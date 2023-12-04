Рух - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 15:30
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 04.12.2023 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ЛНЗ - 18.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Олимпия - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Заря.
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