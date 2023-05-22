ЛНЗ - Карпаты онлайн трансляция матча

Матч между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 26.08.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между ЛНЗ (Черкассы) и командой Карпаты (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ЛНЗ, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Карпаты в предыдущем футбольном матче 22.05.2023 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Рух - 18.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина
Прошедший матч команды Карпаты был сыгран против Черноморец - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.
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