Словакия - Украина онлайн трансляция матча

Во время последних 8 встреч, команда Словакия выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Украина выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-9 в пользу команды Словакия

Словакия выигрывает первый тайм в 40% матчей, Украина выигрывает в 27% матчей.

Словакия выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Украина выигрывает в 27%.

Победителем прошлой встречи была команда Словакия.

В их последнюю встречу команда Словакия победила в 3 гол(а).

Когда Словакия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Словакия% своих матчей.

Когда Украина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Словакия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Словакия% своих матчей.

Когда Украина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Украина% своих матчей.

Недавнее выступление команды Украина в "ЕВРО" лучше, чем у команды Словакия.

Из последних 5 встреч команда Словакия выиграла 2, команда Украина выиграла 2, 1 ничьи.

Словакия забивает 1.2 гола за матч против команды Украина, а Украина забивает 0.8 гола против команды Словакия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Словакия и Украина - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Словакия и Украина - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Словакия забивает 2.5 гола, играя дома, а Украина забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).

Недавнее выступление команды Словакия в "ЕВРО" лучше, чем у команды Украина.