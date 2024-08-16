Полесье - Ингулец онлайн трансляция матча

Довольно интересный матч демонстрируют команды в Житомире. Хозяева более активно начали поединок, но затем отдали инициативу воспользовавшимся этим петровчанам и из значительного количества стандартов они использовали один и сумели выйти вперед. Однако Волки не сдавались и сумели сравнять счет на последних секундах. Наверное, нас ждет не менее интересный второй тайм и надеемся, что команды продолжат играть в том же духе