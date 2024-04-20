Арсенал - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Вулверхэмптон" осталась с поражением. Столкновение "Вулверхэмптон" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 20.04.2024 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.
Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
Прошедший матч команды "Вулверхэмптон" был сыгран против "Ливерпуль" - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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