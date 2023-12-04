Рух - Заря онлайн трансляция матча

За последние 5 встреч когда команда FC Rukh Lviv играла дома, команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Заря Луганск. Разница голов 6-5 в пользу команды FC Rukh Lviv.

Во время последних 8 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-6 в пользу команды Заря Луганск

Игры прошлого года: 2-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Заря Луганск дома).

Год назад, Заря Луганск была на 11 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 5 месте с 6 очками.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 23% матчей, Заря Луганск выигрывает в 31% матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Заря Луганск выигрывает в 31%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 2, команда Заря Луганск выиграла 2, 1 ничьи.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.4 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Заря Луганск - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Заря Луганск - 0.6.

FC Rukh Lviv забивает 1.23 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.