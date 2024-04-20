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Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 августа 2024, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 1
Обновить
22'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Челси
43%
Ничья
27%
Манчестер Сити
30%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иМанчестер Сити, когда Челси играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 27 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 15 раз, 6 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 49-25 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 66 встреч, команда Челси выиграла 29 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-85 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 4-4 (Челси дома) и 1-1 (Манчестер Сити дома).
  • Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 37% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.2 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Манчестер Сити - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Манчестер Сити - 1.6.
  • Челси забивает 2.24 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.54 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Челси
11
Побед
37
Игр
19
Побед
Манчестер Сити
Кубок Англии 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челси 4 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челси 2 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челси 5 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхэм 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Фулхэм 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Челси
43%
Ничья
27%
Манчестер Сити
30%
Составы команд
1
Санчес, Роберт
3
Кукурелья, Марк
6
Colwill, Levi
29
Уэсли Фофана
27
Gusto, Malo
25
Caicedo, Moises
18
Кристофер Нкунку
45
Lavia, Romeo
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
31
Эдерсон
82
Lewis, Rico
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачич
20
Силва, Бернардо
26
Годвин Saviour
17
Де Брeйне, Кевин
11
Доку, Жереми
9
Халанд, Эрлинг
Стартовый состав
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 3
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 6
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 29
    Уэсли Фофана
  • 27
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 1
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 26
    Годвин Saviour
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 11
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 82
    Lewis, Rico
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Maresca, Enzo
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
3
Штрафные
4
4
Фолы
3
57%
Владение мячом
43%
1
Удары мимо
1
1
Угловые
1
Удары в створ
1
Трансляция
18'
Гоооол!!!
15'
Игру полностью контролирует Манчестер Сити, находясь большую часть времени на чужой половине. Челси низко сидит, благодаря этому у «горожан» пока нет моментов.
10'
Угловой Челси пошел вторым темпом, Фофана откликнулся на подачу и нанес удар ногою. Неточно.
8'
Силва нанес удар из пределов штрафной, Фофана выставил ногу и перевел мяч на угловой.
4'
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Энтони Тейлор.
Запасные: Йоргенсен (в), Вейга, Адарабиойо, Бадьяшиль, Гиу, Дьюсбери-Холл, Мадуэке, Мудрик, Нету.
Инфо
Стартовый состав Челси: Санчес — Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто — Лавия, Кайседо — Нкунку, Энцо (к), Палмер — Джексон. Главный тренер — Энцо Мареска.
Запасные: Ортега (в), О’Райлли, Аке, Уокер, Грилиш, Макети, Нуньеш, Стоунс, Фоден.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон — Гвардиол, Диаш, Аканджи — Ковачич, Льюис — Доку, де Брейне (к), Силва, Савиньо — Холанд. Главный тренер — Пеп Гвардиола.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ Челси – Манчестер Сити.
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Анонс матча "Челси" - "Манчестер Сити" 18.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Челси" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Челси" в предыдущем футбольном матче 20.04.2024 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Maresca, Enzo и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 18.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команды "Челси" был сыгран против "Борнмут" - 19.05.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 10.08.2024, в рамках турнира Суперкубок Англии 2024 и закончился ничьей.

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