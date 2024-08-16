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Полесье - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 августа 2024, 15:30 - Tsentralnyi Stadion
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
1 - 1
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перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
39' Lisnyak, Radion Oleksandrovych 41' Vilivald, Volodymyr 45' Александр Назаренко
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
44%
Ничья
22%
Ингулец
34%
Интересные факты
  • FC Ingulets Petrove забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 23% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 44% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 23% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 44%.
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • FC Polissya забивает 1.1 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтер 0 - 1 Завершен Полесье В
Лига конференций 2024/2025
01.08.2024 - 19:00 Полесье 1 - 2 Завершен Олимпия П
Лига конференций 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олимпия 2 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полесье 2 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металлист 1925 3 - 3 Завершен Полесье Н
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Ингулец П
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Карпаты В
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Ингулец В
Первая лига Украины 2023/2024
10.05.2024 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен Агробизнес В
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Главные события
ГООЛ! Александр Назаренко
45'
41'
Vilivald, Volodymyr ГООЛ!
39'
Lisnyak, Radion Oleksandrovych
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
44%
Ничья
22%
Ингулец
34%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 7
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    45
  • 8
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 11
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 27
    Bristric, Admir
    Нападающий
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 30
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 31
    Maisuradze, Giorgi
    Защитник
  • 34
    Vialle
    Защитник
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 4
    Dubiley, Vitaly
    Защитник
  • 8
    Александр Пятов
    Полузащитник
  • 11
    Ярослав Богунов
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 19
    Lisnyak, Radion Oleksandrovych
    Нападающий
    39
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Полузащитник
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Защитник
    41
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Ashur, Imad
  • Василий Кобин
Статистика матча
ЖК
1
Трансляция
Довольно интересный матч демонстрируют команды в Житомире. Хозяева более активно начали поединок, но затем отдали инициативу воспользовавшимся этим петровчанам и из значительного количества стандартов они использовали один и сумели выйти вперед. Однако Волки не сдавались и сумели сравнять счет на последних секундах. Наверное, нас ждет не менее интересный второй тайм и надеемся, что команды продолжат играть в том же духе
45+3'
Свисток
Александр Каленов дает свисток о завершении первой половины встречи
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Назаренко сравнивает счет на последних секундах добавленного времени! Бабенко на собственной половине поля отобрал мяч, отдал передачу на Бабенко, который из центрального круга забросил его на Назаренко, Александр выиграл спринт у Виливальда и оказавшись перед голкипером "положил" его на газон и отойдя в сторону, отправил мяч в пустые ворота. ! Счет снова становится ровным и теперь 1:1
45+1'
Мустафаев нарушил правила против Козака на своей половине поля, что заставило вмешаться в матч даже арбитра VAR, но после просмотра повтора Александр Омельченко не нашел причин для красной карточки. Матч возобновлен
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсированы две минуты
44'
Последние минуты Волки никак не могут завладеть мячом и хоть какой-то промежуток времени его контролировать
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вилливальд выводит Ингулец вперед! После навеса с углового с правого фланга на ближнюю штангу Владимир выигрывает борьбу у Чоботенко, выпрыгивает и пробивает головой, Кудрик пытался остановить мяч, задел его рукой, но не помешал влететь в сетку ворот! Счет становится 1:0 в пользу Ингульца
