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Нидерланды - Австрия онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 25 июня 2024, 19:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Иван Крузляк
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 1
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перерыв
Австрия
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Ход матча
6' Мален, Дониэлл 32' Пош, Штефан 33' Wimmer, Patrick 35' Veerman, Joey Вышел: Simons, Xavi
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
35%
Ничья
40%
Австрия
24%
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 7 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Австрия выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-6 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
  • Голландия (Нидерланды) имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Австрия без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 7 играх.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 45% матчей, Австрия выигрывает в 41% матчей.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Австрия выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).
  • В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 2 гол(а).
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Голландия (Нидерланды) в "ЕВРО" лучше, чем у команды Австрия.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Австрия's.
  • Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5, команда Австрия выиграла 0, 0 ничьи.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 2.8 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Австрия - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Голландия (Нидерланды) и Австрия - 1.8.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 2.83 гола, играя дома, а Австрия забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Австрия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Нидерланды
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Австрия
Евро 2024 2021
17.06.2021 - 22:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Австрия
Последние матчи - Нидерланды
Евро 2024 2024
21.06.2024 - 22:00 Нидерланды 0 - 0 Завершен Франция Н
Евро 2024 2024
16.06.2024 - 16:00 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды В
Международные товарищеские матчи 2024
10.06.2024 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Исландия В
Международные товарищеские матчи 2024
06.06.2024 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Канада В
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 21:45 Германия 2 - 1 Завершен Нидерланды П
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Последние матчи - Австрия
Евро 2024 2024
21.06.2024 - 19:00 Польша 1 - 3 Завершен Австрия В
Евро 2024 2024
17.06.2024 - 22:00 Австрия 0 - 1 Завершен Франция П
Международные товарищеские матчи 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Австрия Н
Международные товарищеские матчи 2024
04.06.2024 - 21:45 Австрия 2 - 1 Завершен Сербия В
Международные товарищеские матчи 2024
26.03.2024 - 21:45 Австрия 6 - 1 Завершен Турция В
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Новости команд
Главные события
Veerman, Joey
Вышел: Simons, Xavi
35'
33'
Wimmer, Patrick
32'
Пош, Штефан
6'
Мален, Дониэлл ГООЛ!
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
35%
Ничья
40%
Австрия
24%
Составы команд
1
Verbruggen, Bart
6
Натан Аке
4
Вирджил ван Дейк
6
Де Ври, Стефан
4
Гертруйда, Лутшарел
23
Veerman, Joey
22
Йерди Схаутен
14
Рейндерс, Тийани
18
Гейкпо, Коди
9
Мемфис Депай
21
Мален, Дониэлл
1
Пентц, Патрик
3
Пош, Штефан
39
Вобер, Максимилиан
3
Филипп Линхарт
8
Prass, Alexander
13
Seiwald, Nicolas
11
Гриллитш, Флориан
39
Wimmer, Patrick
20
Забитцер Марсель
20
Романо Шмид
8
Марко Арнаутович
Стартовый состав
  • 18
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 9
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
    6
  • 23
    Veerman, Joey
    Полузащитник
    35
  • 22
    Йерди Схаутен
  • 14
    Рейндерс, Тийани
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 4
    Гертруйда, Лутшарел
    Защитник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Вратарь
  • 8
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 39
    Wimmer, Patrick
    Полузащитник
    33
  • 20
    Забитцер Марсель
  • 20
    Романо Шмид
  • 13
    Seiwald, Nicolas
    Защитник
  • 11
    Гриллитш, Флориан
    Полузащитник
  • 3
    Пош, Штефан
    Защитник
    32
  • 39
    Вобер, Максимилиан
    Защитник
  • 3
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 8
    Prass, Alexander
    Полузащитник
  • 1
    Пентц, Патрик
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Ральф Рангник
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
4
Удары мимо
1
10
Штрафные
2
2
Фолы
10
1
Угловые
2
ЖК
2
Удары в створ
3
1
Блокировано ударов
3
3
Сейвы
LIVE
Трансляция матча Нидерланды - Австрия
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Трансляция
Интересный, но довольно спокойный матч. На табло минимальное преимущество Австрии, которое их полностью устраивает. Нидерланды имели несколько моментов, но пока забили только в свои ворота. Рональд Куман уже провел одну ротацию, поэтому ждем возможных тактических изменений и во второй половины встречи
45+3'
Свисток
Иван Кружляк дал свисток о завершении первого тайма
45+2'
Уголовой
Австрийцы выполнили угловой и после навеса Гриллич выиграл верховую борьбу и пробил по воротам, но мяч полетел гораздо выше ворот
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсированы две минуты
42'
Офсайд
