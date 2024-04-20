Арсенал - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иВулверхэмптон Уондерерс, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 12 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 26-8 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 22 встреч, команда Арсенал выиграла 16 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-15 в пользу команды Арсенал

В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Арсенал выиграл 5 домашних матчей подряд.

Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 выездных матчей подряд.

Вулверхэмптон Уондерерс не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Арсенал в последних 6 играх.

В домашних матчах Арсенал не проигрывает Вулверхэмптон Уондерерс в последних 3 встречах.

Арсенал пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Арсенал выигрывает первый тайм в 49% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 29% матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 5, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Арсенал забивает 2.6 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.4 гола против команды Арсенал (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.4.