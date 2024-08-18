Мальорка - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Estadi de Son Moix.
Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 22:30
История противостояний между Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Мальорка и Реал в предыдущем футбольном матче 13.04.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Прошедший поединок команды Мальорка был сыгран против Хетафе - 26.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Мальорка.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Аталанта" - 14.08.2024, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 2024 и закончился победой команды Реал.
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