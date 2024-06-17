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Румыния - Украина онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 17 июня 2024, 16:00 - Альянц Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Гленн Ниберг
Рейтинг матча:
Румыния
1 - 0
Обновить
46'
Украина
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Ход матча
29' Николае Станчу
Кто победит?
523 Пользователей сделало свой выбор
Румыния
11%
Ничья
19%
Украина
71%
Интересные факты
  • Румыния без побед в последних 4 играх.
  • Румыния без побед над Украина в последних 3 играх.
  • Румыния выигрывает первый тайм в 18% матчей, Украина выигрывает в 27% матчей.
  • Румыния выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Украина выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Украина.
  • В их последнюю встречу команда Украина победила в 1 гол(а).
  • Когда Румыния лидирует 1-0 дома, они побеждают в Румыния% своих матчей.
  • Когда Румыния проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Румыния% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Украина's performance of the last 5 matches is better than Румыния's.
  • У команды Румыния серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Украина проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Румыния (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Румыния выиграла 1, команда Украина выиграла 3, 0 ничьи.
  • Румыния забивает 2.25 гола за матч против команды Украина, а Украина забивает 2.25 гола против команды Румыния (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Румыния и Украина - 4.5.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Румыния и Украина - 2.
  • Румыния забивает 1.38 гола, играя дома, а Украина забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Украина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Румыния
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 2019/2020
10.10.2019 - 20:30 Румыния 3 - 0 Завершен Украина
Сборная Украины 2015/2016
29.05.2016 - 20:30 Румыния 3 - 4 Завершен Украина
Кубок Кипра 2010/2011
08.02.2011 - 20:30 Украина 2 - 2 Завершен Румыния
Последние матчи - Румыния
Международные товарищеские матчи 2024
07.06.2024 - 21:00 Румыния 0 - 0 Завершен Лихтенштейн Н
Международные товарищеские матчи 2024
04.06.2024 - 21:30 Румыния 0 - 0 Завершен Болгария Н
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 21:30 Румыния 2 - 3 Завершен Колумбия П
Международные товарищеские матчи 2024
22.03.2024 - 21:45 Румыния 1 - 1 Завершен Северная Ирландия Н
Евро 2024 2024
21.11.2023 - 21:45 Румыния 1 - 0 Завершен Швейцария В
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Последние матчи - Украина
Международные товарищеские матчи 2024
11.06.2024 - 19:00 Молдова 0 - 4 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2024
07.06.2024 - 21:45 Польша 3 - 1 Завершен Украина П
Международные товарищеские матчи 2024
03.06.2024 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Украина Н
Евро U-17 2025
26.05.2024 - 20:30 Украина 2 - 0 Завершен Кипр В
Евро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Украина 1 - 3 Завершен Чехия П
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Новости команд
Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО 17.06.2024 в 16:36 Привезли себе гол! Украина пропустила от Румынии в концовке первого тайма. ВИДЕО Ну как так?
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На каждом из четырех Евро Украина пропускала первой 17.06.2024 в 16:46 На каждом из четырех Евро Украина пропускала первой 2024 – не исключение
Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы 17.06.2024 в 16:46 Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы Еще ни разу на Евро мы не сохраняли свои ворота сухими
Главные события
ГООЛ! Николае Станчу
29'
Кто победит?
523 Пользователей сделало свой выбор
Румыния
11%
Ничья
19%
Украина
71%
Составы команд
33
Флорин Константин Нита
11
Силвиу Банку, Никусор
3
Burca, Andrei Andonie
6
Dragusin, Radu Matei
2
Ратиу, Андрей
8
Мариус Марин
7
Флоринел Коман
31
Николае Станчу
18
Рэзван Марин
98
Ман, Дэннис
70
Денис Дрэгуш
13
Андрей Лунин
26
Конопля, Юхум
27
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
35
Александр Зинченко
6
Тарас Степаненко
10
Николай Шапаренко
8
Виктор Цыганков
10
Sudakov, Georgiy
10
Мудрик, Михаил
9
Артем Довбик
Стартовый состав
  • 70
    Денис Дрэгуш
    Нападающий
  • 7
    Флоринел Коман
    Нападающий
  • 31
    Николае Станчу
    29
  • 18
    Рэзван Марин
    Полузащитник
  • 98
    Ман, Дэннис
    Нападающий
  • 8
    Мариус Марин
    Полузащитник
  • 11
    Силвиу Банку, Никусор
    Защитник
  • 3
    Burca, Andrei Andonie
    Защитник
  • 6
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 2
    Ратиу, Андрей
    Защитник
  • 33
    Флорин Константин Нита
    Вратарь
  • 9
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 8
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 10
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 27
    Илья Забарный
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 35
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Эдуард Иорданеску
  • Ребров, Сергей
Статистика матча
34%
Владение мячом
66%
3
Штрафные
2
2
Фолы
3
2
Удары в створ
1
Блокировано ударов
3
Сейвы
1
Удары мимо
1
3
Угловые
3
LIVE
Трансляция матча Румыния - Украина
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MEGOGO Футбол Первый
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Трансляция
Тактически Украина была готова неплохо, но слабые индивидуальные действия не позволили создать хотя бы один момент и привели к пропущенному мячу. Ничего страшного не произошло, будем надеяться что во второй половине футболисты проявят свои лучшие качества.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
39'
Опасный момент
Станчу чуть не оформил сухой лист. Лунин уже был не удел, спас каркас ворот.