Довольно интересная атака Нидерландов и после заброса за спины защитникам на Гакпо тот с линии поля выполнил навес на Депая, тот едва дотянувшись до мяча головой отправлял его в ворота, где только защитники остановили его почти на линии ворот и выбили, а после этого арбитр указал на положение вне игры
40'
У номинальных хозяев возникала неплохая контратака, которую перервал Лингарт, сбив с ног Гакпо на своей половине поля
37'
Уголовой
Австрийцы разыграли угловой и Забитцер пробил с линии штрафной, но ворота спас Вербругген, после чего голкипер еще раз прекрасно сыграл оказавшись прямо перед Арнаутовичем и в падении выбил мяч прямо с его ног
36'
Инфо
Небольшую паузу в игре объявил Иван Кружляк для того, чтобы игроки могли остыть и попить водичку
35'
Замена
Первую замену провел Рональд Куман и выпустил Симонса вместо Вермана
34'
Опасный момент
Рейндерс нанес удар с района полукруга штрафной, мяч пролетел мимо нескольких игроков и вышел за пределы поля
33'
Желтая карточка
Теперь Уиммер довольно жестко наступил на ногу Геертрейды в центре поля и также получил предупреждение от арбитра
32'
Желтая карточка
Пош жестко сыграл против Депая в центре поля при отборе мяча и своими действиями заставил арбитра впервые в этом матче достать из кармана желтую карточку
30'
Австрийцы нанесли два удара после вбрасывания из-за боковой, но первый из них был заблокирован, а после второго мяч прилетел в руки Вербруггена
26'
Право на выполнение первого углового в матче заработали нидерландцы и после навеса в сторону ворот мяч прилетел прямо на голову сопернику, спокойно выбившему его
23'
Опасный момент
Мален не сумел исправить свою ошибку во время автогола и после того как Рейндерс вывел его на свидание с голкипером, он не сумел переиграть голкипера и отправил мяч мимо ворот, хотя и довольно близко к створу
21'
Нидерландцы пока не пытаются идти большими силами в атаку, а ищут позиционные варианты или надеются на контрвыпады
18'
Игра довольно спокойная и ровная. Команды поочередно контролируют мяч и в большинстве своем катают его в центре поля
14'
Опасный момент
Великолепная контратака Нидерландов и Гакпо с левого фланга выполнил передачу на Рейндерса, тот в одно касание пробил по воротам, но мяч полетел мимо них и вышел за пределы поля
12'
Нидерландцы наконец-то сумели завладеть мячом и теперь они ищут путь к воротам соперника
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Австрия выходит вперед! И снова автогол на этом турнире! Обычная очередная атака Австрии происходила левым флангом, Прасс выполнил прострел и Мален пытался перехватить мяч, выбивая его, но отправил его прямо в сетку своих ворот под саму штангу! Вербругген не видел момента и не смог спасти команду! Счет становится 1:0 в пользу Австрии
6'
Арнаутович выполнил заброс с правого фланга на Уиммера, однако слишком сильно и Вербругген забрал мяч в руки
5'
Номинальные гости продолжают контролировать мяч и пытаются дойти до ворот соперника
2'
Австрийцы создали первую атаку, Прасс прострелил с левого фланга, но Арнаутович не пробил, а также отдал передачу, которая оказалась излишней и они потеряли мяч
1'
Свисток
Иван Кружляк дал стартовый свисток. Номинальные гости развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча из Словакии: Иван Кружляк
Главный тренер Австрии: Ральф Рангник
На скамейке запасных: Баумгартнер, Вайманн, Гедль, Грегорич, Грюль, Данзо, Данилюк, Энтруп, Зайдль, Кайнц, Кверфельд, Лаймер, Линднер, Мвене, Траунер
Инфо
Стартовый состав Австрии (4-2-3-1): Пенц – Прасс, Лингарт, Вобер, Пош – Гриллич, Зайвальд – Шмид, Забитцер, Виммер – Арнаутович
Главный тренер Нидерландов: Рональд Куман
На скамейке запасных: Бейлов, Бергвейн, Блинд, Бробби, ван де Вен, Вегхорст, Вейналдум, Гравенберх, Де Лигт, Дюмфрис, Зиркзе, Матсен, Симонс, Флэккен, Фримпонг
Инфо
Стартовый состав Нидерландов (4-3-3): Вербругген - Аке, Ван Дейк, Де Врей, Геертрейд - Верман, Схаутен, Рейндерс - Гакпо, Депай, Мален
Матч пройдет в Берлине на Олимпиаштадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени
Нидерланды делят первую строчку с французами и сразятся за выход из группы с первого места. Ранее на турнире они обыграли Польшу (2:1) и расписали нулевую ничью с французами. Австрия постарается завоевать путевку в плей-офф в сегодняшнем матче. Для этого им нужно побеждать, в случае ничьи их судьба будет зависеть от матча Франции и Польши, а в случае поражения все будут решать результаты в других группах. Ранее австрийцы проиграли французам (0:1), а после уверенно прошли Польшу (3:1)
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча заключительного раунда группового этапа Евро-2024 в квартете D, в котором сойдутся сборные Нидерландов и Австрии
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Анонс матча Нидерланды - Австрия 25.06.2024, Евро 2024

Противостояние между командой Нидерланды и командой Австрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 25.06.2024
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Австрия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Австрия осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Австрия в предыдущем футбольном матче 17.06.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Австрия можно посмотреть 25.06.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Франция - 21.06.2024, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Предыдущий матч команды Австрия был сыгран против Польша - 21.06.2024, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Австрия.

Следите за результатами матча Нидерланды - Австрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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