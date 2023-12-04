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Рух - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 августа 2024, 15:30 - Skif Stadium
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
Заря
Луганск
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Рух
42%
Ничья
29%
Заря
29%
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда FC Rukh Lviv играла дома, команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Заря Луганск. Разница голов 6-5 в пользу команды FC Rukh Lviv.
  • Во время последних 8 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-6 в пользу команды Заря Луганск
  • Игры прошлого года: 2-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Заря Луганск дома).
  • Год назад, Заря Луганск была на 11 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 5 месте с 6 очками.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 23% матчей, Заря Луганск выигрывает в 31% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Заря Луганск выигрывает в 31%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 2, команда Заря Луганск выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.4 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Заря Луганск - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Заря Луганск - 0.6.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.23 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Рух
2
Побед
8
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Заря 3 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Рух Н
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Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 13:00 Олимпия 1 - 4 Завершен Заря В
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Заря 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Заря 0 - 1 Завершен Колос П
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Рух
42%
Ничья
29%
Заря
29%
Трансляция
Инфо
Запасные Зари: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Дрышлюк, Вантух, Хахлев, Мичин, Горбач, Кораблин, Будковский, Слесар
Инфо
Стартовый состав Зари: Турбаевский, Нваэзе, Джордан, Жуниор, Тронтель, Яцык, Башич, Бенито, Антюх, Кирюханцев, Герреро
Инфо
Запасные Руха: Ванивский, Герета, Товарницкий, Сыч Семотюк, Русяк, Джурабаев, Слюсар, Слива, Клайвер
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Холод, Дидык, Рунич, Роман, Подгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир
У Зари 6 очков после 3-х сыгранных матчей и 5-е место в таблице
Рух на данный момент сыграл два матча в чемпионате, в которых взял 3 очка и находится на 10-м месте в таблице
Инфо
Матч начнется в 15:30, судить игру будет Алексей Деревинский
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 4-го тура УПЛ, в котором Рух примет Заря
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Последние матчи
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Анонс матча Рух - Заря 25.08.2024, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 04.12.2023 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Заря можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ЛНЗ - 18.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Олимпия - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Заря.

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