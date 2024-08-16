Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 03.03.2024 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Черноморец - 10.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Заря.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ЛНЗ - 12.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.
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