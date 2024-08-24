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Полесье - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 августа 2024, 13:00 - Tsentralnyi Stadion
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
2 - 0
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35'
Оболонь
Киев
Ход матча
19' Александр Назаренко 23' Алексей Гуцуляк 26' Руслан Черненко Вышел: Teslyuk, Denys
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
38%
Ничья
23%
Оболонь
38%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между FC Polissya и FC Obolon Kiev 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, команда FC Polissya выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-6 в пользу команды FC Obolon Kiev
  • Игры прошлого года: 2-0 (FC Polissya дома) и 1-0 (FC Obolon Kiev дома).
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 4 играх.
  • FC Obolon Kiev не выиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 21% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 13% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 21% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 13%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Polissya (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Polissya выиграла 1, команда FC Obolon Kiev выиграла 3, 1 ничьи.
  • FC Polissya забивает 0.8 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1.4 гола против команды FC Polissya (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и FC Obolon Kiev - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и FC Obolon Kiev - 0.8.
  • FC Polissya забивает 1.1 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Obolon Kiev не забивает в последних 3 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
2
Побед
9
Игр
6
Побед
Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершен Полесье
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Полесье
Первая лига Украины 2022/2023
23.04.2023 - 13:33 Полесье 0 - 1 Завершен Оболонь
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полесье 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтер 0 - 1 Завершен Полесье В
Лига конференций 2024/2025
01.08.2024 - 19:00 Полесье 1 - 2 Завершен Олимпия П
Лига конференций 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олимпия 2 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полесье 2 - 0 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Оболонь
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершен Рух П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Левый Берег 1 - 1 Завершен Оболонь Н
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Главные события
26'
Руслан Черненко
Вышел: Teslyuk, Denys
ГООЛ! Алексей Гуцуляк
23'
ГООЛ! Александр Назаренко
19'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
38%
Ничья
23%
Оболонь
38%
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 34
    Vialle
    Защитник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 13
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 37
    Costa, Talles
    Полузащитник
  • 7
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    19
  • 11
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
    23
  • 90
    Paixao
    Нападающий
  • 1
    Назарий Федоривский
    Вратарь
  • 11
    Максим Грисьо
    Нападающий
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
    26
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Полузащитник
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Ashur, Imad
  • Валерий Иващенко
Трансляция
25'
Замена
Иващенко реагирует на происходящее на поле. Теслюк и Тарануха заменят Черненко и Суханова.
23'
Гоооол!!!
Очень быстро преимущество Полесья удваивается! Гуцуляк не напрягаясь обыграл двоих соперников, а после положил мяч в дальний угол из-за штрафной. Вот так быстро равная игра практически теряет интригу.
19'
Гоооол!!!
Полесье открыло счет! Гуцуляк резко ушел под левую и выполнил заброс точно на голову Назаренко. Тот классно пробил в противоход голкиперу, после чего мяч оказался в сетке.
15'
Груша подал в штрафную площадку, где уже ожидал передачи Близниченко. Если бы не надежная игра Тейлора в защите, вингер Оболони мог расстреливать ворота с близкого расстояния.
7'
Суханову сводит ногу уже на седьмой минуте. Возможно, сказывается то, что нападающий Оболони проводит третий матч за неделю.
3'
Оригинально разыграло угловой Полесье, в следствие чего Чоботенко мог выйти на удар. Защитники Оболони не дали этому случиться.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Андрей Коваленко.
Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Матич, Майсурадзе, Свистун, Тумандзото, Леднев, Шастал, Макуана, Йока, Луифер, Бристрич.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Волынец — Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор — Бабенко (к), Крушинский — Назаренко, Таллес Коста, Гуцуляк — Пайшао. Главный тренер — Имад Ашур.
Запасные: Рыбка (в), Марченко (в), Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бычек, Лях, Чернов, Теслюк.
Инфо
Стартовый состав Оболони: Федоривский (к) — Грысьо, Карась, Дубко, Мединский — Груша, Мороз, Черненко, Витенчук — Близниченко, Суханов. Главный тренер — Валерий Иващенко.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура УПЛ Полесье – Оболонь.
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Анонс матча Полесье - Оболонь 25.08.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Полесье (Житомир) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Оболонь, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Полесье в предыдущем футбольном матче 16.03.2024 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ashur, Imad и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Оболонь можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Ингулец - 17.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Колос - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Оболонь.

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