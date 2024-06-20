Испания - Италия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Испания и Италия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 20 встреч, команда Испания выиграла 6 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-16 в пользу команды Испания

Италия не проигрывает в последних 6 играх.

Италия не пропускает в 3 матчах подряд.

Испания выигрывает первый тайм в 63% матчей, Италия выигрывает в 50% матчей.

Испания выигрывает первую половину матча в 63% случаев, Италия выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Испания.

В их последнюю встречу команда Испания победила в 1 гол(а).

Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Испания проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Недавнее выступление команды Испания в "ЕВРО" лучше, чем у команды Италия.

Италия's performance of the last 5 matches is better than Испания's.

Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 3, команда Италия выиграла 1, 1 ничьи.

Испания забивает 1.8 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 0.8 гола против команды Испания (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Италия - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Италия - 1.2.

Испания забивает 3.38 гола, играя дома, а Италия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Испания имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Испания не проигрывает в последних 4 играх.