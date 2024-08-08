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Виктория - Кривбасс онлайн трансляция матча

Лига Европы - 15 августа 2024, 20:00 - Стадион Места Плзне
Главный судья: Хоратиу Феснич
Рейтинг матча:
Виктория
Пльзень
0 - 0
Обновить
18'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Виктория
34%
Ничья
14%
Кривбасс
52%
Интересные факты
  • Виктория Пльзень не проигрывает в последних 6 играх.
  • Результат первой игры Кривбасс Кривой Рог - Виктория Пльзень 1-2.
  • Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Виктория Пльзень выигрывает первый тайм в 44% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 45% матчей.
  • Виктория Пльзень выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Виктория Пльзень.
  • В их последнюю встречу команда Виктория Пльзень победила в 1 гол(а).
  • Когда Виктория Пльзень лидирует 1-0 дома, они побеждают в Виктория Пльзень% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Виктория Пльзень проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Виктория Пльзень% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Виктория Пльзень забивает 2.24 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Виктория Пльзень's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • Виктория Пльзень выиграл 3 домашних матчей подряд.
Личные встречи
Виктория
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Кривбасс
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Виктория
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
28.01.2024 - 17:00 Кривбасс 0 - 3 Завершен Виктория
Последние матчи - Виктория
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Виктория В
Лига конференций 2023/2024
18.04.2024 - 19:45 Фиорентина 2 - 0 Завершен Виктория П
Лига конференций 2023/2024
11.04.2024 - 19:45 Виктория 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
Лига конференций 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Виктория 0 - 0 Завершен Серветт Н
Лига конференций 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Серветт 0 - 0 Завершен Виктория Н
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс П
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Виктория П
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершен Кривбасс П
Показать больше
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Виктория
34%
Ничья
14%
Кривбасс
52%
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Tvrdon, Marian
    Вратарь
  • 3
    Hranac, Robin
    Защитник
  • 6
    Черв, Лукаш
    Полузащитник
  • 10
    Ян Копиц
    Полузащитник
  • 21
    Jemelka, Vaclav
    Защитник
  • 23
    Kalvach, Lukas
    Полузащитник
  • 24
    Милан Гавель
    Защитник
  • 29
    Tom, Sloncik
    Полузащитник
  • 31
    Сульц, Павел
    Полузащитник
  • 40
    Dweh, Sampson
    Защитник
  • 51
    Vasulin, Daniel
    Нападающий
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 22
    Юрий Вакулко
    Полузащитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Koubek, Miroslav
  • Вернидуб, Юрий
Трансляция
14'
Желтая карточка
14'
Нападающий Виктории всеми доступными методами вел борьбу с Клищуком за верховой мяч и все-таки умудрился нанести удар. Повезло, что не попал в ворота.
12'
Вашулин очень опасно стрелял в дальний угол с угла вратарской. Хорошо, что на пути мяча оказался один из защитников.
11'
Навес Калваха в штрафную площадь никто из партнёров замкнуть не смог.
9'
Кривбасс мог поймать соперника на контратаке, но Аду вместо передачи в темп на Лунева решил продемонстрировать свой дриблинг и потерял мяч.
3'
Микитишин подал с углового точно на голову Романчуку, а тот пробил в направлении ближнего угла. Не попал.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Хорациу Фешник (Румыния).
Запасные: Вигеле (в), Мецоко (в), Рикардиньо, Сене, Бельо, Выдра, Каду, Москера, Мика, Панош, Сойка, Йирка.
Инфо
Стартовый состав Виктории: Тврдонь — Емелка, Гранач, Две — Копиц, Шлончик, Калвах (к), Черв, Гавел — Вашулин, Шульц. Главный тренер — Мирослав Коубек.
Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Аморозо, Бандейра, Драмбаев, Кожушко, По, Соса, Твердохлеб, Хомченовский.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук — Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник — Вакулко (к), Бизимана — Микитишин, Лунев, Кузик — Аду. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
Надежда еще живет. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Викторией Пльзень и Кривбассом.
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Последние матчи
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Анонс матча Виктория - Кривбасс 15.08.2024, Лига Европы

Поединок между командой Виктория (Пльзень) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч состоится на стадионе Стадион Места Плзне.

Дата проведения матча: 15.08.2024
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Виктория (Пльзень) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Виктория, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Виктория в предыдущем футбольном матче 08.08.2024 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Koubek, Miroslav и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Виктория - Кривбасс можно посмотреть 15.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Виктория - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Виктория (Пльзень)
Год основания Виктория (Пльзень): 1911
Страна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Предыдущий поединок команды Виктория был сыгран против Кривбасс - 08.08.2024, в рамках турнира Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Виктория.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Карпаты - 11.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.

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