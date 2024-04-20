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Арсенал - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 августа 2024, 17:00 - Эмирейтс
Главный судья: Жарред Жилле
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
35%
Ничья
35%
Вулверхэмптон
30%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иВулверхэмптон Уондерерс, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 12 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 26-8 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 22 встреч, команда Арсенал выиграла 16 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-15 в пользу команды Арсенал
  • В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Арсенал выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Арсенал в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Вулверхэмптон Уондерерс в последних 3 встречах.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 49% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 29% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 5, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Арсенал забивает 2.6 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.4 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.4.
  • Арсенал забивает 2.5 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Арсенал
8
Побед
14
Игр
3
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхэм 2 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершен Челси В
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 3 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Лутон Таун В
Чемпионат Англии 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Борнмут П
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Новости команд
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
35%
Ничья
35%
Вулверхэмптон
30%
Трансляция
Инфо
"Вулверхэмптон": Са, Доэрти, Москера, Тоти, Аит-Нури, Беллегарде, Лемина, Дж. Гомес. Р. Гомес, Хван Хи Чхан, Ларсен
Инфо
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хавертц
Инфо
Добрый день, дамы и господа! Стартует Английская Премьер-лига. В рамках 1-го тура "Арсенал" дома на "Эмирейтс" принимает "Вулверхэмптон".
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Последние матчи
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Анонс матча Арсенал - "Вулверхэмптон" 17.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Вулверхэмптон" осталась с поражением. Столкновение "Вулверхэмптон" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 20.04.2024 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Вулверхэмптон" можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Вулверхэмптон" , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший матч команды "Вулверхэмптон" был сыгран против "Ливерпуль" - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Арсенал - "Вулверхэмптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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