38'
Опасный момент
Ман сместился с фланга в центр и чуть не положил мяч в дальний угол. Повезло с минимальным рикошетом от колена Степаненко.
38'
Румыны вообще не оставляют впечатления надежной команды, но наши футболисты просто отвратительно играют в завершающей стадии. Команда классом выше уже бы несколько раз наказала.
35'
Мудрик на фланге разобрался с Рациу и подал в штрафную на средней высоте. Дрегушин чуть не срезал в свои ворота, будет угловой.
29'
Гоооол!!!
К сожалению, пропускаем первыми. Лунин ошибся при выносе от ворот, румыны вывели на удар Станчу, а тот положил мяч в девятку.
29'
Немного активизировалась Румыния, закрепилась на чужой половине поля на несколько минут.
22'
Украина восстановила владение возле чужих ворот и Довбык пробил издалека. Удар мог быть и лучше, а вот прессинг наших парней радует.
20'
Преимущество Украины очевидно, но пока ни одного по-настоящему голевого момента не было создано. Румыния без контригры на данный момент.
14'
Цыганков убежал в контратаку по флангу, но не получил никакой поддержки и потерял контроль над мячом.
12'
У Судакова был хороший вариант с Шапаренко, но он решил пробить сам, хотя перспектив не было.
8'
Первый удар в створ сегодня наносят румыны. Коман из-за штрафной проверил Лунина, наш кипер уверенно забрал мяч в руки.
7'
Довбык зацепился за мяч в штрафной и сбросил под удар Цыганкову. Виктор неплохо пробил, но эту попытку успели заблокировать защитники.
2'
Мудрик включил свою сумасшедшую скорость, обыграл нескольких защитников и мог обострять, но в последний момент потерял мяч.
1'
Свисток
Матч начался.
Гимны отзвучали, почти все готово к началу матча. У румынов чуть более серьезная поддержка сегодня.
Из позитивных новостей — попадание в заявку Миколенко, который получил травму в спарринге с Молдовой. Сегодня он на поле не появится, но есть надежда на восстановление ко второму или третьему туру.
Тяжелый матч ожидает сборную Украины. Румыны выиграли свою отборочную группу, обойдя Швейцарию. Стиль коллектива Йорданеску максимально неудобный для нашей команды. Они умеют организованно обороняться и выбегают в опасные контратаки.
Инфо
Арбитр — Глен Нюберг (Швеция).
Запасные: Молдован (в), Тырновану (в), Могош, Михейле, Неделчару, Олару, Пушкаш, Раковицан, Рус, Сореску, Хаджи, Чикелдеу, Шут.
Инфо
Стартовый состав Румынии: Нице — Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу — Мариус Марин — Коман, Станчу (к), Резван Марин, Ман — Дрегуш. Главный тренер — Эдвард Йорданеску.
Запасные: Бущан (в), Трубин (в), Бондарь, Бражко, Ванат, Зубков, Малиновский, Миколенко, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Таловеров, Тымчик, Яремчук, Ярмоленко.
Инфо
Стартовый состав Украины: Лунин — Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля — Шапаренко, Степаненко (к) — Мудрик, Судаков, Цыганков — Довбык. Главный тренер — Сергей Ребров.
Начинаем путь на Чемпионате Европы. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча первого тура Евро 2024 Румыния — Украина.
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Анонс матча Румыния - Украина 17.06.2024, Евро 2024

Матч между командой Румыния и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 17.06.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Румыния и командой Украина:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Румыния, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Румыния и Украина в предыдущем футбольном матче 10.10.2019 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эдуард Иорданеску и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Румыния - Украина можно посмотреть 17.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Румыния - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Румыния
Страна: Румыния

Предыдущий поединок команды Румыния был сыгран против Лихтенштейн - 07.06.2024, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Молдова - 11.06.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Румыния - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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