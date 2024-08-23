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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 августа 2024, 14:30 - Фолмер Amex Стэдиум
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Обновить
8'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
30%
Ничья
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Юнайтед 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 9 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 4 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 13-11 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 17 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 6 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-19 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Игры прошлого года: 0-2 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 1-3 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Брайтон энд Хоув Альбион имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 3, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 0 ничьи.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Юнайтед - 0.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.57 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Брайтон энд Хоув Альбион
6
Побед
15
Игр
9
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2024/2025
16.08.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Фулхэм В
Суперкубок Англии 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Ньюкасл В
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
30%
Ничья
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Составы команд
23
Джейсон Стиил
41
Hinshelwood, Jack
5
Льюис Данк
29
Ван Хекке, Ян Пол
34
Вельтман, Йоэль
11
Gilmour, Billy
6
Джеймс Милнер
22
Mitoma, Kaoru
9
João Pedro Costa Gamboa
17
Minteh, Yankuba
18
Дэнни Уэлбек
24
Андре Онана
3
Мазраури, Нуссер
5
Харри Магуайр
6
Мартинес, Лисандро
20
Диогу Далот
18
Карлос Каземиро
37
Mainoo, Kobbie
16
Traore, Amad
7
Мэйсон Маунт
10
Рэшфорд, Маркус
8
Бруно Фернандес
Стартовый состав
  • 18
    Дэнни Уэлбек
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Полузащитник
  • 9
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 17
    Minteh, Yankuba
    Нападающий
  • 11
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 6
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Полузащитник
  • 5
    Льюис Данк
    Защитник
  • 29
    Ван Хекке, Ян Пол
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
  • 8
    Бруно Фернандес
  • 16
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 7
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Полузащитник
  • 3
    Мазраури, Нуссер
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 6
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 24
    Андре Онана
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Фабиан Хурзелер
  • Эрик тен Хаг
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
Трансляция
4'
Первая более менее осмысленная атака на две команды. Минте прострелил с фланга во вратарскую площадку, Онана вышел с линии и забрал мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Крейг Поусон.
Запасные: Рашворт (в), Адингра, Айяри, Балеба, Вебстер, Энкисо, Лэмпти, Рюттер, Игор.
Инфо
Стартовый состав Брайтона: Стил — Хиншелвуд, Данк (к), ван Хеке, Велтман — Гилмор, Милнер — Митома, Жуан Педро, Минте — Уэлбек. Главный тренер — Фабиан Хюрцелер.
Запасные: Байындыр (в), Антони, Гарначо, де Лигт, Эванс, Эриксен, Зиркзе, Кольер, Мактоминей.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Мартинес, Магуайр, Мазрауи — Мейну, Каземиро — Рашфорд, Маунт, Диалло — Фернандеш (к). Главный тренер — Эрик тен Хаг.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда АПЛ между Брайтоном и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Юнайтед" 24.08.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 24.08.2024
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 19.05.2024 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фабиан Хурзелер и Эрик тен Хаг разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 24.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Эвертон - 17.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Фулхэм - 16.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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