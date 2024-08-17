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Валенсия - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 17 августа 2024, 22:30 - Месталья
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Валенсия
Валенсия
0 - 0
Обновить
24'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
26%
Ничья
30%
Барселона
43%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иБарселона, когда Валенсия играет дома, 1- 1. 8 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Валенсия и Барселона 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 35 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 7 раз, 11 сыграла в ничью и 17 победы команды Барселона. Разница голов 57-39 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 71 встреч, команда Валенсия выиграла 14 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 38 раз. Разница забитых и пропущенных голов 144-85 в пользу команды Барселона
  • Игры прошлого года: 1-1 (Валенсия дома) и 4-2 (Барселона дома).
  • Валенсия без побед в последних 5 играх.
  • Валенсия сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Валенсия выигрывает первый тайм в 31% матчей, Барселона выигрывает в 42% матчей.
  • Валенсия выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Барселона выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Валенсия забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.2 гола против команды Валенсия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Барселона - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Барселона - 1.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Валенсия забивает 1 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Валенсия
4
Побед
31
Игр
19
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсия 1 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсия 0 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2023/2024
26.05.2024 - 17:15 Сельта 2 - 2 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсия 1 - 3 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2023/2024
16.05.2024 - 23:00 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2023/2024
12.05.2024 - 19:30 Валенсия 0 - 0 Завершен Райо Вальекано Н
Чемпионат Испании 2023/2024
05.05.2024 - 19:30 Валенсия 0 - 1 Завершен Алавес П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севилья 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2023/2024
16.05.2024 - 22:30 Альмерия 0 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершен Барселона П
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Новости команд
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
26%
Ничья
30%
Барселона
43%
Составы команд
25
Mamardashvili, Giorgi
21
Vazquez, Jesus
24
Gasiorowski, Yarek
3
Mosquera, Cristhian
12
Коррейя, Тьерри
16
Lopez Noguerol, Diego
18
Пепелу
8
Guerra Moreno, Javier
11
Рафаэл Миранда
9
Хуго Дуро Пералес
10
Альмейда, Андре
1
тер Стеген, Марк-Андре
23
Жюль Кунде
2
Cubarsi, Pau
5
Мартинез, Иньиго
3
Balde Martinez, Alejandro
11
Рафинья
28
Bernal, Marc
17
Casado, Marc
19
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовски
7
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 9
    Хуго Дуро Пералес
  • 10
    Альмейда, Андре
    Полузащитник
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Защитник
  • 18
    Пепелу
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Полузащитник
  • 11
    Рафаэл Миранда
    Полузащитник
  • 21
    Vazquez, Jesus
    Защитник
  • 24
    Gasiorowski, Yarek
    Защитник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 12
    Коррейя, Тьерри
    Защитник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
  • 19
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 28
    Bernal, Marc
    Полузащитник
  • 17
    Casado, Marc
    Полузащитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Защитник
  • 5
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Рубен Бараха
  • Flick, Hansi
Статистика матча
Блокировано ударов
2
2
Штрафные
6
2
Офсайды
1
4
Фолы
1
23%
Владение мячом
77%
Удары в створ
1
1
Угловые
1
1
Сейвы
1
Удары мимо
Трансляция
19'
17'
15'
Опасный момент
13'
Опасный момент
Прострел Алмейды с правого фланга штрафной отскочил от Кубарси просто мимо ближней стойки.
11'
Дуро с левого фланга контратаки прострелил на ближнюю, где Мир не попал головой по мячу.
9'
Мимо Касадо через правый фланг атаки не провел мяч Мир.
7'
Ямал пропустил под ногой передачу на правый фланг атаки.
6'
Ямал получил перевод на правый фланг штрафной, сместился в центр, но удар блокировали на угловой.
4'
Навес Корреи с правого фланга достался тер Штегену.
3'
Много мелкой борьбы создает Валенсия даже без мяча.
2'
Ферран перед штрафной в офсайде остановил передачу из глубины от Касадо.
1'
Офсайд
Офсайд у Мира во время заброса на правый фланг атаки.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Пенья, Астралага, Педри, Торре, Кристенсен, Пау Виктор, Э. Гарсия, Валле, Форт, Мартин, Домингес.
Барселона: Тер Штеген - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - Касадо, Берналь - Ямал, Рафинья, Торрес - Левандовски.
Запасные: Риверо, Абриль, Гильямон, Петер, Фулькье, Озкачар, Гая, Яремчук, Амалла, Мари, Канос, Гонсалес, Ирансо.
Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Гасеровски, Васкес - Мир, Герра, Пепелу, Лопес - Алмейда, Дуро.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура испанской Примеры. На поле стадиона Месталья (Валенсия, Испания) сыграют Валенсия и каталонская Барселона.
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Анонс матча "Валенсия" - "Барселона" 17.08.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч пройдет на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Валенсия" (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 29.04.2024 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рубен Бараха и Flick, Hansi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона" можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против Сельта - 26.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 26.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Валенсия" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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