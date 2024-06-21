  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Словакия - Украина Смотреть онлайн
В тренде

Словакия - Украина онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 21 июня 2024, 16:00 - Меркур Шпиль-Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Словакия
1 - 1
Обновить
57'
Украина
Смотреть трансляцию
Ход матча
17' Александру Балута, Михаил
Кто победит?
452 Пользователей сделало свой выбор
Словакия
26%
Ничья
22%
Украина
53%
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда Словакия выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Украина выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-9 в пользу команды Словакия
  • Словакия выигрывает первый тайм в 40% матчей, Украина выигрывает в 27% матчей.
  • Словакия выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Украина выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Словакия.
  • В их последнюю встречу команда Словакия победила в 3 гол(а).
  • Когда Словакия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Словакия% своих матчей.
  • Когда Украина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Словакия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Словакия% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Украина в "ЕВРО" лучше, чем у команды Словакия.
  • Из последних 5 встреч команда Словакия выиграла 2, команда Украина выиграла 2, 1 ничьи.
  • Словакия забивает 1.2 гола за матч против команды Украина, а Украина забивает 0.8 гола против команды Словакия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Словакия и Украина - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Словакия и Украина - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Словакия забивает 2.5 гола, играя дома, а Украина забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Словакия в "ЕВРО" лучше, чем у команды Украина.
  • Словакия's performance of the last 5 matches is better than Украина's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Словакия
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Украина
Лига Наций 2018/2019
16.11.2018 - 21:45 Словакия 4 - 1 Завершен Украина
Лига Наций 2018/2019
09.09.2018 - 16:00 Украина 1 - 0 Завершен Словакия
Сборная Украины 2017/2018
10.11.2017 - 20:00 Украина 2 - 1 Завершен Словакия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
08.09.2015 - 21:45 Словакия 0 - 0 Завершен Украина
Последние матчи - Словакия
Евро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгия 0 - 1 Завершен Словакия В
Международные товарищеские матчи 2024
09.06.2024 - 21:45 Словакия 4 - 0 Завершен Уэльс В
Международные товарищеские матчи 2024
05.06.2024 - 19:00 Словакия 4 - 0 Завершен Сан-Марино В
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 20:00 Норвегия 1 - 1 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2024
23.03.2024 - 19:00 Словакия 0 - 2 Завершен Австрия П
Показать больше
Последние матчи - Украина
Евро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румыния 3 - 0 Завершен Украина П
Международные товарищеские матчи 2024
11.06.2024 - 19:00 Молдова 0 - 4 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2024
07.06.2024 - 21:45 Польша 3 - 1 Завершен Украина П
Международные товарищеские матчи 2024
03.06.2024 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Украина Н
Евро U-17 2025
26.05.2024 - 20:30 Украина 2 - 0 Завершен Кипр В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Александру Балута, Михаил
17'
Кто победит?
452 Пользователей сделало свой выбор
Словакия
26%
Ничья
22%
Украина
53%
Составы команд
1
Мартин Дубравка
33
Ганцко, Давид
37
Милан Шкриниар
3
Денис Вавро
2
Петер Пекарик
33
Ондрей Дуда
68
Станислав Лоботка
33
Юрай Куцка
22
Лукаш Гараслин
9
Роберт Боженик
26
Александру Балута, Михаил
1
Анатолий Трубин
24
Тымчук, Александр
27
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
35
Александр Зинченко
10
Николай Шапаренко
17
Brazhko, Volodymyr
10
Sudakov, Georgiy
7
Андрей Ярмоленко
9
Артем Довбик
10
Мудрик, Михаил
Стартовый состав
  • 22
    Лукаш Гараслин
    Полузащитник
  • 9
    Роберт Боженик
  • 26
    Александру Балута, Михаил
    Нападающий
    17
  • 33
    Ондрей Дуда
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 33
    Юрай Куцка
    Полузащитник
  • 33
    Ганцко, Давид
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 3
    Денис Вавро
    Защитник
  • 2
    Петер Пекарик
    Защитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 9
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 10
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 27
    Илья Забарный
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 35
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 1
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
Тренеры
  • Calzona, Francesco
  • Ребров, Сергей
Статистика матча
7
Штрафные
8
7
Фолы
5
1
Офсайды
2
56%
Владение мячом
44%
5
Удары в створ
2
1
Удары мимо
3
2
Сейвы
4
Блокировано ударов
2
2
Угловые
2
LIVE
Трансляция матча Словакия - Украина
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Live Zone
Трансляция
54'
Гоооол!!!
Есть забитый мяч!
51'
Опасный момент
