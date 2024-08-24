ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Александрия иШахтер Донецк, когда Александрия играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Александрия и Шахтер Донецк 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 15 встреч когда команда Александрия играла дома, команда Александрия выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 10 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 28-16 в пользу команды Шахтер Донецк.

Во время последних 30 встреч, команда Александрия выиграла 3 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-28 в пользу команды Шахтер Донецк

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Александрия (2-1 дома и 3-0 на выезде)

Александрия не проигрывает в последних 7 играх.

Александрия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Александрия выигрывает первый тайм в 15% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 46% матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 46%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Александрия забивает 1 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2 гола против команды Александрия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Шахтер Донецк - 3.

Александрия забивает 0.71 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Александрия имеет выигрышную серию из 3 матчей.