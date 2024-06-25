Нидерланды - Австрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Нидерланды - Австрия 25.06.2024, Евро 2024

Противостояние между командой Нидерланды и командой Австрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 25.06.2024

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Австрия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Австрия осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Австрия в предыдущем футбольном матче 17.06.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды

Страна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Франция - 21.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Австрия

Страна: Австрия

Тренер: Марсель Коллер



Предыдущий матч команды Австрия был сыгран против Польша - 21.06.2024, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Австрия.

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