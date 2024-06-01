Левый Берег - Оболонь онлайн трансляция матча

FC Levy Bereg Kiev не проигрывает в последних 4 играх.

FC Obolon Kiev не выиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Результат первой игры FC Obolon Kiev - FC Levy Bereg Kiev 1-0.

FC Levy Bereg Kiev забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

FC Levy Bereg Kiev выигрывает первый тайм в 45% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 13% матчей.

FC Levy Bereg Kiev выигрывает первую половину матча в 45% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 13%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Levy Bereg Kiev.

В их последнюю встречу команда FC Levy Bereg Kiev победила в 2 гол(а).

Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

FC Levy Bereg Kiev забивает 2.53 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.