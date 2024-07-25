Полесье - Олимпия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Олимпия (Любляна) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч начнется на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 01.08.2024
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Олимпия (Любляна):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Олимпия, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Олимпия и Полесье в предыдущем футбольном матче 25.07.2024 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Олимпия - 25.07.2024, в рамках чемпионата Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Олимпия.
Название: Олимпия (Любляна)
Страна: Словения
Предыдущий поединок команды Олимпия был сыгран против Полесье - 25.07.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Олимпия.
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