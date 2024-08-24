  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Атлетик Смотреть онлайн
В тренде

Барселона - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 августа 2024, 20:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 0
Обновить
42'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
24' Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
36%
Ничья
36%
Атлетик
29%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАтлетик Бильбао, когда Барселона играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Атлетик Бильбао 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 36 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 29 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 95-22 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 80 встреч, команда Барселона выиграла 50 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 166-68 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Барселона была в 2001
  • Игры прошлого года: 1-0 (Барселона дома) и 0-0 (Атлетик Бильбао дома).
  • Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Атлетик Бильбао проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Атлетик Бильбао в последних 27 встречах.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 42% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 46% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 46%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Атлетик Бильбао - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Атлетик Бильбао - 1.4.
  • Барселона забивает 2.21 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
24
Побед
37
Игр
7
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетик 0 - 0 Завершен Барселона
Кубок Испании 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетик 4 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсия 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севилья 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2023/2024
16.05.2024 - 22:30 Альмерия 0 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
Показать больше
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2023/2024
25.05.2024 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Атлетик 2 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2023/2024
15.05.2024 - 23:00 Сельта 2 - 1 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2023/2024
11.05.2024 - 22:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Осасуна Н
Показать больше
Новости команд
Барселона отпустит дорогостоящего зимнего новичка в другой клуб Ла Лиги 24.08.2024 в 12:53 Барселона отпустит дорогостоящего зимнего новичка в другой клуб Ла Лиги Пока – на правах аренды
Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024 24.08.2024 в 12:14 Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024 Первое Эль Класико сезона
Беллингем стал первым игроком Ла Лиги, забившим 10+ голов и отдавший 10+ ассистов в сезоне 01.04.2024 в 11:42 Беллингем стал первым игроком Ла Лиги, забившим 10+ голов и отдавший 10+ ассистов в сезоне Впечатляющие показатели
Анчелотти - после 2:0 с Атлетиком: Родриго хорош везде. Он забил дубль в полуфинале ЛЧ, играя справа 01.04.2024 в 09:11 Анчелотти - после 2:0 с Атлетиком: Родриго хорош везде. Он забил дубль в полуфинале ЛЧ, играя справа Дон Карло оценил выступление подопечных
Главные события
ГООЛ! Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
24'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
36%
Ничья
36%
Атлетик
29%
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
3
Balde Martinez, Alejandro
5
Мартинез, Иньиго
2
Cubarsi, Pau
23
Жюль Кунде
8
Gonzalez, Pedro
28
Bernal, Marc
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
19
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовски
26
Padilla, Alex
15
Иньиго Лекуэ
5
Йерай Альварес
3
Даниель Вивиан Морено
17
Берчише, Юри
6
Микель Весга
24
Diaz, Benat Prados
10
Williams, Nicholas
8
Сансет Тирапу, Ойян
7
Алехандро Беренгер
9
Иньяки Уильямс
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 19
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
    24
  • 8
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 28
    Bernal, Marc
    Полузащитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 5
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 10
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 24
    Diaz, Benat Prados
    Полузащитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 3
    Даниель Вивиан Морено
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 26
    Padilla, Alex
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Flick, Hansi
  • Эрнесто Вальверде
Статистика матча
6
Штрафные
3
3
Угловые
4
Офсайды
2
3
Фолы
4
2
Удары в створ
Блокировано ударов
3
Сейвы
1
70%
Владение мячом
30%
Удары мимо
1
Трансляция
39'
Очень жестко сыграл против Левандовски на правом фланге штрафной Вивиан.
38'
Желтая карточка
Альварес фолом в центре поля остановил продвижение Феррана.
36'
Опасный момент
Штанга! Удар от Левандовски завершал передачу Рафиньи к левому флангу штрафной, но попал в правую стойку.
32'
Инфо
Перерыв на воду.
30'
Иньяки продвигался к правому флангу штрафной, но его удар на угловой блокировал Иньиго.
28'
Беренгер получил по голове в своей штрафной от Кубарси во время подачи с левого фланга.
26'
Инфо
Гол арбитры таки засчитали.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Навес штрафной с левого фланга на дальнюю вратарь перевел кулаком на Ямала за пределами собственных владений, после чего тот избивал издалека, а Лекуэ просто неудачно подставил голову.
24'
Феррана сбил на левом фланге атаки Барсы Беренгера.
23'
Подачу с левого фланга Рафинья перевел в касание в центр на дальний, но там был только защитник.
21'
На угловой заблокировали удар с левого фланга штрафной от Нико в завершение очередного рывка.
20'
Опасный момент
Заброс Педри к левому флангу штрафной Рафинья завершил ударом пяткой с разворота, но попал точно во вратаря.
18'
Вивиан головой на дальней замыкал подачу с углового на правом фланге, но пробил мимо ворот.
17'
Кубарси отбросил мяч назад на лицевую на левом фланге собственной штрафной, но тер Штеген не сыграл.
15'
Ямала сбил на левом фланге обороны Берчиче.
12'
Лекуэ на угловой перевел передачу к правому флангу штрафной на Ямала.
11'
Барселона играет с мячом на чужой половине, но без моментов пока.
8'
Нико прошел мимо двоих на левом фланге штрафной, но пробил не слишком удачно.
6'
Неплохое начало игры от обороны от Атлетика.
4'
Нико сбил на правом фланге обороны Кунде.
2'
Барселона начала отвечать контролем мяча.
1'
Гости смело пошли атаковать с первых минут.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Атлетик сыграл вничью против Хетафе (1:1).
Инфо
В первом туре Барселона обыграла Валенсию (2:1).
Запасные: Агирресабала, Гастеси, Горосабель, Гурусета, Де Маркос, Мартон, У. Гомес, Эррера, Арес, Эгилуз, Хаурегисар, Бойро.
Атлетик: Падилья - Лекуэ, Вивиан, Альварес, Беричиче - Весга, Прадос - Беренгер, Сансет, Н. Уильямс - И. Уильямс.
Запасные: Пенья, Астралага, Торре, Лопес, Касадо, Пау Виктор, Э. Гарсия, Валле, Форт, Мартин, Домингес.
Барселона: Тер Штеген - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - Педри, Берналь - Ямал, Рафинья, Торрес - Левандовски.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура испанской Примеры. На поле стадиона Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и баскский Атлетик.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 18:30 - Сегодня Краковия Краковия 3 Гурник Гурник 2 Завершен 18:00 - Сегодня Лион Лион 0 Монако Монако 2 Завершен 18:00 - Сегодня Осасуна Осасуна 1 Мальорка Мальорка 0 Завершен 17:45 - Сегодня Диошдьер Диошдьер 1 Кечкемет Кечкемет 0 Завершен 17:30 - Сегодня Каса Пиа Каса Пиа 0 Санта-Клара Санта-Клара 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Барселона" - Атлетик 24.08.2024, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведения матча: 24.08.2024
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетик и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 03.03.2024 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hansi и Эрнесто Вальверде разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Атлетик можно посмотреть 24.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Валенсия" - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды Атлетик был сыгран против Хетафе - 15.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.