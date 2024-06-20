Испания - Италия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Испания и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Фельтинс-Арена.
Дата проведения матча: 20.06.2024
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Испания и командой Италия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Испания и Италия в предыдущем футбольном матче 15.06.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Хорватия - 15.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Испания.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Албания - 15.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Италия.
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