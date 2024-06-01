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Левый Берег - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 июня 2024, 16:00
Рейтинг матча:
Левый Берег
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Левый Берег
36%
Ничья
29%
Оболонь
36%
Интересные факты
  • FC Levy Bereg Kiev не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Obolon Kiev не выиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Результат первой игры FC Obolon Kiev - FC Levy Bereg Kiev 1-0.
  • FC Levy Bereg Kiev забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • FC Levy Bereg Kiev выигрывает первый тайм в 45% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 13% матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev выигрывает первую половину матча в 45% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 13%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Levy Bereg Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Levy Bereg Kiev победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • FC Levy Bereg Kiev забивает 2.53 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
Прогноз на матч
Личные встречи
Левый Берег
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершен Левый Берег
Последние матчи - Левый Берег
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершен Левый Берег П
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Левый Берег 2 - 1 Завершен Эпицентр В
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпаты 3 - 3 Завершен Левый Берег Н
Первая лига Украины 2023/2024
10.05.2024 - 15:30 Левый Берег 1 - 1 Завершен Прикарпатье Н
Первая лига Украины 2023/2024
03.05.2024 - 13:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Левый Берег В
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершен Левый Берег В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Показать больше
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Левый Берег
36%
Ничья
29%
Оболонь
36%
Трансляция
Запасные: Кичак, Марченко, Нагиев, Вовкун, Слободян, Запорожец, Вишневский, Краснопир, Козлов, Корх, Лях, Лящук.
Оболонь: Рыбка - Чернов, Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз - Мединский, Груша - Суханов, Тарануха.
Запасные: Чеботарев, Сташкив, Дударенко, Швец, Якимов, Андриешин, Быков, Сердюк, М. Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко.
Левый берег: Механов - Астахов, Слотюк, Самар, Сидней - Соколов, Спиваков, Дедух, Мысык - Литовченко, Петренко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
В первом матче победила Оболонь — 1:0.
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию переходного поединка Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Левый берег (Киев, Украина) сыграют киевские Левый берег и Оболонь.
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Последние матчи
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Анонс матча Левый Берег - Оболонь 02.06.2024, Премьер-лига

Матч между командой Левый Берег (Киев) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024.

Дата проведения матча: 02.06.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Левый Берег (Киев) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Оболонь, тогда как команда Левый Берег осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Левый Берег в предыдущем футбольном матче 29.05.2024 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Левый Берег - Оболонь можно посмотреть 02.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Левый Берег - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина

Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Оболонь - 29.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Левый Берег - 29.05.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Следите за результатами матча Левый Берег - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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