39'
Желтая карточка
Шершень ошибся при передаче и подарил мяч сопернику под потенциально опасную атаку, которую остановил Лисняк, сбив Гуцуляка в центре поля, а своими действиями заставил арбитра впервые в этом матче достать из кармана желтую карточку
37'
Две неплохие попытки атаки петровцев закончились неудачно, ведь в первый раз они потеряли мяч в штрафной площадке, а после этого Лисняк нанес неточный удар из-за пределов штрафной
35'
Уголовой
Очередной угловой выполнили гости и после навеса на дальнюю штангу Кудрик кулаком выбил мяч
32'
Инфо
Небольшая пауза в игре. Майсурадзе получил повреждения и нуждался в помощи врачей, а другие игроки пока успели отдохнуть, попить водички и пообщаться с тренерским штабом
31'
Уголовой
Петровцы решили разыграть угловой и после этого довольно быстро потеряли мяч
30'
Волохатый неплохо прорвался левым флангом и был готов бить по воротам, но Далстелла Виале выбил мяч из его ног
26'
Опасный момент
Леднев наносит удар по воротам из-за пределов штрафной, однако Паламарчук спокойно забирает мяч в руки
23'
Еще один стандарт на половине поля соперника выполнили петровцы, но теперь был навес в сторону ворот, где соперники выиграли борьбу и перехватили мяч
22'
Уголовой
Первый угловой выполнили гости и после навеса Богунова на ближнюю штангу соперники выбили мяч
22'
Казак заработал стандарт перед штрафной соперника. Богунов выполнил прямой удар, мяч попал в стенку и вышел на угловой
18'
Опасный момент
Майсурадзе выполнил навес с правого фланга и Леднев пробил головой, а после отскока от газона мяч прилетел в руки Паламарчука
15'
Уголовой
Первый угловой в матче выполнили Волки и после навеса петровцы выбили мяч, который прилетел прямо к Мустафаеву, пробившему с полукруга штрафной площадки, но мяч срезался с его ноги и полетел выше ворот
14'
Опасный момент
Хозяева заработали стандарт на половине поля соперника и после навеса на дальнюю штангу Гуцуляк пробил головой, но соперник отбил мяч и перевел его на угловой
11'
Шершень едва не потерял мяч на линии штрафной. Его запрессинговал Леднев, но мяч остался у Ингульца
10'
Кажется, петровцы ожидали именно такого футбола и подготовились к нему, ведь пока они прекрасно защищаются
7'
Пока команды показывают спокойную игру. В основном житомиряне контролируют мяч и катают его в центре поля
4'
Первые минуты, как и ожидалось, Волки контролируют мяч
1'
Свисток
Александр Каленов дал стартовый свисток. Гости развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать поединок
Инфо
Главный арбитр матча: Александр Каленов. Арбитр VAR: Александр Омельченко
Главный тренер Ингульца: Василий Кобин
На скамейке запасных: Жилкин, Сидоренко, Малыш, Сад, Кисленко, Лосенко, Могильный, Петько, Пушкарев, Резепов, Чабан
Инфо
Стартовый состав Ингульца (4-4-2): Паламарчк - Мельничук, Шершень, Виливальд, Дубилей - Богунов, Пятов, Лесняк, Белоцерковец - Казак, Волохатый
Главный тренер Полесья: Имад Ашур
На скамейке запасных: Луифер, Пайшао, Шастал, Таллес, Крушинский, Борел, Макуана, Матич, Михайличенко, Поспелов, Улиганец
Инфо
Стартовый состав Полесья (4-1-2-3): Кудрик – Смоляков, Чоботенко, Далстелла Виале, Майсурадзе – Бабенко – Мустафаев, Леднев – Назаренко, Брестрич, Гуцуляк
На данный момент Полесье занимает пятую строчку турнирной таблицы, а Ингулец - тринадцатую
Ингулец провел два матча текущего сезона и в первом уступил Заре 1:2, а на прошлой неделе расписал нулевую ничью с Колосом
Полесье провело только один матч текущего сезона. Поединок первого тура против Руха был перенесен из-за участия команды в еврокубках. В предыдущем туре житомиряне сенсационно одолели Шахтер 1:0 на выезде
Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе "Полесье" и начнется в 15:30
Приветствуемгвсех поклонников футбола на текстовой трансляции матча третьего тура Украинского Премьер-лиши, в котором Полесье примет в гостях Ингулец
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Анонс матча Полесье - Ингулец 17.08.2024, Премьер-лига

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 15:30

Для одержания победы тренеры команд Ashur, Imad и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Ингулец можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Шахтер - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Колос - 10.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.

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