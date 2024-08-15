Ворскла - Оболонь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 16.08.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Оболонь в предыдущем футбольном матче 19.05.2024 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Левый Берег - 09.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Рух - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Рух.
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