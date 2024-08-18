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Манчестер Сити - Ипсвич Таун онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 августа 2024, 17:00 - Этихад
Главный судья: Микаэль Салисбари
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
3 - 1
Обновить
38'
Ипсвич Таун
Ход матча
7' Смодич, Сэмми 12' Халанд, Эрлинг 14' Де Брeйне, Кевин 16' Халанд, Эрлинг
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
23%
Ипсвич Таун
32%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Ипсвич Таун 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 6 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Ипсвич Таун. Разница голов 9-6 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 12 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ипсвич Таун выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-15 в пользу команды Манчестер Сити
  • Манчестер Сити выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ипсвич Таун выигрывает в 39% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ипсвич Таун выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ипсвич Таун.
  • В их последнюю встречу команда Ипсвич Таун победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ипсвич Таун лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ипсвич Таун% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ипсвич Таун проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ипсвич Таун% своих матчей.
  • Ипсвич Таун's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Команда Ипсвич Таун проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 1, команда Ипсвич Таун выиграла 4, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 1.2 гола за матч против команды Ипсвич Таун, а Ипсвич Таун забивает 1.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Ипсвич Таун - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Ипсвич Таун - 0.8.
  • Манчестер Сити забивает 2.62 гола, играя дома, а Ипсвич Таун забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Суперкубок Англии 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхэм 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Ипсвич Таун
Чемпионат Англии 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Ипсвич Таун В
Чемпионшип 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершен Хаддерсфилд Таун В
Чемпионшип 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Ковентри Сити 1 - 2 Завершен Ипсвич Таун В
Чемпионшип 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Халл Сити 3 - 3 Завершен Ипсвич Таун Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Халанд, Эрлинг
16'
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
14'
ГООЛ! Халанд, Эрлинг
12'
7'
Смодич, Сэмми ГООЛ!
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
23%
Ипсвич Таун
32%
Составы команд
31
Эдерсон
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
11
Доку, Жереми
8
Матео Ковачич
82
Lewis, Rico
26
Годвин Saviour
17
Де Брeйне, Кевин
20
Силва, Бернардо
9
Халанд, Эрлинг
1
Мурич, Ариянет
18
Бен Джонсон
40
Аксел Туанзебе
6
Люк Вулфенден
24
Гривс, Джейкоб
3
Дэвис, Лейф
20
Hutchinson, Omari
5
Сэми Морси
25
Массимо Луонго
23
Смодич, Сэмми
19
Delap, Liam
Стартовый состав
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
    16 12
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    14
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 11
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 82
    Lewis, Rico
    Защитник
  • 26
    Годвин Saviour
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 19
    Delap, Liam
    Нападающий
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Полузащитник
  • 5
    Сэми Морси
    Полузащитник
  • 25
    Массимо Луонго
    Полузащитник
  • 23
    Смодич, Сэмми
    Полузащитник
    7
  • 18
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 40
    Аксел Туанзебе
  • 6
    Люк Вулфенден
  • 24
    Гривс, Джейкоб
    Защитник
  • 3
    Дэвис, Лейф
    Защитник
  • 1
    Мурич, Ариянет
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • McKenna, Kieran
Статистика матча
6
Штрафные
1
1
Фолы
5
3
Удары в створ
1
3
Угловые
Офсайды
1
74%
Владение мячом
26%
4
Удары мимо
Трансляция
36'
Желтая карточка
Рубит Морси Савио на линии штрафной. Это стандарт для Сити, опасный.
30'
Де Брюйне стреляет метров с 25 и... перекладина! Играют в тысячу хозяева.
28'
Опасный момент
Вау! Льюис расстреливал пустые ворота метров с семи, но попал в перекладину!
24'
До ударов дело пока не доходит, но это классический матч "Сити" на домашней арене. Давление, позиционное владение.
20'
С мячом... "Манчестер Сити". Это неудивительно.
16'
Гоооол!!!
Обалдеть! Снова гости ошибаются, и снова "Сити" наказывает! Де Брюйне забросил на Холанда, Мурич не успевает к мячу, Эрлинг проталкивает его себе дальше на ход и легко расстреливает пустые ворота.
14'
Гоооол!!!
Мурич ошибается, долго голкипер "Ипсвича" держал у себя мяч - Савио его обокрал, Де Брюйне набежал и расстрелял пустые ворота. Не долго играла музыка гостей.
12'
Гоооол!!!
Холанд сравнивает счет с 11-метровой отметки.
10'
Опасный момент
Савио падает в штрафной гостей после контакта с соперником, ВАР долго проверял эпизод - и это пенальти.
7'
Гоооол!!!
Гости сенсационно выходят вперед на "Этихаде"! Заброс вперед, Эдерсон выходит из ворот, но Шмодич успевает прошить голкипера команды Гвардиолы!
3'
Опасный момент
Прострел от Гвардиола, Мурич цепляет мяч, не дает ему дойти до Холанда, и этим нивелирует очень большой шанс для Эрлинга.
3'
"Сити" контролирует мяч и ищет пространство. "Ипсвич" пока старается компактно обороняться.
1'
Свисток
Поехали!
Инфо
"Ипсвич": Мурич, Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Дэвис, Морси, Луонго, Джонсон, Шмодич, Хатчинсон, Делап
Инфо
"Сити": 31. Эдерсон, 82. Льюис, 25. Аканджи, 3. Диаш, 24. Гвардиол, 8. Ковачич, 17. Де Брюйне, 20. Бернарду Силва, 20. Савио, 11. Доку, 9. Холанд
Инфо
Добрый день, дамы и господа! Приветствуем вас на текстовом онлайне матча 2-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Ипсвичем", чемпионом прошлого сезона и новичком Высшего дивизиона.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Ипсвич Таун 24.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Ипсвич Таун будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 24.08.2024
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и McKenna, Kieran разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Ипсвич Таун можно посмотреть 24.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Ипсвич Таун, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Челси" - 18.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Ипсвич Таун

Прошедший поединок команды Ипсвич Таун был сыгран против "Ливерпуль" - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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