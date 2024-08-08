Виктория - Кривбасс онлайн трансляция матча

Поединок между командой Виктория (Пльзень) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч состоится на стадионе Стадион Места Плзне.
Дата проведения матча: 15.08.2024
Время начала матча: 20:00
История противостояний между Виктория (Пльзень) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Виктория, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Виктория в предыдущем футбольном матче 08.08.2024 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Koubek, Miroslav и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Виктория (Пльзень)
Год основания Виктория (Пльзень): 1911
Страна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи
Предыдущий поединок команды Виктория был сыгран против Кривбасс - 08.08.2024, в рамках турнира Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Виктория.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Карпаты - 11.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.
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