Кривбасс - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Ингулец 25.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 25.08.2024

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 04.05.2023 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Бетис - 22.08.2024, в рамках чемпионата Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Пробий - 21.08.2024, в рамках чемпионата Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Пробий.

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