Дания - Англия онлайн трансляция матча

Анонс матча Дания - Англия 20.06.2024, Евро 2024

Поединок между командой Дания и командой Англия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Frankfurt Arena.

Дата проведения матча: 20.06.2024

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Дания и командой Англия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Англия и Дания в предыдущем футбольном матче 07.07.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания

Страна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Предыдущий матч команды Дания был сыгран против Словения - 16.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Англия

Страна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Сербия - 16.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Англия.

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