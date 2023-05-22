  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ЛНЗ - Карпаты Смотреть онлайн
В тренде

ЛНЗ - Карпаты онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 августа 2024, 13:00 - Центральный стадион
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
До начала
00 : 00 : 00
Карпаты
Львов
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
36%
Ничья
28%
Карпаты
36%
Интересные факты
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 15% матчей, Карпаты Львов выигрывает в 44% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Карпаты Львов выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда LNZ Cherkasy.
  • В их последнюю встречу команда LNZ Cherkasy победила в 3 гол(а).
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Карпаты Львов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Карпаты Львов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Карпаты Львов's.
  • LNZ Cherkasy забивает 1.19 гола, играя дома, а Карпаты Львов забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Карпаты Львов.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • LNZ Cherkasy не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Год назад, LNZ Cherkasy была на 10 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 6 месте с 6 очками.
Личные встречи
ЛНЗ
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Карпаты
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 14:00 ЛНЗ 4 - 1 Завершен Карпаты
Первая лига Украины 2024
22.04.2023 - 17:00 Карпаты 1 - 1 Завершен ЛНЗ
Вторая лига 2021/2022
27.08.2021 - 18:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Карпаты
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Левый Берег В
Премьер-лига 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Заря В
Показать больше
Последние матчи - Карпаты
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпаты 3 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Карпаты П
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
36%
Ничья
28%
Карпаты
36%
Трансляция
Отметим, что в Черкассах еще с ночи звучит сигнал воздушной тревоги
У ЛНЗ 6 очков и 5-е место на данный момент
Карпаты после 3-х туров имеют в активе 4 очка и занимают 10 место в таблице
Инфо
Запасные Карпат: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Сакив, Педросо
Инфо
Стартовый состав Карпат: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Занетти, Подлепенец, Невес
Инфо
Запасные ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Наумец, Бар, Ангелов, Олейник, Момо, Топалов
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Ноникашвили, Пасич, Яшари, Молло, Авагимян
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить игру будет Александр Омельченко
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию матч 4-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ примет Карпаты
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Атлетико Атлетико 3 Жирона Жирона 0 Завершен 21:45 - Вчера Рома Рома 1 Эмполи Эмполи 2 Завершен 21:45 - Вчера Наполи Наполи 3 Болонья Болонья 0 Завершен 21:45 - Вчера Антальяспор Антальяспор 3 Хатайспор Хатайспор 2 Завершен 21:45 - Вчера Ризеспор Ризеспор 0 Фенербахче Фенербахче 5

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча ЛНЗ - Карпаты 26.08.2024, Премьер-лига

Матч между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 26.08.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ЛНЗ (Черкассы) и командой Карпаты (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ЛНЗ, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Карпаты в предыдущем футбольном матче 22.05.2023 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Карпаты можно посмотреть 26.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Карпаты, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Рух - 18.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина

Прошедший матч команды Карпаты был сыгран против Черноморец - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.

Следите за результатами матча ЛНЗ - Карпаты онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.