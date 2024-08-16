Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Александрия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 13 встреч когда команда Заря Луганск играла дома, команда Заря Луганск выиграла 5 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Александрия. Разница голов 19-13 в пользу команды Заря Луганск.

Во время последних 32 встреч, команда Заря Луганск выиграла 12 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-25 в пользу команды Заря Луганск

Игры прошлого года: 0-0 (Заря Луганск дома) и 0-0 (Александрия дома).

Александрия не проигрывает в последних 6 играх.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 28% матчей, Александрия выигрывает в 12% матчей.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Александрия выигрывает в 12%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 3, команда Александрия выиграла 0, 2 ничьи.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Заря Луганск забивает 1.4 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.2 гола против команды Заря Луганск (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Александрия - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Александрия - 0.6.

Заря Луганск забивает 1.17 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).

Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Заря Луганск не проигрывает в последних 4 играх.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Александрия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Александрия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.