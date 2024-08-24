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ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 августа 2024, 13:00 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
6'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
41%
Ничья
26%
Шахтер
33%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Александрия иШахтер Донецк, когда Александрия играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Шахтер Донецк 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 15 встреч когда команда Александрия играла дома, команда Александрия выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 10 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 28-16 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 30 встреч, команда Александрия выиграла 3 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-28 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Александрия (2-1 дома и 3-0 на выезде)
  • Александрия не проигрывает в последних 7 играх.
  • Александрия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 15% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 46% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Александрия забивает 1 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Шахтер Донецк - 3.
  • Александрия забивает 0.71 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Александрия имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В выездных матчах Шахтер Донецк не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
29
Игр
18
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Заря 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Левый Берег П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтер 0 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтер 2 - 2 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
41%
Ничья
26%
Шахтер
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 4
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 9
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 31
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Нападающий
  • 71
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 14
    Даниил Сикан
  • 16
    Azarov, Irakli
    Защитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 37
    Ogudugu Kevin
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Руслан Ротань
  • Марино Пушич
Трансляция
5'
Офсайд
Шахтер ответил ударом Сикана, но Даниил тоже оказался на полкорпуса в офсайде
4'
Офсайд
Охохо! Беззера с правого фланга вывалился один на один с Ризныком! Острый угол, и кипер вышел победителем в этом моменте! А, нет, все равно там офсайд судья зажег...
3'
Шахтер контролирует мяч в центре поля, Александрия особо не прессингует
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Александрии: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мишнев, Логинов, Скорко, Ващенко, Джевани, Кампос, Смирный, Козак, Погорелый
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Шабанов, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Шулянский, Копина, Мартынюк, Безерра, Шостак
Инфо
Запасные Шахтера: Твардовский, Фесюн, Франьич, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Невертон, Траоре
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Сикан
Команды на данный момент лидируют в турнирной таблице, имея в активе по 6 очков, причем Александрия еще очков не теряла, в то время как Шахтер уже проиграл в одном из трех своих матчей
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить игру будет Виталий Романов!
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! 4-й тур УПЛ сразу открывается центральным поединком, в котором Александрия примет Шахтер. Текстовый онлайн этого матча предлагает вашему вниманию UA-Футбол!
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Анонс матча ФК Александрия - Шахтер 24.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 24.08.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 26.02.2024 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Марино Пушич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер можно посмотреть 24.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 17.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Левый Берег - 18.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Левый Берег.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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