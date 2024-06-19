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Дания - Англия онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 20 июня 2024, 19:00 - Frankfurt Arena . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Дания
1 - 1
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перерыв
Англия
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Ход матча
18' 0Гарри Кейн 27' Янник Вестергор 34' Hjulmand, Morten
Кто победит?
70 Пользователей сделало свой выбор
Дания
14%
Ничья
37%
Англия
49%
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда Дания играла дома, команда Дания выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Англия. Разница голов 10-9 в пользу команды Дания.
  • Во время последних 13 встреч, команда Дания выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Англия выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-16 в пользу команды Англия
  • Дания имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Дания не проигрывает в последних 5 играх.
  • Дания выигрывает первый тайм в 54% матчей, Англия выигрывает в 20% матчей.
  • Дания выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Англия выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Англия.
  • В их последнюю встречу команда Англия победила в 1 гол(а).
  • Когда Дания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Когда Англия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Дания в "ЕВРО" лучше, чем у команды Англия.
  • Дания's performance of the last 5 matches is better than Англия's.
  • Команда Англия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дания (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Дания выиграла 1, команда Англия выиграла 3, 1 ничьи.
  • Дания забивает 0.6 гола за матч против команды Англия, а Англия забивает 1 гола против команды Дания (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дания и Англия - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дания и Англия - 1.
  • Дания забивает 2.29 гола, играя дома, а Англия забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Дания
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Англия
Евро 2024 2021
07.07.2021 - 22:00 Англия 2 - 1 Завершен Дания
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Дания
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия
Контрольные матчи 2013/2014
05.03.2014 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Дания
Последние матчи - Дания
Евро 2024 2024
16.06.2024 - 19:00 Словения 1 - 1 Завершен Дания Н
Международные товарищеские матчи 2024
08.06.2024 - 20:30 Дания 3 - 1 Завершен Норвегия В
Международные товарищеские матчи 2024
05.06.2024 - 20:00 Дания 2 - 1 Завершен Швеция В
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 21:15 Дания 2 - 0 Завершен Фарерские острова В
Международные товарищеские матчи 2024
23.03.2024 - 21:00 Дания 0 - 0 Завершен Швейцария Н
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Последние матчи - Англия
Евро 2024 2024
16.06.2024 - 22:00 Сербия 0 - 1 Завершен Англия В
Международные товарищеские матчи 2024
07.06.2024 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Исландия П
Международные товарищеские матчи 2024
03.06.2024 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 21:45 Англия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Международные товарищеские матчи 2024
23.03.2024 - 21:00 Англия 0 - 1 Завершен Бразилия П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Hjulmand, Morten
34'
Янник Вестергор
27'
18'
0Гарри Кейн ГООЛ!
Кто победит?
70 Пользователей сделало свой выбор
Дания
14%
Ничья
37%
Англия
49%
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
23
Янник Вестергор
15
Андреас Кристенсен
16
Андерсен, Иоахим
15
Kristiansen, Victor
5
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
42
Hjulmand, Morten
21
Мехле, Йоаким
14
Кристиан Эриксен
23
Йонас Винд
11
Hojlund, Rasmus
1
Джордан Пикфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Гуэхи, Марк
2
Киран Триппьер
66
Александер-Арнолд, Трент
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
5
Bellingham, Jude
47
Филип Фоден
9
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Нападающий
  • 14
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 15
    Kristiansen, Victor
    Защитник
  • 5
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 42
    Hjulmand, Morten
    Полузащитник
    34
  • 21
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
    27
  • 15
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    0Гарри Кейн
    18
  • 7
    Букайо Сака
  • 5
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 2
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Каспер Хьюлманд
  • Гарет Саутгейт
Статистика матча
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
2
50%
Владение мячом
50%
2
Штрафные
5
3
Фолы
2
2
Офсайды
1
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
1
1
ЖК
2
Угловые
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Трансляция матча Дания - Англия
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Трансляция
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсирована одна минута
44'
Англичане после пропущенного гола возобновили свою активную игру и пытаются восстановить свое преимущество, но теперь и их соперники на приподнятом настроении активно идут в атаку
