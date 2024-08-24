ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 24.08.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 26.02.2024 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Марино Пушич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 17.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Левый Берег - 18.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Левый Берег.
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