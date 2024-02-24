Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и Эвертон в предыдущем футбольном матче 24.02.2024 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Арсенал - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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