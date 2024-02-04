Ноттингем Форест - Борнмут онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Борнмут" (Борнмут) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Сити Граунд.
Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Борнмут" (Борнмут):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Борнмут" и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 04.02.2024 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против "Бернли" - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Ноттингем Форест.
Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Предыдущий матч команды "Борнмут" был сыгран против "Челси" - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".
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