить без внимания, все сделал вовремя, хоть и на грани.
50'
Гайдучик мог уже хет-трик оформлять, если бы не самоотверженный подкат защитника. В последний момент заблокировал удар, кажется, Григоращук.
49'
Липовуз попытался забить с дальней дистанции, чуть выше перекладины прошел мяч.
48'
Опасный момент
Дахновский обязан был расстреливать ворота с границы вратарской, но слета запустил мяч значительно выше цели.
46'
Свисток
Второй тайм начался. Годя заменил Сикейру, а Станислав Крыстин — Бендеру.
Комментарии излишни, счет говорит сам за себя. Эпицентр оказался совсем не готов к ответному матчу. После первого пропущенного были попытки отыграться, но грубые ошибки в обороне все перечеркнули.
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+4'
Гоооол!!!
И сразу ставят точку в противостоянии хозяева! Гайдучик с такой легкостью, будто на тренировке, пробежался с мячом к воротам и положил его в дальний угол с линии штрафной. Никакого сопротивления, поплыл Эпицентр.
45+2'
Гоооол!!!
Удваивает преимущество Верес! Крыстин допустил грубейшую ошибку, которой воспользовался Шарай. Выскочил из-за спин защитников и, перехватив мяч, в касание переиграл вратаря.
45+1'
Инфо
Добавлено 4 минуты.
45'
Верес выскочил в опасную контратаку. Сикейра зацепился за мяч, придержал его и прострелил на Дахновского, когда тот пришел поддержать партнера. Немного не хватило, чтобы замкнуть.
43'
Кравчук получил мяч в штрафной, развернулся и пытался пробить под дальнюю штангу. Не удалось, поскольку угол был слишком острым.
40'
Снова прослеживается, что Верес больше не может поддерживать темп первой половины тайма. Эпицентр, можно сказать, закрыл соперника на своей половине поля. Вот только моментов нет.
35'
Опасный момент
Было близко к шедевру! Миронюк на дриблинге протащил мяч и оставил его Крыстину под прострел. Владислав, в свою очередь, нашел в центре штрафной Бендеру, который ударом через себя завершил эту атаку. Не попал в створ, к сожалению.
27'
Офсайд
Гайдучик снова поразил ворота Эпицентра, но гол сразу же был отменен из-за офсайда. Будет еще одна проверка VAR, эпизод неочевидный. UPD Все-таки положение вне игры.
26'
Долго смотрели повтор, в итоге даже желтую карточку не продемонстрировали Сикейре.
23'
Сикейра пошел в подкат и был близок к тому, чтобы нанести Липовузу серьезную травму. Раньше в УПЛ за такое часто удаляли, сейчас грань сместилась.
21'
Кучеров заработал штрафной удар из перспективной позиции, Дахновский взялся его исполнить. Сделал это крайне неудачно.
17'
Верес полностью контролирует ход игры. В выездном матче ровенчане тоже начали активно, но к середине первого тайма отдали преимущество сопернику. Правда, сегодня уже удалось забить, а это многое меняет.
12'
Стень неудачно приземлился на плечо после того, как Шарай сбил его в подкате. К счастью, обошлось без серьезного повреждения.
7'
Гоооол!!!
Верес быстро открывает счет! Сикейра, находясь в окружении троих соперников, умудрился подать, а Гайдучик первым сориентировался после рикошета от Крыстина и отправил мяч в сетку.
4'
Шарай догнал мяч у лицевой линии и простреливал во второй темп. Никто из партнеров не почувствовал и не открылся в ту зону. А момент был опасный, 77-й номер Вереса все делал правильно.
1'
Свисток
Матч начался.
Первый матч завершился со счетом 1-1. Отличились Мороз и Гайдучик.
Запасные: Кулик (в), Ющишин (в), Гакман, Сезар, Курко, Кухарук, Морозко, Смиян, Шестаков.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут (к) — Шевченко, Вовченко, Кучеренко, Балан — Кучеров, Банада — Шарай, Сикейра, Дахновский — Гайдучик. Главный тренер — Олег Шандрук.
Запасные: Бушняк (в), Жмурко (в), Алибеков, Глущук, Горный, Жмуйда, Козловский, С. Крыстин, Ляшенко, Полюлях.
Инфо
Стартовый состав Эпицентра: Чернобай — Климец, Григоращук, Мороз, Крыстин — Липовуз, Миронюк — Стень, Беженар (к), Бендера — Кравчук. Главный тренер — Сергей Нагорняк.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча за участие в УПЛ между Вересом и Эпицентром.
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Анонс матча Верес - Эпицентр 02.06.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Эпицентр (Каменец-Подольский) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024.

Дата проведения матча: 02.06.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Эпицентр (Каменец-Подольский):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Эпицентр и Верес в предыдущем футбольном матче 29.05.2024 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Олег Шандрук и Nagorniak, Sergii разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Эпицентр можно посмотреть 02.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Эпицентр, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Эпицентр - 29.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эпицентр (Каменец-Подольский)
Год основания Эпицентр (Каменец-Подольский): 1960
Страна: Украина

Прошедший матч команды Эпицентр был сыгран против Верес - 29.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Верес - Эпицентр онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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