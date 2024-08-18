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Мальорка - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 августа 2024, 22:30 - Estadi de Son Moix
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
29%
Ничья
29%
Реал
42%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иРеал Мадрид, когда Мальорка играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Мальорка и Реал Мадрид 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 8 раз, 4 сыграла в ничью и 11 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 36-22 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 46 встреч, команда Мальорка выиграла 13 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-49 в пользу команды Реал Мадрид
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Мальорка (1-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Мальорка забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 24% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 45% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Мальорка's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Мальорка побеждает в 33% овертаймов, Реал Мадрид побеждает в 33%.
  • Мальорка забивает 0.33 гола в овертайме, а Реал Мадрид забивает 0.67 гола (в среднем).
  • В ОТ Мальорка забивает 0.33 гол(а), а Реал Мадрид забивает 0.67 (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 0.67 мячей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Мальорка забивает 0.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Реал Мадрид - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Реал Мадрид - 0.6.
  • Мальорка забивает 1 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Мальорка
2
Побед
12
Игр
10
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершен Мальорка
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2023/2024
26.05.2024 - 15:00 Хетафе 1 - 2 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Мальорка 2 - 2 Завершен Альмерия Н
Чемпионат Испании 2023/2024
14.05.2024 - 20:30 Осасуна 1 - 1 Завершен Мальорка Н
Чемпионат Испании 2023/2024
11.05.2024 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершен Лас-Пальмас В
Чемпионат Испании 2023/2024
04.05.2024 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Реал
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2023/2024
01.06.2024 - 22:00 Боруссия 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вильярреал 4 - 4 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершен Алавес В
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
29%
Ничья
29%
Реал
42%
Трансляция
Инфо
Арбитр матча: Сесар Сото Градо
Главный тренер Реал Мадрида: Карло Анчелотти
На скамейке запасных: Эндрик, Рамон, Вальехо, Гарсия, Гюллер, Диас, Лукас, Лунин, Модрич, Себальос, Фран
Инфо
Стартовый состав Реал Мадрида (4-3-3): Куртуа - Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль - Беллингем, Чуамэни, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго
Главный тренер Мальорки: Хагоба Аррасате
На скамейке запасных: Доменек, Ван Дер Хейден, Копете, Ларин, Лато, Луна, Морей Бауса, Морланес, Пратс, Печу, Куэльяр, Роман
Инфо
Стартовый состав Майорки (4-3-3): Грейф – Мохика, Райльо, Валент, Маффео – Саму Коста, Москарель, Дардер – Родригес, Мурики, Асано
Напомним, что в прошлом сезоне Майорка спаслась от вылета в Сегунду, опередив опасную зону на семь баллов. Реал Мадрид оформил чемпионство прошлого сезона опередив Барселону на десять баллов
Матч пройдет в Пальма-де-Майорке на арене Майорка-Сон-Муа и начнется в 22:30 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча первого тура испанской Ла Лиги, в котором Мальорка примет в гостях Реал Мадрид
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Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2 Завершен 19:50 - Сегодня Хайдук Хайдук 2 Вараждин Вараждин 1 Завершен 19:30 - Сегодня Кортрейк Кортрейк 1 Стандард Стандард 0 Завершен 19:30 - Сегодня Эллас Верона Эллас Верона 2 Наполи Наполи 0 Завершен 19:30 - Сегодня Болонья Болонья 1 Удинезе Удинезе 1

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Анонс матча Мальорка - Реал 18.08.2024, Чемпионат Испании

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Мальорка и Реал в предыдущем футбольном матче 13.04.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - Реал можно посмотреть 18.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Прошедший поединок команды Мальорка был сыгран против Хетафе - 26.05.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Мальорка.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Аталанта" - 14.08.2024, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 2024 и закончился победой команды Реал.

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