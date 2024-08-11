Карпаты - Динамо онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Карпаты Львов иДинамо Киев, когда Карпаты Львов играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Карпаты Львов и Динамо Киев 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 16 встреч когда команда Карпаты Львов играла дома, команда Карпаты Львов выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 12 победы команды Динамо Киев. Разница голов 28-9 в пользу команды Динамо Киев.

Во время последних 32 встреч, команда Карпаты Львов выиграла 2 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 65-19 в пользу команды Динамо Киев

Последняя домашняя победа Карпаты Львов над Динамо Киев была в 2010

Динамо Киев не проигрывает в последних 5 играх.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Карпаты Львов выигрывает первый тайм в 46% матчей, Динамо Киев выигрывает в 48% матчей.

Карпаты Львов выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Динамо Киев выигрывает в 48%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Карпаты Львов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Карпаты Львов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Карпаты Львов's.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Карпаты Львов (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Карпаты Львов выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 2, 2 ничьи.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Карпаты Львов.

Команда Карпаты Львов выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Карпаты Львов забивает 0.8 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.6 гола против команды Карпаты Львов (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Карпаты Львов и Динамо Киев - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Карпаты Львов и Динамо Киев - 1.2.

Карпаты Львов забивает 2.42 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).