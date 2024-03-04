Дженоа - Интер онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иИнтер, когда Дженоа играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Дженоа и Интер 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Интер. Разница голов 23-13 в пользу команды Интер.

Во время последних 39 встреч, команда Дженоа выиграла 8 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-30 в пользу команды Интер

Последняя домашняя победа Дженоа над Интер была в 2018

Игры прошлого года: 1-1 (Дженоа дома) и 2-1 (Интер дома).

Дженоа выиграл 4 домашних матчей подряд.

Дженоа выигрывает первый тайм в 33% матчей, Интер выигрывает в 57% матчей.

Дженоа выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Интер выигрывает в 57%.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).

Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.

Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Интер выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Дженоа забивает 0.4 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 2 гола против команды Дженоа (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Интер - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Интер - 1.4.

Дженоа забивает 1.57 гола, играя дома, а Интер забивает 2.08 гола, играя на выезде (в среднем).