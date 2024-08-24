Полесье - Оболонь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между Полесье (Житомир) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Оболонь, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Полесье в предыдущем футбольном матче 16.03.2024 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Ashur, Imad и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Ингулец - 17.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Колос - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Оболонь.
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