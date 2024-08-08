Виктория - Кривбасс онлайн трансляция матча

Виктория Пльзень не проигрывает в последних 6 играх.

Результат первой игры Кривбасс Кривой Рог - Виктория Пльзень 1-2.

Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Виктория Пльзень выигрывает первый тайм в 44% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 45% матчей.

Виктория Пльзень выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Виктория Пльзень.

В их последнюю встречу команда Виктория Пльзень победила в 1 гол(а).

Когда Виктория Пльзень лидирует 1-0 дома, они побеждают в Виктория Пльзень% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Виктория Пльзень проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Виктория Пльзень% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Виктория Пльзень забивает 2.24 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Виктория Пльзень's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.