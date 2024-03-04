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Дженоа - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 августа 2024, 19:30 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Feliciani, Ermanno
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Обновить
11'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
33%
Ничья
30%
Интер
37%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иИнтер, когда Дженоа играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Интер 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Интер. Разница голов 23-13 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 39 встреч, команда Дженоа выиграла 8 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-30 в пользу команды Интер
  • Последняя домашняя победа Дженоа над Интер была в 2018
  • Игры прошлого года: 1-1 (Дженоа дома) и 2-1 (Интер дома).
  • Дженоа выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 33% матчей, Интер выигрывает в 57% матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Интер выигрывает в 57%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Интер выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Дженоа забивает 0.4 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 2 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Интер - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Интер - 1.4.
  • Дженоа забивает 1.57 гола, играя дома, а Интер забивает 2.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
Личные встречи
Дженоа
5
Побед
24
Игр
15
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2023/2024
04.03.2024 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
25.02.2022 - 22:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Интер 4 - 0 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Кубок Италии 2024/2025
09.08.2024 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Реджана В
Чемпионат Италии 2023/2024
24.05.2024 - 21:45 Дженоа 2 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
12.05.2024 - 16:00 Дженоа 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2023/2024
05.05.2024 - 19:00 Милан 3 - 3 Завершен Дженоа Н
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Эллас Верона 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2023/2024
19.05.2024 - 19:00 Интер 1 - 1 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2023/2024
10.05.2024 - 21:45 Фрозиноне 0 - 5 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2023/2024
04.05.2024 - 21:45 Сассуоло 1 - 0 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2023/2024
28.04.2024 - 13:30 Интер 2 - 0 Завершен Торино В
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
33%
Ничья
30%
Интер
37%
Составы команд
95
Пьерлуиджи Голлини
4
de Winter, Koni
13
Бани, Маттиа
14
Vogliacco, Alessandro
3
Мартин Аарон
17
Руслан Малиновский
47
Милан Бадель
32
Frendrup Morten
59
Zanoli, Alessandro
10
Messias, Junior
9
Carvalho Oliveira, Vitor Manuel
1
Ян Соммер
31
Бисэк, Янн
15
Франческо Ачерби
95
Алессандро Бастони
36
Маттео Дармиан
23
Николо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генрих Мхитарян
32
Федерико Димарко
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 10
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 9
    Carvalho Oliveira, Vitor Manuel
    Нападающий
  • 3
    Мартин Аарон
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 4
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Защитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 9
    Маркус Тюрам
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 22
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 31
    Бисэк, Янн
    Защитник
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алберто Жилардино
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Трансляция
3'
Коллективы обменялись первыми попытками атаки, но пока все без угроз
1'
Свисток
Эрманно Феличани дает стартовый свисток. Хозяева развели мяч из центра поля
Все готово к началу. Мяч в центре поля
Инфо
Через невеличкі технічні складності в арбітрів поєдинку старт гри затримується
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча: Эрманно Феличани
Главный тренер Интера: Симоне Индзаги
На скамейке запасных: Арнаутович, Асллани, Дюмфрис, Ди Дженнаро, Карлос Аугусто, Корреа, Мартинес, Павар, Тареми, Фонтанароза
Инфо
Стартовый состав Интера (3-5-2): Зоммер – Бастоне, Ачерби, Бисек – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан – Мартинес, Тюрам
Главный тренер Дженоа: Альберто Джилардино
На скамье запсных: Аккорнеро, Аханор, Бохинен, Васкес, Экатор, Леали, Мазини, Пападопулос, Питтино, Сабелли, Соммарива, Торсбю, Фини
Инфо
Стартовый состав Дженоа (3-5-2): Голлини – Де Винтер, Бани, Вольякко – Мартин, Малиновский, Бадель, Френдруп, Дзаноли – Мессиас, Витинья
Напомним, что в предыдущем сезоне Дженоа финишировала на одиннадцатой строчке, отстав от зоны еврокубков на двенадцать очков. Интер, в свою очередь, стал чемпионом Италии, оторвавшись от второго места на девятнадцать баллов
Матч пройдет в Генуе на арене Стадио Луиджи Феррарис и начнется в 19:30 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча первого тура итальянской Серии А, в котором Дженоа примет в гостях Интер
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Анонс матча "Дженоа" - "Интер" 17.08.2024, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Дженоа" (Генуя) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Дженоа" (Генуя) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда "Дженоа" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 04.03.2024 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Дженоа" - "Интер" можно посмотреть 17.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Дженоа" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Прошедший поединок команды "Дженоа" был сыгран против Реджана - 09.08.2024, в рамках чемпионата Кубок Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Дженоа".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Эллас Верона - 26.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Дженоа" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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