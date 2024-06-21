Словакия - Украина онлайн трансляция матча

Поединок между командой Словакия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024, матч пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена.
Дата проведения матча: 21.06.2024
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Словакия и командой Украина:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Словакия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Словакия и Украина в предыдущем футбольном матче 16.11.2018 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Calzona, Francesco и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Словакия
Страна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович
Прошедший матч команды Словакия был сыгран против Бельгия - 17.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Словакия.
Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Румыния - 17.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Румыния.
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