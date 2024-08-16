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Ипсвич Таун - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 августа 2024, 14:30 - Портмэн Роад Стэдиум
Главный судья: Тим Робинсон
Рейтинг матча:
Ипсвич Таун
0 - 0
Обновить
11'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ипсвич Таун
30%
Ничья
30%
Ливерпуль
39%
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, команда Ипсвич Таун выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-6 в пользу команды Ливерпуль
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.
  • Ипсвич Таун без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Ипсвич Таун забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Ипсвич Таун выигрывает первый тайм в 39% матчей, Ливерпуль выигрывает в 48% матчей.
  • Ипсвич Таун выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Ливерпуль выигрывает в 48%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Ипсвич Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ипсвич Таун% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ипсвич Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ипсвич Таун% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ипсвич Таун's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ипсвич Таун (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ипсвич Таун выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Ипсвич Таун забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.6 гола против команды Ипсвич Таун (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ипсвич Таун и Ливерпуль - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ипсвич Таун и Ливерпуль - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ипсвич Таун забивает 2.37 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Ипсвич Таун
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Ипсвич Таун В
Чемпионшип 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершен Хаддерсфилд Таун В
Чемпионшип 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Ковентри Сити 1 - 2 Завершен Ипсвич Таун В
Чемпионшип 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Халл Сити 3 - 3 Завершен Ипсвич Таун Н
Чемпионшип 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершен Мидлсбро Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вилла 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ливерпуль 4 - 2 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Эвертон 2 - 0 Завершен Ливерпуль П
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ипсвич Таун
30%
Ничья
30%
Ливерпуль
39%
Составы команд
28
Валгон, Кристьян
3
Дэвис, Лейф
6
Люк Вулфенден
24
Гривс, Джейкоб
40
Аксел Туанзебе
5
Сэми Морси
25
Массимо Луонго
20
Hutchinson, Omari
10
Конор Чаплин
7
Уэс Бернс
19
Delap, Liam
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
78
Quansah, Jarell
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
38
Гравенберч, Райан
10
Макаллистер, Алексис
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
7
Луис Густаво Диас
20
Диого Жота
Стартовый состав
  • 19
    Delap, Liam
    Нападающий
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Полузащитник
  • 10
    Конор Чаплин
  • 7
    Уэс Бернс
    Нападающий
  • 5
    Сэми Морси
    Полузащитник
  • 25
    Массимо Луонго
    Полузащитник
  • 3
    Дэвис, Лейф
    Защитник
  • 6
    Люк Вулфенден
  • 24
    Гривс, Джейкоб
    Защитник
  • 40
    Аксел Туанзебе
  • 28
    Валгон, Кристьян
    Вратарь
  • 20
    Диого Жота
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 8
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 7
    Луис Густаво Диас
  • 38
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • McKenna, Kieran
  • Slot, Arne
Статистика матча
1
Блокировано ударов
Трансляция
9'
Без остроты у нас к 9-й минуте. Хотя Ипсвич даже активнее в первые минуты выглядел
6'
Желтая карточка
Вулфенден откровенно придержал Жоту - первая желтая у нас
4'
Интересно. Бернс пытался убежать, но упал в борьбе с защитником красных - судья фол не дал, чем вызвал недовольство трибун
2'
На первых минутах Ипсвич не боится довольно высоко прессинговать
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд , Джарелл Куанса, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Луис Диас, Диогу Жота
Инфо
Стартовый состав Ипсвича: Кристиан Уолтон, Аксель Туанзебе, Джейкоб Гривз, Лейф Дэвис, Люк Вулфенден, Сэми Морси, Уэсли Бёрнс, Массимо Луонго, Омари Хатчинсон, Лиам Делап, Конор Чаплин
Ипсвич в прошлом сезоне занял 2-е место в Чемпионшипе и напрямую поднялся в АПЛ
Ливерпуль в прошлом сезоне проиграл чемпионскую гонку Манчестер Сити, после чего Юрген Клопп покинул команду, а пост главного тренера занял Арне Слот
Инфо
Матч начнется в 14:30, судить игру будет Тим Робинсон
Добрый день всем поклонникам английского футбола! АПЛ начинает сезон, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн 1-го тура, в котором Ипсвич примет Ливерпуль
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Последние матчи
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Анонс матча Ипсвич Таун - "Ливерпуль" 17.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой Ипсвич Таун и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 14:30

Для одержания победы тренеры команд McKenna, Kieran и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ипсвич Таун - "Ливерпуль" можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ипсвич Таун - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ипсвич Таун

Предыдущий поединок команды Ипсвич Таун был сыгран против Шахтер - 20.07.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025 и закончился победой команды Ипсвич Таун.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Вулверхэмптон" - 19.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Ипсвич Таун - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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