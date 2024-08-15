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Ворскла - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 августа 2024, 18:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Zadiran, S
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
46%
Ничья
25%
Оболонь
29%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и FC Obolon Kiev 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 10 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 7 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-7 в пользу команды Ворскла Полтава
  • В прошлом сезоне Ворскла Полтава выиграл обе игры против FC Obolon Kiev (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • FC Obolon Kiev не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • FC Obolon Kiev без побед над Ворскла Полтава в последних 3 играх.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 32% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 13% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 32% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 13%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 4, команда FC Obolon Kiev выиграла 1, 0 ничьи.
  • Ворскла Полтава забивает 1.6 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.4 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Obolon Kiev - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Obolon Kiev - 0.8.
  • Ворскла Полтава забивает 1.29 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.69 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
4
Побед
5
Игр
1
Побед
Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершен Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2011/2012
20.11.2011 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершен Оболонь
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Левый Берег 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершен Рух П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Левый Берег 1 - 1 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершен Левый Берег В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
46%
Ничья
25%
Оболонь
29%
Трансляция
Инфо
Арбитр
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко — Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута — Челядин, Скляр, Хрипчук — Нестеренко, Ковталюк, Кане. Главный тренер — Сергей Долганский.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Оболони: Федоривский — Дубко, Курко, Карась — Осман, Витенчук, Мороз, Приймак, Мединский — Тарануха, Суханов. Главный тренер — Валерий Иващенко.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура УПЛ Ворскла – Оболонь.
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Последние матчи
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Анонс матча Ворскла - Оболонь 16.08.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 16.08.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Оболонь в предыдущем футбольном матче 19.05.2024 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Оболонь можно посмотреть 16.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Левый Берег - 09.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Рух - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Рух.

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