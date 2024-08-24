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Вулверхэмптон - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 августа 2024, 16:00 - Молинью
Главный судья: Даррен Ингланд
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 - 1
Обновить
40'
Челси
Лондон
Ход матча
2' Jackson, Nicolas 27' Кнья, Матеус
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
45%
Ничья
27%
Челси
27%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Вулверхэмптон Уондерерс иЧелси, когда Вулверхэмптон Уондерерс играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 11 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 5 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Челси. Разница голов 19-11 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 22 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 49-20 в пользу команды Челси
  • Последняя гостевая победа Челси над Вулверхэмптон Уондерерс была в 2019
  • В прошлом сезоне Вулверхэмптон Уондерерс выиграл обе игры против Челси (2-1 дома и 4-2 на выезде)
  • Челси без побед над Вулверхэмптон Уондерерс в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает Челси в последних 4 встречах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 29% матчей, Челси выигрывает в 35% матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Челси выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.
  • В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 2 гол(а).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 1.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.62 гола, играя дома, а Челси забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Вулверхэмптон
5
Побед
15
Игр
5
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челси 2 - 4 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 3 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Лутон Таун В
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Последние матчи - Челси
Лига конференций 2024/2025
22.08.2024 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Серветт В
Чемпионат Англии 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челси 2 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Челси В
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Главные события
ГООЛ! Кнья, Матеус
27'
2'
Jackson, Nicolas ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
45%
Ничья
27%
Челси
27%
Составы команд
1
Хосе Рамон Сандовал
3
Айт Нури, Райан
24
Gomes, Tote
14
Mosquera, Yerson
2
Доэрти, Матт
5
Марио Лемина
8
Gomes, Joao
12
Кнья, Матеус
27
Беллегарде, Жанрикнер
11
Хи-Чан, Хванг
9
Ларсен, Йорген
1
Санчес, Роберт
27
Gusto, Malo
29
Уэсли Фофана
6
Colwill, Levi
3
Кукурелья, Марк
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
11
Madueke, Chukwunonso
20
Palmer, Cole
10
Мудрик, Михаил
15
Jackson, Nicolas
Стартовый состав
  • 9
    Ларсен, Йорген
    Нападающий
  • 12
    Кнья, Матеус
    Нападающий
    27
  • 27
    Беллегарде, Жанрикнер
    Полузащитник
  • 11
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 5
    Марио Лемина
    Полузащитник
  • 8
    Gomes, Joao
    Полузащитник
  • 3
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 24
    Gomes, Tote
    Защитник
  • 14
    Mosquera, Yerson
    Полузащитник
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
    2
  • 11
    Madueke, Chukwunonso
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 10
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 27
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 29
    Уэсли Фофана
  • 6
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 3
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 1
    Санчес, Роберт
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Гари О'Нил
  • Maresca, Enzo
Статистика матча
1
Удары в створ
3
1
Штрафные
5
3
Угловые
3
2
Сейвы
4
Фолы
1
40%
Владение мячом
60%
2
Удары мимо
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
1
ЖК
Трансляция
38'
Желтая карточка
Вообще, нервный матч. Много фолов средней тяжести. Мало Гюсто сейчас нарушил баланс бега у Куньи, чистый горчичник.
34'
Желтая карточка
Желтая для Аита-Нури за срыв атаки гостей. Грубо сзади по ногам Мадуэке.
33'
И снова после гола команды будто заново учатся, что нужно делать на поле. Много ошибок, атаки тонут на подступах к штрафным.
27'
Гоооол!!!
Сравнивают счет хозяева. "Челси" потерял мяч в центре, быстрая атака. Аит-Нури выкатил мяч под удар Кунье, чисто под расстрел голкипера - бедолага Санчес.
23'
Что-то много травм у нас. Сначала Жозе Са на газоне оказался, затем Доэрти. Возможно, защитник игру продолжить не сможет.
18'
Классная контратака "волков". Странд Ларсен прострелил на дальнюю, но Кунья уже в подкате доставал мяч, пробил мимо.
16'
Забивает "Вулвз", но из офсайда. Странд Ларсен забежал во "вне игры".
12'
Санчес первый на мяче, опережает форварда хозяев. Страховали защитники вратаря гостей, но все же он сыграл надежно сам.
10'
Опасный момент
Кунья подал с углового, Москера выше всех выпрыгнул и замыкал - в сантиметрах от штанги мяч прошел.
6'
Игра будто остановилась. "Челси" доходит до штрафной соперника, атаки тонут на этом. А "Вулвз" при этом с мячом вообще без продвижения.
2'
Гоооол!!!
Заработал корнер Мадуэке, таким образом, и он стал результативным! Подача с углового, мяч с рикошетом дошел на дальнюю на голову Джексону - 0:1!
2'
Неплохой момент у "Челси". Мадуэке сместился неожиданно под правую при входе в штрафную и пробил в ближний - Жозе Са отбивает.
1'
Свисток
Поехали!
Челси: Санчес – Густо, Фофана, Колвилл, Кукурелья – Кайседо, Фернандес – Мадуэке, Палмер, Мудрик - Джексон.
Запасные хозяев: Бентли, Буэно, Гомеш, Гуэдэш, Дойл, Доусон, Поденсе, Сарабия, Траоре.
Вулверхэмптон: Са – Догерти, Москера, Тоти, Айт-Нури – Гомеш, Лемина – Хван, Белгард, Кунья – Ларсен.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд:
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую прямую трансляцию матча второго тура Английской Премьер-лиги между Вулверхэмптоном и Челси.
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Анонс матча "Вулверхэмптон" - "Челси" 25.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Вулверхэмптон" , тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Челси" и "Вулверхэмптон" в предыдущем футбольном матче 04.02.2024 закончилось с такими результатами: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Гари О'Нил и Maresca, Enzo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Челси" можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Челси", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий поединок команды "Вулверхэмптон" был сыгран против Арсенал - 17.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против Серветт - 22.08.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".

Следите за результатами матча "Вулверхэмптон" - "Челси" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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