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Ноттингем Форест - Борнмут онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 августа 2024, 17:00 - Сити Граунд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ноттингем Форест
Ноттингем
До начала
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
35%
Ничья
30%
Борнмут
35%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Борнмут 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 10 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Борнмут. Разница голов 14-11 в пользу команды Ноттингем Форест.
  • Во время последних 19 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Борнмут выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-20 в пользу команды Борнмут
  • Последняя домашняя победа Ноттингем Форест над Борнмут была в 2018
  • Игры прошлого года: 2-3 (Ноттингем Форест дома) и 1-1 (Борнмут дома).
  • Ноттингем Форест сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Борнмут забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 20% матчей, Борнмут выигрывает в 25% матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Борнмут выигрывает в 25%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Борнмут лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Борнмут проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Борнмут's.
  • Команда Борнмут проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 0, команда Борнмут выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Борнмут проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Ноттингем Форест.
  • Команда Ноттингем Форест выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.
  • Ноттингем Форест забивает 1.2 гола за матч против команды Борнмут, а Борнмут забивает 1.8 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Борнмут - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Борнмут - 1.
  • Ноттингем Форест забивает 1.22 гола, играя дома, а Борнмут забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Ноттингем Форест
0
Побед
7
Игр
4
Побед
Борнмут
Чемпионат Англии 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Борнмут
Чемпионат Англии 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Борнмут
Последние матчи - Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Бернли 1 - 2 Завершен Ноттингем Форест В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Шеффилд Юнайтед 1 - 3 Завершен Ноттингем Форест В
Чемпионат Англии 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттингем Форест 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 Эвертон 2 - 0 Завершен Ноттингем Форест П
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Последние матчи - Борнмут
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челси 2 - 1 Завершен Борнмут П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершен Борнмут П
Чемпионат Англии 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Борнмут 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Борнмут В
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
35%
Ничья
30%
Борнмут
35%
Трансляция
Инфо
Арбитр — Майкл Оливер.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Ноттингема: Селс — Айна, Мурильо, Боли, Уильямс — Данилу, Сангаре — Хадсон-Одой, Гиббс-Уайт (к), Эланга — Вуд. Главный тренер — Нуну Эшпириту Санту.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Борнмута: Нету (к) — Керкез, Хейсен, Забарный, Смит — Кук, Скотт — Синистерра, Тавернье, Уаттара — Семенио. Главный тренер — Андони Ираола.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ Ноттингем Форест – Борнмут.
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Анонс матча Ноттингем Форест - "Борнмут" 17.08.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Борнмут" (Борнмут) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Сити Граунд.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Борнмут" и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 04.02.2024 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против "Бернли" - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Ноттингем Форест.

Команда гостей

Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий матч команды "Борнмут" был сыгран против "Челси" - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

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