41'
Опасный момент
Фоден выполнил удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч прямо в руки Шмайхелю
39'
Уголовой
Угловой выполнили датчане и после навеса на дальнюю штангу Андерсен пробил головой, но мяч упал на сетку ворот сверху
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Невероятный удар Юльманна сравнивает счет! Англичане бросали из-за боковой, и Кейн отдал неудачную передачу, которую перехватил Кристиансен и нашел пасом Юльманна, который с 28 метров пробил в нижний угол, Пикфорд не дотянулся и мяч отскочив от штанги залетел в сетку ворот! Счет снова становится ровным и теперь 1:1
33'
Уголовой
Право на выполнение первого углового в матче заработали номинальные гости, но после навеса арбитр фиксирует нарушение правил атаки со стороны Вестергора
32'
Винд оказался с мячом в штрафной и пробил в падении, но после рикошета мяч полетел над перекладиной
29'
Опасный момент
Игра Алой гвардии на линии поля за воротами Англии привела к попытке удара, однако Александр-Арнольд заблокировал удар
27'
Желтая карточка
Вестергор сбил с ног Сака вблизи центрального круга и срывом атаки заставил арбитра впервые в этом матче достать из кармана желтую карточку
26'
Достаточно активно датчане начали атаковать ворота соперника, но пока все их попытки блокируют защитники
25'
Высокая подача в штрафную англичан закончилась неудачным ударом головой от Винда, отправившего мяч прямо в руки Пикфорда
23'
Опасный момент
Эриксен пробил из пределов штрафной, но его попытка взятия ворот была заблокирована Триппьером
22'
Офсайд
Попытка Дании отыграться завершилась положением вне игры
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кейн выводит Англию вперед! Кристиансен не увидел за спиной Уолкера, который выбежал из-за спины, отобрал мяч и прострелил с правого фланга, после серии рикошетов и правильно выставленной ноги Сака мяч оказался у Гарри и капитан Трех львов отправил мяч в сетку с линии вратарской! Счет становится 1:0 в пользу Англии
16'
Райс отобрал мяч вблизи штрафной соперника, но потерял его и снаряд оказался у Кейна, который пробил из-за пределов штрафной, но попал в соперника
13'
Опасный момент
Фоден обыграл Гейбьерга и пробил из пределов штрафной, но отправил мяч над перекладиной
11'
Уолкер переобулся и вернулся на поле, готовый продолжить поединок
9'
Небольшая пауза в игре. Уолкер оказался на газоне и нуждается в помощи врачей. Возможно, он не сможет продолжить поединок
8'
Без изменений в игре. Мяч, в большинстве своем, находится в центре и его пытаются протолкнуть к воротам соперника
5'
Довольно медленно и уравновешенно начали матч команды, и пока ни один из коллективов не бежит активно вперед
2'
Первую попытку обострения создали англичане, но прострел от Уолкера с правого фланга был перехвачен
1'
Свисток
Артур Соареш Диаш дает стартовый свисток. Англичане развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Арбитр матча из Португалии: Артур Соареш Диаш
Главный тренер Англии: Гарет Саутгейт
На скамейке запасных: Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Мэйну, Палмер, Ремсдейл, Тони
Инфо
Стартовый состав Англии (4-2-3-1): Пикфорд – Трипьер, Гехи, Стоунс, Уолкер – Райс, Александр-Арнольд – Фоден, Беллингем, Сака – Кейн
Главный тренер Дании: Каспер Юльманн
На скамейке запасных: Ба, Бруун Ларсен, Германсен, Дамсгор, Дольберг, Дрейер, Занка, Кьер, Кристенсен, Нергор, Поульсен, Реннов, Сков Ольсен, Йенсен
Инфо
Стартовый состав Дании (3-4-1-2): Шмайхел - Вестергор, Кристенсен, Андерсен - Кристиансен, Гейбьерг, Юльманн, Мегле - Эриксен - Винд, Хёйлунн
Напомним, в предыдущем матче Дания расписала ничью со Словенией (1:1), а англичане минимально одолели Сербию (1:0)
Матч пройдет во Франкфурте на арене "Дойче Банк Парк" и начнется в 19:00 по Киеву
Поздравляем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча второго тура Евро-2024 в группе С, где встретятся Дания и Англия
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Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Словения Словения 1 Сербия Сербия 1 Завершен 05:30 - Сегодня Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0 Завершен 05:30 - Сегодня Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2 Завершен 03:30 - Сегодня Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2 Завершен 03:30 - Сегодня Даллас Даллас 5 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3

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Анонс матча Дания - Англия 20.06.2024, Евро 2024

Поединок между командой Дания и командой Англия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Frankfurt Arena.

Дата проведения матча: 20.06.2024
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Дания и командой Англия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Англия и Дания в предыдущем футбольном матче 07.07.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дания - Англия можно посмотреть 20.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Дания - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий матч команды Дания был сыгран против Словения - 16.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Сербия - 16.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Дания - Англия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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