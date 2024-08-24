Вулверхэмптон - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Вулверхэмптон Уондерерс иЧелси, когда Вулверхэмптон Уондерерс играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 11 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 5 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Челси. Разница голов 19-11 в пользу команды Челси.

Во время последних 22 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 49-20 в пользу команды Челси

Последняя гостевая победа Челси над Вулверхэмптон Уондерерс была в 2019

В прошлом сезоне Вулверхэмптон Уондерерс выиграл обе игры против Челси (2-1 дома и 4-2 на выезде)

Челси без побед над Вулверхэмптон Уондерерс в последних 3 играх.

В домашних матчах Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает Челси в последних 4 встречах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 29% матчей, Челси выигрывает в 35% матчей.

Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Челси выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.

В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 2 гол(а).

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Вулверхэмптон Уондерерс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 1.

Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.62 гола, играя дома, а Челси забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).