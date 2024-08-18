Манчестер Сити - Ипсвич Таун онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Ипсвич Таун 24.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Ипсвич Таун будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 24.08.2024

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и McKenna, Kieran разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Челси" - 18.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Ипсвич Таун



Прошедший поединок команды Ипсвич Таун был сыгран против "Ливерпуль" - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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