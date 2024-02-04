Ноттингем Форест - Борнмут онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Борнмут 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 10 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Борнмут. Разница голов 14-11 в пользу команды Ноттингем Форест.

Во время последних 19 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Борнмут выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-20 в пользу команды Борнмут

Последняя домашняя победа Ноттингем Форест над Борнмут была в 2018

Игры прошлого года: 2-3 (Ноттингем Форест дома) и 1-1 (Борнмут дома).

Ноттингем Форест сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Борнмут забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 20% матчей, Борнмут выигрывает в 25% матчей.

Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Борнмут выигрывает в 25%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Борнмут лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Борнмут% своих матчей.

Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Борнмут проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Борнмут% своих матчей.

Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Борнмут's.

Команда Борнмут проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 0, команда Борнмут выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Борнмут проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Ноттингем Форест.

Команда Ноттингем Форест выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.

Ноттингем Форест забивает 1.2 гола за матч против команды Борнмут, а Борнмут забивает 1.8 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Борнмут - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Борнмут - 1.