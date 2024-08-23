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Тоттенхэм - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 августа 2024, 17:00 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
2 - 0
Обновить
39'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
14' Ив Биссума 25' Сон Хын-Мин
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
43%
Ничья
43%
Эвертон
14%
Интересные факты
  • За последние 32 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 20 раз, 8 сыграла в ничью и 4 победы команды Эвертон. Разница голов 63-32 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Во время последних 64 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 29 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-64 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Игры прошлого года: 2-1 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 2-2 (Эвертон дома).
  • В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Эвертон в последних 3 встречах.
  • Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 30% матчей, Эвертон выигрывает в 24% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Эвертон выигрывает в 24%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, команда Эвертон выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Эвертон - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Эвертон - 1.6.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 1.82 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Тоттенхэм
12
Побед
27
Игр
4
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Эвертон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2024/2025
19.08.2024 - 22:00 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 3 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхэм 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ливерпуль 4 - 2 Завершен Тоттенхэм П
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Эвертон 0 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
03.05.2024 - 22:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Брентфорд В
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Главные события
ГООЛ! Сон Хын-Мин
25'
ГООЛ! Ив Биссума
14'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
43%
Ничья
43%
Эвертон
14%
Составы команд
1
Викарио, Гуглиельмо
13
Udogie, Iyenoma Destiny
37
van de Ven, Mickey
17
Ромеро,Кристиан
23
Порро, Педро
10
Мэдисон, Джеймс
8
Ив Биссума
21
Деян Кулусевски
28
Odobert, Wilson
7
Сон Хын-Мин
22
Джонсон, Бреннан
1
Джордан Пикфорд
75
Dixon, Roman
6
Тарковски, Джэймс
5
Майкл Кин
19
Виталий Миколенко
42
Iroegbunam, Tim
27
Гуейе, Идрисса
11
Джек Харрисон
16
Абдулайе Дукуре
7
Дуайт МакНил
9
Калверт-Левин, Доминик
Стартовый состав
  • 28
    Odobert, Wilson
    Нападающий
  • 7
    Сон Хын-Мин
    25
  • 22
    Джонсон, Бреннан
    Полузащитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 8
    Ив Биссума
    Нападающий
    14
  • 21
    Деян Кулусевски
  • 13
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
  • 37
    van de Ven, Mickey
    Защитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 23
    Порро, Педро
    Защитник
  • 1
    Викарио, Гуглиельмо
    Вратарь
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 11
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 7
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 42
    Iroegbunam, Tim
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 75
    Dixon, Roman
    Защитник
  • 6
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Анге Постекоглу
  • Шон Дайч
Статистика матча
5
Удары в створ
5
Угловые
1
Сейвы
3
1
Удары мимо
1
77%
Владение мячом
23%
4
Штрафные
2
2
Фолы
3
Офсайды
1
Трансляция
34'
32'
29'
Одобер с левого фланга выполнил навес за лицевую.
27'
Льюина на чужой половине фолом сбил Мэддисон.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сон спокойно забрал мяч у Пикфорда в центре штрафной и пробил в пустые.
23'
Диксон блокировал на угловой прострел Одобера с лицевой на левом фланге штрафной.
22'
Подкат Диксона на правом фланге обороны пошел в мяч против Одобера.
20'
Пас Гуйе на левый фланг атаки пошел в спину Миколенко.
19'
Игра на чужой половине от гостей.
17'
Опасный момент
Подачу Макнила с правого фланга на дальней штанге завершил ударом слета Гаррисон, но не попал в ворота.
16'
Ромеро на угловой снял головой заброс на правый фланг штрафной для Льюина.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кулусевские с правого фланга штрафной покатил под удар Биссума в полкруга, а тот в ощупь пробил с рикошетом от перекладины.
12'
Уголовой
Навес с левого фланга в центре штрафной Джонсон завершил ударом головой мимо дальней штанги.
11'
Опасный момент
Мэддисон за спинами защитников получил заброс с правого фланга в центре штрафной, после чего бил с разворота, но попал в Пикфорда.
10'
Айрогбунам с левого фланга прострелил в блок в подкате от Ромеро.
8'
Смотрим за тем, как Эвертон атакует в ответ.
6'
Опасный момент
Удар Сона издали с левого фланга попал в защитника, после чего мяч полетел в ближний угол, но Пикфорд дотянулся в прыжке.
5'
Прострел Одобера с левого фланга штрафной на угловой блокировал Тарковски.
4'
Пикфорд на выходе к границе штрафной на левый фланг перехватил заброс из глубины.
3'
Опасный момент
К Ромеро отскочил мяч на правом фланге штрафной, после чего он бил под Пикфорда, но тот парировал.
2'
Прострел Джонсона с правого фланга штрафной Миколенко блокировал на угловой.
1'
Хозяева контролируют мяч в начале игры.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
В первом туре Тоттенхэм сыграл вничью против Лестера (1:1), а Эвертон проиграл Брайтону (0:3).
Запасные: Вирджиния, Голгейт, Ндиайе, Бету, О'Брайен, Мопе, Линдстрем, Меткалф, Армстронг.
Эвертон: Пикфорд - Диксон, Тарковски, Кин, Миколенко - Айрогбунам, Гуйе - Гаррисон, Дукуре, Макнил - Калверт-Льюин.
Запасные: Форстер, Спенс, Дэвис, Дрегушин, Грей, Сарр, Бергвалль, Вернер, Ришарлисон.
Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Кулушевски, Биссума, Мэддисон - Джонсон, Одоберт, Сон Хын Мин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон, Англия) сыграют лондонский Тоттенхэм и Эвертон.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Эвертон 24.08.2024, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 24.08.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 03.02.2024 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Анге Постекоглу и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Эвертон можно посмотреть 24.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Лестер Сити" - 19.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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