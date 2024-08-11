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Карпаты - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 августа 2024, 18:00 - Украина
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Карпаты
Львов
1 - 0
Обновить
5'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
18%
Ничья
18%
Динамо
64%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Карпаты Львов иДинамо Киев, когда Карпаты Львов играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Карпаты Львов и Динамо Киев 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 16 встреч когда команда Карпаты Львов играла дома, команда Карпаты Львов выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 12 победы команды Динамо Киев. Разница голов 28-9 в пользу команды Динамо Киев.
  • Во время последних 32 встреч, команда Карпаты Львов выиграла 2 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 65-19 в пользу команды Динамо Киев
  • Последняя домашняя победа Карпаты Львов над Динамо Киев была в 2010
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 5 играх.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Карпаты Львов выигрывает первый тайм в 46% матчей, Динамо Киев выигрывает в 48% матчей.
  • Карпаты Львов выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Динамо Киев выигрывает в 48%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Карпаты Львов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Карпаты Львов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Карпаты Львов's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Карпаты Львов (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Карпаты Львов выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Карпаты Львов.
  • Команда Карпаты Львов выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Карпаты Львов забивает 0.8 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.6 гола против команды Карпаты Львов (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Карпаты Львов и Динамо Киев - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Карпаты Львов и Динамо Киев - 1.2.
  • Карпаты Львов забивает 2.42 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Карпаты П
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпаты 3 - 3 Завершен Левый Берег Н
Первая лига Украины 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 ФСК Мариуполь 1 - 2 Завершен Карпаты В
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Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2024/2025
13.08.2024 - 21:45 Рейнджерс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Лига Чемпионов 2024/2025
31.07.2024 - 21:00 Партизан 0 - 3 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершен Партизан В
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Новости команд
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Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
18%
Ничья
18%
Динамо
64%
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Нападающий
  • 8
    Амбросий Чачуа
    Защитник
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Полузащитник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Полузащитник
  • 28
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Вратарь
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Защитник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 17
    Лонвейк, Юстин
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Защитник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Владислав Лупашко
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Трансляция
4'
Опасный момент
Пихаленок неплохо пробил метров с 20-ти. Чуть выше! Но опасно было!
2'
Вот так начало у нас. Как говорится, чтобы не расслаблялись киевляне
1'
Гоооол!!!
Гоооол! 1:0! Карпаты! 45-я секунда! Подлепенец обострил, вошел с фланга в штрафную, накрутил Вивчаренко, прострелил и Очеретько, совершенно сам, переправил в сетку!
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Динамо: Нещерет, Ярмоленко, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Малыш, Себальос, Буяльский, Диалло, Дубинчак, Брагару, Михайленко
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан, Вивчаренко, Биловар, Михавко, Волошин, Пихаленок, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Лонвейк, Ванат
Инфо
Запасные Карпат: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Домчак, Занетти, Сакив, Жан Педросо
Инфо
Стартовый состав Карпат: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа, Костенко, Пдлепенец, Невес
Динамо в первом туре не играло, а во втором обыграли Верес 2:1
Карпаты в 1-м туре сыграли 0:0 с Вересом, а во 2-м обыграли Кривбасс 3:0
Инфо
Матч начнется в 18:00, судить игру будет Виктор Копиевский!
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 2-го утра УПЛ, в котором Карпаты примут Динамо!
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Анонс матча Карпаты - Динамо 17.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Карпаты (Львов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Украина.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд Владислав Лупашко и Shovkovskiy, Oleksandr разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Карпаты - Динамо можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Карпаты - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Карпаты был сыгран против Кривбасс - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Рейнджерс - 13.08.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Карпаты - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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