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Испания - Италия онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 20 июня 2024, 22:00 - Фельтинс-Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Испания
До начала
00 : 00 : 00
Италия
Смотреть трансляцию
Кто победит?
79 Пользователей сделало свой выбор
Испания
35%
Ничья
28%
Италия
37%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Испания и Италия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 20 встреч, команда Испания выиграла 6 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-16 в пользу команды Испания
  • Италия не проигрывает в последних 6 играх.
  • Италия не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Испания выигрывает первый тайм в 63% матчей, Италия выигрывает в 50% матчей.
  • Испания выигрывает первую половину матча в 63% случаев, Италия выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Испания.
  • В их последнюю встречу команда Испания победила в 1 гол(а).
  • Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Испания проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Испания в "ЕВРО" лучше, чем у команды Италия.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Испания's.
  • Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 3, команда Италия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Испания забивает 1.8 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 0.8 гола против команды Испания (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Италия - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Италия - 1.2.
  • Испания забивает 3.38 гола, играя дома, а Италия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Испания имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Испания не проигрывает в последних 4 играх.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Испания
7
Побед
13
Игр
2
Побед
Италия
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Испания 2 - 1 Завершен Италия
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания
Евро 2024 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания
ЧМ-2018 2017/2018
02.09.2017 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Италия
Последние матчи - Испания
Евро 2024 2024
15.06.2024 - 19:00 Испания 3 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2024
08.06.2024 - 22:30 Испания 5 - 1 Завершен Северная Ирландия В
Международные товарищеские матчи 2024
05.06.2024 - 22:30 Испания 5 - 0 Завершен Андорра В
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 22:30 Испания 3 - 3 Завершен Бразилия Н
Международные товарищеские матчи 2024
22.03.2024 - 22:30 Испания 0 - 1 Завершен Колумбия П
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Последние матчи - Италия
Евро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Италия 2 - 1 Завершен Албания В
Международные товарищеские матчи 2024
09.06.2024 - 21:45 Италия 1 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2024
04.06.2024 - 22:00 Италия 0 - 0 Завершен Турция Н
Международные товарищеские матчи 2024
24.03.2024 - 22:00 Италия 2 - 0 Завершен Эквадор В
Международные товарищеские матчи 2024
21.03.2024 - 23:00 Венесуэла 1 - 2 Завершен Италия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
79 Пользователей сделало свой выбор
Испания
35%
Ничья
28%
Италия
37%
LIVE
Трансляция матча Испания - Италия
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Инфо
А Италия одолела Албанию (2:1).
Инфо
В первом туре Испания обыграла Хорватию (3:0).
Запасные: Викарио, Мерет, Буонджорно, Гатти, Распадори, Дармиан, Белланова, Кристанте, Манчини, Ретеги, Дзакканьи, Фаджоли, Эль Шаарави, Камбьязо, Фолоруншо.
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко - Барелла, Жоржиньо - Фраттези, Пеллегрини, Кьеза - Скамакка.
Запасные: Рая, Ремиро, Начо, Вивиан, Мерино, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Гримальдо, Баэна, Субименди, Оярсабаль, Навас, Фермин, Перес.
Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья - Педри, Родри, Руис - Ямал, Мората, Уильямс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Славко Винцич (Словения) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B. На поле стадиона Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия) сыграют Испания и Италия.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Дания Дания 1 Англия Англия 1 Завершен 16:00 - Сегодня Словения Словения 1 Сербия Сербия 1 Завершен 05:30 - Сегодня Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0 Завершен 05:30 - Сегодня Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2 Завершен 03:30 - Сегодня Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2

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Анонс матча Испания - Италия 20.06.2024, Евро 2024

Поединок между командой Испания и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Фельтинс-Арена.

Дата проведения матча: 20.06.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Испания и командой Италия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Испания и Италия в предыдущем футбольном матче 15.06.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Италия можно посмотреть 20.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Испания - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Хорватия - 15.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Албания - 15.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Италия.

Следите за результатами матча Испания - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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