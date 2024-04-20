Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами "Челси" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Челси" в предыдущем футбольном матче 20.04.2024 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Maresca, Enzo и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший поединок команды "Челси" был сыгран против "Борнмут" - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 10.08.2024, в рамках турнира Суперкубок Англии 2024 и закончился ничьей.
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