Реал - Вальядолид онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Вальядолид (Вальядолид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Вальядолид (Вальядолид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Реал и Вальядолид в предыдущем футбольном матче 02.04.2023 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Pezzolano, Paulo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Мальорка - 18.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин
Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против Эспаньол - 19.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Вальядолид.
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