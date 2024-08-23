Тоттенхэм - Эвертон онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - Эвертон 24.08.2024, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 24.08.2024

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 03.02.2024 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Анге Постекоглу и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Лестер Сити" - 19.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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