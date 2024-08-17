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Верес - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 августа 2024, 15:35 - Авангард
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
14'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Верес
37%
Ничья
26%
Кривбасс
37%
Интересные факты
  • В прошлом сезоне Кривбасс Кривой Рог выиграл обе игры против Верес Ровно (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Верес Ровно без побед над Кривбасс Кривой Рог в последних 3 играх.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 29% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 44% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 2 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Верес Ровно забивает 0.75 гола за матч против команды Кривбасс Кривой Рог, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.5 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог - 2.25.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог - 0.75.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Верес Ровно забивает 1.35 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Кривбасс Кривой Рог проиграл 3 матчей подряд.
  • У команды Кривбасс Кривой Рог серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбасс 0 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2023/2024
02.06.2024 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Эпицентр В
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Эпицентр 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Верес В
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Последние матчи - Кривбасс
Лига Европы 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Виктория 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс П
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Виктория П
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Верес
37%
Ничья
26%
Кривбасс
37%
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Андрей Кожухарь
    Вратарь
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Защитник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 2
    Smiyan, M.
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 22
    Юрий Вакулко
    Полузащитник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 9
    Sosah, Daniel
    Нападающий
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Олег Шандрук
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
1
ЖК
LIVE
Трансляция матча Верес - Кривбасс
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В эфире
Трансляция
12'
Гоооол!!!
11'
Желтая карточка
Смиян положил Вакулко на газон своим подкатом сзади. Опасное действие, которое тянуло на предупреждение.
5'
За первые 5 минут встречи ничего интересного на поле не произошло. Команды не могут наладить комбинационную игру, просто лупят вперед в надежде на то, что нападающие зацепятся.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Николай Балакин.
Запасные: Когут (в), Ющишин (в), Гакман, Клец, Куция, Луан, Мельник, Мрвальевич, Свитюха, Чечер.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Кожухарь — Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич — Кучеров — Дахновский, Сикейра, Степанюк (к), Шарай — Гайдучик. Главный тренер — Олег Шандрук.
Запасные: Маханьков (в), Драмбаев, Задерака, Кожушко, Конате, Аморозо, Микитишин, Очевечи, По, Твердохлеб, Хомченовский.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук — Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник — Вакулко (к), Бизимана — Лунев, Соса, Кузик — Аду. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го раунда УПЛ между Вересом и Кривбассом.
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Анонс матча Верес - Кривбасс 18.08.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 15:35

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 30.03.2024 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Олег Шандрук и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Кривбасс можно посмотреть 18.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Динамо - 09.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Виктория - 15.08.2024, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Виктория.

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