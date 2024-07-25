Полесье - Олимпия онлайн трансляция матча

ФК Олимпия Любляна имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Результат первой игры ФК Олимпия Любляна - FC Polissya 2-0.

ФК Олимпия Любляна забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

FC Polissya выигрывает первый тайм в 21% матчей, ФК Олимпия Любляна выигрывает в 30% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 21% случаев, ФК Олимпия Любляна выигрывает в 30%.

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда ФК Олимпия Любляна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Олимпия Любляна% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда ФК Олимпия Любляна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Олимпия Любляна% своих матчей.

ФК Олимпия Любляна's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.

FC Polissya забивает 1.05 гола, играя дома, а ФК Олимпия Любляна забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).

ФК Олимпия Любляна не пропускает в 4 матчах подряд.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Олимпия Любляна.