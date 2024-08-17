Верес - Кривбасс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 15:35
История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 30.03.2024 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Олег Шандрук и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Динамо - 09.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Виктория - 15.08.2024, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Виктория.
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