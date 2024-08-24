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Кривбасс - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 августа 2024, 18:00 - Стадион Металлург
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
Обновить
11'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
31%
Ничья
38%
Ингулец
31%
Интересные факты
  • Кривбасс Кривой Рог проиграл 3 матчей подряд.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 45% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 39% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 45% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 39%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • У команды Кривбасс Кривой Рог серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.73 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика FC Ingulets Petrove в сезоне 0-2-1
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 8 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 4 месте с 6 очками.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 4 играх.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Ингулец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Ингулец 1 - 0 Завершен Кривбасс
Клубные товарищеские матчи 2019
09.07.2019 - 16:45 Ингулец 3 - 0 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Лига конференций 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбасс 0 - 2 Завершен Бетис П
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Лига Европы 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Виктория 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс П
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Виктория П
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Последние матчи - Ингулец
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 15:15 Пробий 3 - 2 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полесье 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Ингулец П
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Карпаты В
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Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
31%
Ничья
38%
Ингулец
31%
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 66
    Konate, Bakary
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 97
    Poe, Jean Morel
    Нападающий
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 2
    Станислав-Нури Малыш
    Защитник
  • 4
    Dubiley, Vitaly
    Защитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пятов
    Полузащитник
  • 11
    Ярослав Богунов
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Василий Кобин
Трансляция
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пятов выводит Ингулец вперед! Александр получил мяч перед штрафной, прорвался в него, пытался отдать передачу на партнера, но от Стецькова мяч вернулся к нему и Пятов невероятным ударом закрутил мяч под дальнюю штангу! Невероятный удар делает счет 1:0 в пользу Ингульца
1'
Свисток
Роман Блавацкий дал стартовый свисток. Хозяева развели мяч из центра поля
Инфо
Право на выполнение первого, символического удара в матче получил военнослужащий Вооруженных сил Украины Пухальский Александр Александрович. Слава Герям України! Слава Україні!
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча: Роман Блавацкий. Арбитр VAR: Александр Шандор
Главный тренер Ингульца: Василий Кобин
На скамейке запасных: Жилкин, Сидоренко, Лосенко, Пушкарев, Чабан, Лисняк, Мысик, Могильный, Сад, Кисленко
Инфо
Стартовый состав Ингульца (4-1-4-1): Паламарчук - Мельничук, Шершень, Малыш, Дубилей - Петько - Богунов, Волохатый, Пятов, Белоцерковец - Козак
Главный тренер Кривбасса: Юрий Вернидуб
На скамейке запасных: Маханьков, Хома, Драмбаев, Бандейра, Хомченовский, Вакулко, Соса, Аморозо, Кузык, Задерака, Оче, Принс
Инфо
Стартовый состав Кривбасса (4-1-4-1): Клищук - Дибанго, Стецьков, Конате, Понедельник - Бизимана - Микитишин, Лунев, Твердохлеб, Жан По - Кожушко
Напомним, что в двух матчах первых трех туров Кривбасс одержал победу, а один проиграл. Сейчас команда занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Ингулец в первых трех матчах сумел завоевать два балла благодаря двум ничьим с Колосом и Полесьем. Такие результаты дают команде тринадцатое место турнирной таблицы
Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе Горняк и начнется в 18:00
Приветствуем всех любителей текстовой трансляции матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Кривбасс примет в гостях Ингулец
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Анонс матча Кривбасс - Ингулец 25.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 04.05.2023 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Бетис - 22.08.2024, в рамках чемпионата Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Пробий - 21.08.2024, в рамках чемпионата Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Пробий.

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