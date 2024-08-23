Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Юнайтед 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 9 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 4 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 13-11 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 17 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 6 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-19 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Игры прошлого года: 0-2 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 1-3 (Манчестер Юнайтед дома).

Брайтон энд Хоув Альбион имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 3, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 0 ничьи.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Юнайтед - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Юнайтед - 0.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.