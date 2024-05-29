Верес - Эпицентр онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - Эпицентр 02.06.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Эпицентр (Каменец-Подольский) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024.

Дата проведения матча: 02.06.2024

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Эпицентр (Каменец-Подольский):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Эпицентр и Верес в предыдущем футбольном матче 29.05.2024 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Олег Шандрук и Nagorniak, Sergii разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Эпицентр - 29.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эпицентр (Каменец-Подольский)

Год основания Эпицентр (Каменец-Подольский): 1960

Страна: Украина



Прошедший матч команды Эпицентр был сыгран против Верес - 29.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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