Мудрик блестяще разобрался с Пекариком на фланге и выполнил подачу точно на Довбика. Артему никто не мешал, но он пробил даже не в направлении ворот.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Словакия сильно и смело начала, заслуженно забила, но потом прижалась к своим воротам. К сожалению, Украина не смогла реализовать ни одного момента. Время еще есть, надеемся на лучшее.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
43'
Обрезка Бражко в центре привела к тому, что Гараслин получил мяч в полном одиночестве на левом фланге. Хорошо, что не только мы можем плохо распоряжаться мячом в атаке. Словацкий вингер ухудшил свою позицию и пробил так, что у Трубина оставались шансы.
36'
Мудрик просто уничтожил оппонента на скорости и мог стрелять на пустые ворота. Пока принимал решение, Дубравка уже вышел из ворот и накрыл мяч.
34'
Опасный момент
Наконец-то качественная атака от нашей команды! Ярмоленко и Довбик классно взаимодействовали, к сожалению, последняя передача Артема пяткой не прошла. Потом Тымчик с подбора целил в дальний угол, Дубравка минимальным касанием перевел в штангу.
29'
Мудрик подхватил мяч после неудачного углового и запустил его в направлении ворот. Ярмоленко мог подправить в створ на дальней штанге, но не сориентировался.
28'
Мудрик нашел Довбика в штрафной, тот убрал одного соперника на замахе и нанес удар. Второй защитник успел заблокировать эту попытку.
22'
В очередной раз украинцы получают много пространства, но пользуются им просто бездарно. Мудрик без какого-либо сопротивления запустил мяч на верхний ярус из-за пределов штрафной.
18'
Гоооол!!!
Счет открыт. Гараслин снова очень свободно себя чувствует на фланге, подает на дальнюю штангу, а там уже Шранц замыкает в упор. Зинченко был со своим игроком, но не дотянулся до мяча.
17'
Бражко сфолил в опасной близости к штрафной площадке. Ганцко на силу пробил во вратарский угол, Трубин парировал.
13'
Есть пространство у нашей команды, есть перспективные атаки. Не хватает завершения. Хотя Бражко все же довел атаку до удара, но позиция была непростая. Дубравка забрал мяч в руки.
11'
Опасный момент
Трубин совершил два подряд важных сейва! Гараслин стрелял низом в ближний, а Шранц вообще расстреливал с нескольких метров. Пока Анатолий лучший в составе сборной Украины.
10'
Тымчик выполнил впечатляющий рывок в чужую штрафную, но Ярмоленко не рассчитал силу передачи на партнера.
8'
Гараслин выполнил подачу со своего фланга, мяч стал легкой добычей для Трубина.
3'
Словакия действует первым номером. Украина иногда заставляет соперника ошибаться, но не более.
1'
Свисток
Матч начался. Победы нам!
Поддержка в Дюссельдорфе серьезная у нашей команды. Слышно, как вместе с футболистами национальный гимн исполняют трибуны.
После разгромного поражения от Румынии для нашей сборной очень важно победить Словакию. Однако сделать это будет непросто. Коллектив Франческо Кальцоны в первом туре обыграл фаворита группы Бельгию.
Инфо
Арбитр — Майкл Оливер (Англия).
Запасные: Равас (в), Родак (в), Оберт, Дьомбер, Де Марко, Коша, Суслов, Бенеш, Риго, Беро, Грошовский, Тупта, Дюриш, Зауер, Стрелец.
Инфо
Стартовый состав Словакии: Дубравка — Ганцко, Шкриньяр (к), Вавро, Пекарик — Дуда, Лоботка, Куцка — Гараслин, Боженик, Шранц. Главный тренер — Франческо Кальцона.
Запасные: Бущан (в), Лунин (в), Конопля, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.
Инфо
Стартовый состав Украины: Трубин — Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик — Бражко, Шапаренко — Мудрик, Судаков, Ярмоленко (к) — Довбик. Главный тренер — Сергей Ребров.
Все или ничего. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура группового этапа Евро 2024 между Словакией и Украиной.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 03:00 - Сегодня Аргентина Аргентина 2 Канада Канада 0 Завершен 22:00 - Вчера Испания Испания 1 Италия Италия 0 Завершен 19:00 - Вчера Дания Дания 1 Англия Англия 1 Завершен 16:00 - Вчера Словения Словения 1 Сербия Сербия 1 Завершен 05:30 - Вчера Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Словакия - Украина 21.06.2024, Евро 2024

Поединок между командой Словакия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024, матч пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведения матча: 21.06.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Словакия и командой Украина:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Словакия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Словакия и Украина в предыдущем футбольном матче 16.11.2018 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Calzona, Francesco и Ребров, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Словакия - Украина можно посмотреть 21.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Словакия - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Словакия
Страна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович

Прошедший матч команды Словакия был сыгран против Бельгия - 17.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Словакия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Румыния - 17.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Румыния.

Следите за результатами матча Словакия - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Евро 2024 и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.