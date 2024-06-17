Румыния - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Румыния - Украина 17.06.2024, Евро 2024

Матч между командой Румыния и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 17.06.2024

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Румыния и командой Украина:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Румыния, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Румыния и Украина в предыдущем футбольном матче 10.10.2019 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эдуард Иорданеску и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Румыния

Страна: Румыния



Предыдущий поединок команды Румыния был сыгран против Лихтенштейн - 07.06.2024, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Прошедший матч команды Украина был сыгран против Молдова - 11.06.2024, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2024 и закончился победой команды Украина.

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