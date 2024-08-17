Верес - Кривбасс онлайн трансляция матча

В прошлом сезоне Кривбасс Кривой Рог выиграл обе игры против Верес Ровно (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Верес Ровно без побед над Кривбасс Кривой Рог в последних 3 играх.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 29% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 44% матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.

В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 2 гол(а).

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.

Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 3, 0 ничьи.

Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Команда Верес Ровно выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.

Верес Ровно забивает 0.75 гола за матч против команды Кривбасс Кривой Рог, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.5 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог - 2.25.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог - 0.75.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Верес Ровно забивает 1.35 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Кривбасс Кривой Рог проиграл 3 матчей подряд.