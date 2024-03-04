Дженоа - Интер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Дженоа" (Генуя) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 17.08.2024
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами "Дженоа" (Генуя) и командой "Интер" (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда "Дженоа" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 04.03.2024 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Прошедший поединок команды "Дженоа" был сыгран против Реджана - 09.08.2024, в рамках чемпионата Кубок Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Дженоа".
Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Эллас Верона - 26.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.
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