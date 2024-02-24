Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 7 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 2 победы команды Брайтон энд Хоув Альбион. Разница голов 14-11 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 14 встреч, команда Эвертон выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-18 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 1-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).

Эвертон выиграл 5 домашних матчей подряд.

Брайтон энд Хоув Альбион имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Эвертон выигрывает первый тайм в 24% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 31% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 31%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 2, 2 ничьи.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Эвертон забивает 2 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 2 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион - 4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Эвертон забивает 1.26 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.