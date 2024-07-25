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Полесье - Олимпия онлайн трансляция матча

Лига конференций - 01 августа 2024, 19:00 - Tsentralnyi Stadion
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
1 - 1
Обновить
25'
Олимпия
Любляна
Ход матча
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
53%
Ничья
21%
Олимпия
26%
Интересные факты
  • ФК Олимпия Любляна имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Результат первой игры ФК Олимпия Любляна - FC Polissya 2-0.
  • ФК Олимпия Любляна забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 21% матчей, ФК Олимпия Любляна выигрывает в 30% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 21% случаев, ФК Олимпия Любляна выигрывает в 30%.
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда ФК Олимпия Любляна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Олимпия Любляна% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда ФК Олимпия Любляна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Олимпия Любляна% своих матчей.
  • ФК Олимпия Любляна's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
  • FC Polissya забивает 1.05 гола, играя дома, а ФК Олимпия Любляна забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • ФК Олимпия Любляна не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Олимпия Любляна.
  • В их последнюю встречу команда ФК Олимпия Любляна победила в 2 гол(а).
Личные встречи
Полесье
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Олимпия
Лига конференций 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олимпия 2 - 0 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Лига конференций 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олимпия 2 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полесье 2 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металлист 1925 3 - 3 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбасс 0 - 1 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полесье 1 - 1 Завершен Заря Н
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Последние матчи - Олимпия
Лига конференций 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олимпия 2 - 0 Завершен Полесье В
Лига конференций 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Слован 1 - 2 Завершен Олимпия В
Лига конференций 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Олимпия 0 - 2 Завершен Лилль П
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Олимпия 2 - 0 Завершен КИ Клаксвик В
Лига конференций 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 КИ Клаксвик 3 - 0 Завершен Олимпия П
Показать больше
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
53%
Ничья
21%
Олимпия
26%
Live Zone
Трансляция
24'
Украинцы достаточно уверенно контролируют мяч катая его по всему полю, но пока добраться до ворот соперника им не удается
22'
Гости пытались создать атаку по правому флангу, но отличная работа защитников позволила отбиться и завладеть мячом
18'
Житомиряне выполнили стандарт на половине поля соперника и после заброса в штрафную, суматохи и нескольких попыток удара, Драконы все же выбили мяч
14'
Опасный момент
Еще однин прорыв Полесья закончилось ударом Гуцуляка из-за пределов штрафной, но получилось недостаточно сильно и мяч прилетел в руки Видовшека
11'
Гоооол!!!
Олимпия сравнивает счет. Флоруц получил мяч на правом фланге на линии штрафной, довольно легко переиграл Сарапия и пробил в ближний угол, чего не ожидал Кудрик. Мяч залетел в сетку ворот. Счет становится 1:1 в матче и 3:1 по сумме двух поединков
10'
Бристрич, после заброса за спины защитников, пытался осторожно остановить мяч, но отпустил его слишком далеко и потерял его
7'
Очередная атака Волков закончилась прострелом с фланга прямо в руки Видовшека
5'
Гости заработали право на стандарт на половине поля украинцев, Флоруц выполнил прямой удар по воротам и попал в стенку
1'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Полесье выходит вперед на первой минуте! Назаренко прорывается левым флангом, простреливает в район одиннадцатиметровой отметки, в спину Таллеса Коста, однако бразилец сумел переправить мяч на Кушниренко в полукруг штрафной, откуда Богдан точным ударом отправляет мяч в сетку! Счет становится 1:0 в пользу Полесья и пока 2:1 по сумме двух поединков в пользу Олимпии
1'
Свисток
Милош Миланович дал стартовый свисток. Житомиряне развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча из Сербии: Милош Миланович
Главный тренер Олимпии: Виктор Санчес
На скамье запасных: Пинту, Талиссон, Ачимович, Брест, Дурдов, Касьель, Ласицкас, Николо Мотыка, Неманья Мотыка, Пинтол, Ристич, Финк
Инфо
Стартовый состав Олимпии (4-2-3-1): Видовшек - Фернандеш Суалехе, Мухаммедбегович, Ратник, Силва - Агба, Доффо - Бултам, Швайцер, Флоруц - Коич
Главный тренер Полесья: Имад Ашур
На скамейке запасных: Пайшау, Виалле, Будковский, Волынец, Казак, Майсурадзе, Матич, Мустафаев, Смоляков, Улиганец
Инфо
Стартовый состав Полесья (4-3-2-1): Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Лукас Тейлор – Крушинский, Кушниренко, Таллес Коста – Назаренко, Гуцуляк – Бристрич
Напомним, предыдущий матч между командами закончился победой Олимпии со счетом 2:0. Хозяева забили два гола во втором тайме, а житомиряне хоть много били по воротам соперника, но отличиться так и не смогли
Матч пройдет в польском Гливице на Городском стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором Полесье сыграет против Олимпии
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Анонс матча Полесье - Олимпия 01.08.2024, Лига конференций

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Олимпия (Любляна) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч начнется на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 01.08.2024
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Олимпия (Любляна):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Олимпия, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Олимпия и Полесье в предыдущем футбольном матче 25.07.2024 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Олимпия можно посмотреть 01.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Полесье - Олимпия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Олимпия - 25.07.2024, в рамках чемпионата Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Олимпия.

Команда гостей

Название: Олимпия (Любляна)
Страна: Словения

Предыдущий поединок команды Олимпия был сыгран против Полесье - 25.07.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Олимпия.

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