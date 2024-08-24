Полесье - Оболонь онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между FC Polissya и FC Obolon Kiev 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 9 встреч, команда FC Polissya выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-6 в пользу команды FC Obolon Kiev

Игры прошлого года: 2-0 (FC Polissya дома) и 1-0 (FC Obolon Kiev дома).

FC Obolon Kiev без побед в последних 4 играх.

FC Obolon Kiev не выиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

FC Polissya выигрывает первый тайм в 21% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 13% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 21% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 13%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.

В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Polissya (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Polissya выиграла 1, команда FC Obolon Kiev выиграла 3, 1 ничьи.

FC Polissya забивает 0.8 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1.4 гола против команды FC Polissya (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и FC Obolon Kiev - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и FC Obolon Kiev - 0.8.

FC Polissya забивает 1.1 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".