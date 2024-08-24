Вулверхэмптон - Челси онлайн трансляция матча

Матч между командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Молинью.
Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Вулверхэмптон" , тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Челси" и "Вулверхэмптон" в предыдущем футбольном матче 04.02.2024 закончилось с такими результатами: 2:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Гари О'Нил и Maresca, Enzo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
Предыдущий поединок команды "Вулверхэмптон" был сыгран против Арсенал - 17.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Арсенал.
Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против Серветт - 22.08.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".
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