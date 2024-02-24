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Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 августа 2024, 17:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
33%
Ничья
29%
Брайтон энд Хоув Альбион
38%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 7 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 2 победы команды Брайтон энд Хоув Альбион. Разница голов 14-11 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 14 встреч, команда Эвертон выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-18 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 1-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).
  • Эвертон выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Брайтон энд Хоув Альбион имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 24% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 31% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 31%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Эвертон забивает 2 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 2 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Эвертон забивает 1.26 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Эвертон не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
Личные встречи
Эвертон
6
Побед
14
Игр
4
Побед
Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Эвертон 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 5 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Эвертон 1 - 4 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
03.05.2024 - 22:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Эвертон 2 - 0 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
33%
Ничья
29%
Брайтон энд Хоув Альбион
38%
Трансляция
Запасные: Рашворт, Вебстер, Барко, Гилмур, Сармиенто, Балеба, Аяри, Адингра, О'Магони.
Брайтон: Стил - Уэлтман, Данк, ван Геке, Гиншелвуд - Милнер, Виффер - Минтех, Жоао Педро, Митома - Уэлбек.
Запасные: Вирджиния, О'Брайен, Голгейт, Линдстрем, Меткалф, Армстронг, Ндиайе, Бету, Мопе.
Эвертон: Пикфорд - Янг, Тарковски, Кин, Миколенко - Дукуре, Айрогбунам, Гуйе - Гаррисон, Калверт-Льюин, Макнил.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Саймон Хупер (Суиндон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия) сыграют Эвертон и Брайтон.
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Анонс матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 17.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и Эвертон в предыдущем футбольном матче 24.02.2024 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Арсенал - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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