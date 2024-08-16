Ипсвич Таун - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Во время последних 9 встреч, команда Ипсвич Таун выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-6 в пользу команды Ливерпуль

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.

Ипсвич Таун без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Ипсвич Таун забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Ипсвич Таун выигрывает первый тайм в 39% матчей, Ливерпуль выигрывает в 48% матчей.

Ипсвич Таун выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Ливерпуль выигрывает в 48%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Ипсвич Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ипсвич Таун% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Ипсвич Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ипсвич Таун% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ипсвич Таун's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ипсвич Таун (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ипсвич Таун выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Ипсвич Таун забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.6 гола против команды Ипсвич Таун (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ипсвич Таун и Ливерпуль - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ипсвич Таун и Ливерпуль - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.