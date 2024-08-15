Ворскла - Оболонь онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и FC Obolon Kiev 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 10 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 7 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-7 в пользу команды Ворскла Полтава

В прошлом сезоне Ворскла Полтава выиграл обе игры против FC Obolon Kiev (3-1 дома и 1-0 на выезде)

FC Obolon Kiev не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

FC Obolon Kiev без побед над Ворскла Полтава в последних 3 играх.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 32% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 13% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 32% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 13%.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 4, команда FC Obolon Kiev выиграла 1, 0 ничьи.

Ворскла Полтава забивает 1.6 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.4 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Obolon Kiev - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Obolon Kiev - 0.8.