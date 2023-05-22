ЛНЗ - Карпаты онлайн трансляция матча

LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 15% матчей, Карпаты Львов выигрывает в 44% матчей.

LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Карпаты Львов выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда LNZ Cherkasy.

В их последнюю встречу команда LNZ Cherkasy победила в 3 гол(а).

Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Карпаты Львов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Карпаты Львов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.

LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Карпаты Львов's.

LNZ Cherkasy забивает 1.19 гола, играя дома, а Карпаты Львов забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).

Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Карпаты Львов.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

LNZ Cherkasy не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне