Полесье - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 15:30
Для одержания победы тренеры команд Ashur, Imad и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Шахтер - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Полесье.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Колос - 10.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.
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