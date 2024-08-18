Мальорка - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иРеал Мадрид, когда Мальорка играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Мальорка и Реал Мадрид 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 23 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 8 раз, 4 сыграла в ничью и 11 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 36-22 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 46 встреч, команда Мальорка выиграла 13 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-49 в пользу команды Реал Мадрид

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Мальорка (1-0 дома и 1-0 на выезде)

Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Мальорка забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Мальорка выигрывает первый тайм в 24% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 45% матчей.

Мальорка выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.

Мальорка's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Мальорка побеждает в 33% овертаймов, Реал Мадрид побеждает в 33%.

Мальорка забивает 0.33 гола в овертайме, а Реал Мадрид забивает 0.67 гола (в среднем).

В ОТ Мальорка забивает 0.33 гол(а), а Реал Мадрид забивает 0.67 (в среднем).

Реал Мадрид имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 0.67 мячей.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.

Команда Мальорка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Мальорка забивает 0.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола против команды Мальорка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Реал Мадрид - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Реал Мадрид - 0.6.