Реал - Вальядолид онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иРеал Вальядолид, когда Реал Мадрид играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом

За последние 21 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 16 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Реал Вальядолид. Разница голов 59-21 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 42 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 27 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Вальядолид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-37 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя гостевая победа Реал Вальядолид над Реал Мадрид была в 2000

Реал Мадрид не проигрывает в последних 32 домашних матчах.

Реал Вальядолид без побед над Реал Мадрид в последних 5 играх.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Реал Вальядолид в последних 14 встречах.

Реал Вальядолид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 47% матчей, Реал Вальядолид выигрывает в 39% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Реал Вальядолид выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 6 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Вальядолид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Вальядолид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Вальядолид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 5, команда Реал Вальядолид выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.

Команда Реал Вальядолид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Реал Вальядолид, а Реал Вальядолид забивает 0 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Реал Вальядолид - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Реал Вальядолид - 0.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Реал Мадрид забивает 2.61 гола, играя дома, а Реал Вальядолид забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).