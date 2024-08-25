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Реал - Вальядолид онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 25 августа 2024, 18:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Garcia Verdura, Victor
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
11'
Вальядолид
Вальядолид
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
25%
Вальядолид
25%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иРеал Вальядолид, когда Реал Мадрид играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • За последние 21 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 16 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Реал Вальядолид. Разница голов 59-21 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 42 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 27 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Вальядолид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-37 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Реал Вальядолид над Реал Мадрид была в 2000
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 32 домашних матчах.
  • Реал Вальядолид без побед над Реал Мадрид в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Реал Вальядолид в последних 14 встречах.
  • Реал Вальядолид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 47% матчей, Реал Вальядолид выигрывает в 39% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Реал Вальядолид выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 6 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Вальядолид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 5, команда Реал Вальядолид выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.
  • Команда Реал Вальядолид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Реал Вальядолид, а Реал Вальядолид забивает 0 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Реал Вальядолид - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Реал Вальядолид - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид забивает 2.61 гола, играя дома, а Реал Вальядолид забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Вальядолид's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
10
Побед
12
Игр
0
Побед
Вальядолид
Чемпионат Испании 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершен Вальядолид
Чемпионат Испании 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолид 0 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершен Вальядолид
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2024/2025
18.08.2024 - 22:30 Мальорка 1 - 1 Завершен Реал Н
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2023/2024
01.06.2024 - 22:00 Боруссия 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вильярреал 4 - 4 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Вальядолид
Чемпионат Испании 2024/2025
19.08.2024 - 20:00 Вальядолид 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Кубок Испании 2023/2024
05.12.2023 - 22:00 Эспаньол 3 - 1 Завершен Вальядолид П
Чемпионат Испании 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Вальядолид 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Альмерия 0 - 0 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолид 3 - 1 Завершен Барселона В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
25%
Вальядолид
25%
Составы команд
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Хесус Креспо Гарсия
22
Антонио Рюдигер
3
Милитан, Эдер
2
Даниэль Карвахаль
15
Arda, Guler
14
Тчуамени, Орельен
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
11
Родриго
13
Hein, Karl Jacob
2
Luis Pérez
15
Eray Cömert
6
Боёмо, Флавиен-Энцо
22
Rosa, Lucas Oliveira
10
Санчез Агуайо, Иван
20
Juric, Stanko
8
Кике
18
Дарвин Мачис
4
Meseguer, Victor
9
Маркос Андре де Соуза
Стартовый состав
  • 7
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 11
    Родриго
    Нападающий
  • 15
    Arda, Guler
    Полузащитник
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 8
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 20
    Франсиско Хесус Креспо Гарсия
  • 22
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 4
    Meseguer, Victor
    Полузащитник
  • 9
    Маркос Андре де Соуза
  • 10
    Санчез Агуайо, Иван
    Полузащитник
  • 20
    Juric, Stanko
    Полузащитник
  • 8
    Кике
    Нападающий
  • 18
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 2
    Luis Pérez
  • 15
    Eray Cömert
  • 6
    Боёмо, Флавиен-Энцо
    Защитник
  • 22
    Rosa, Lucas Oliveira
    Защитник
  • 13
    Hein, Karl Jacob
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Pezzolano, Paulo
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
53%
Владение мячом
47%
1
Угловые
Трансляция
5'
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Виктор Гарсия Вердура.
Запасные: Лунин (в), Фран (в), Эндрик, Рамон, Диас, Лукас, Модрич, Себальос.
Инфо
Стартовый состав Мадрида: Куртуа — Гарсия, Рюдигер, Милитан, Карвахаль (к) — Гюлер, Чуамени, Вальверде — Винисиус, Мбаппе, Родриго. Главный тренер — Карло Анчелотти.
Запасные: Феррейра (в), Чуки, Руис, Амалла, де ла Ос, Коке, Мартин, Моро, Ндиайе, Санчес, Силла, Торрес.
Инфо
Стартовый состав Вальядолида: Хейн — Роза, Бойомо, Джемерт, Луис Перес (к) — Мачис, Кике Перес, Юрич, Санчес — Андре, Кавас. Главный тренер — Пауло Пеццолано.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда Ла Лиги между командами Реал Мадрид и Реал Вальядолид.
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Анонс матча Реал - Вальядолид 25.08.2024, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Вальядолид (Вальядолид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Вальядолид (Вальядолид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Реал и Вальядолид в предыдущем футбольном матче 02.04.2023 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Pezzolano, Paulo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Вальядолид можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Вальядолид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Мальорка - 18.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против Эспаньол - 19.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Вальядолид.

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