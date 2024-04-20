Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Челси иМанчестер Сити, когда Челси играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

За последние 27 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 15 раз, 6 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 49-25 в пользу команды Челси.

Во время последних 66 встреч, команда Челси выиграла 29 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-85 в пользу команды Челси

Игры прошлого года: 4-4 (Челси дома) и 1-1 (Манчестер Сити дома).

Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.

Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 37% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.2 гола против команды Челси (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Манчестер Сити - 3.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Манчестер Сити - 1.6.