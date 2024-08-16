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Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 августа 2024, 13:00 - Славутич-Арена
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
-
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Заря
44%
Ничья
32%
ФК Александрия
24%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Александрия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 13 встреч когда команда Заря Луганск играла дома, команда Заря Луганск выиграла 5 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Александрия. Разница голов 19-13 в пользу команды Заря Луганск.
  • Во время последних 32 встреч, команда Заря Луганск выиграла 12 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-25 в пользу команды Заря Луганск
  • Игры прошлого года: 0-0 (Заря Луганск дома) и 0-0 (Александрия дома).
  • Александрия не проигрывает в последних 6 играх.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 28% матчей, Александрия выигрывает в 12% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Александрия выигрывает в 12%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 3, команда Александрия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 1.4 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.2 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Александрия - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Александрия - 0.6.
  • Заря Луганск забивает 1.17 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Заря Луганск не проигрывает в последних 4 играх.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Александрия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
13
Побед
33
Игр
8
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Заря 4 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Заря 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Заря 1 - 1 Завершен Верес Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Рух Н
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Заря
44%
Ничья
32%
ФК Александрия
24%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 25
    Nwanze, Christopher
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 21
    Basic, Jakov
    Защитник
  • 32
    Trontelj, Zan
    Полузащитник
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 22
    Мицин, Петар
    Нападающий
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 4
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 9
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 31
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Нападающий
  • 71
    Shostak, Denys
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Koval, Yuriy
  • Руслан Ротань
Трансляция
Заря — единственная команда УПЛ, у которой 6 очков после двух туров. У Александрии тоже стопроцентный показатель, но они сыграли только один матч. Есть стойкое чувство, что нас ожидает интересное противостояние.
Инфо
Арбитр — Владимир Новохатный.
Запасные: Мацапура (в), Сапутин (в), Бенито, Вакула, Горбач, Гусев, Дрышлюк, Эскинья, Жуниньо, Кораблин, Слесар, Хахлев.
Инфо
Стартовый состав Зари: Турбаевский — Вантух (к), Джордан, Нваэзе, Тронтель — Башич, Мичин, Яцык, Кирюханцев — Антюх, Герреро. Главный тренер — Юрий Коваль.
Запасные: Макаренко (в), Шевченко (в), Базаев, Ващенко, Костышин, Логинов, Мишнев, Погорелый, Скорко, Смирный, Феррейра.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков — Мартынюк, Шабанов, Копына, Кравченко — Шостак, Калюжный, Ковалец (к) — Шулянский, Филиппов, Безерра. Главный тренер — Руслан Ротань.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го раунда УПЛ между Зарей и Александрией.
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Последние матчи
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Анонс матча Заря - ФК Александрия 17.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 03.03.2024 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Черноморец - 10.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ЛНЗ - 12.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Заря - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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