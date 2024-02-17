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Ливерпуль - Брентфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 августа 2024, 18:30 - Энфилд
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
42%
Ничья
26%
Брентфорд
32%
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Ливерпуль выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-7 в пользу команды Ливерпуль
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Брентфорд (3-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.
  • Брентфорд не проигрывает в последних 5 играх.
  • Брентфорд не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Брентфорд без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Брентфорд в последних 3 встречах.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Брентфорд забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 46% матчей, Брентфорд выигрывает в 20% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Брентфорд выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Брентфорд выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.
  • Команда Брентфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 2.4 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Брентфорд - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Брентфорд - 1.2.
  • Ливерпуль забивает 2.75 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Ливерпуль
4
Побед
6
Игр
1
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вилла 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ливерпуль 4 - 2 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
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Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2024/2025
18.08.2024 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брентфорд 2 - 4 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Брентфорд П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
42%
Ничья
26%
Брентфорд
32%
Трансляция
Инфо
Брентфорд обыграл Кристал Пэлэс (2:1).
Инфо
В первом туре Ливерпуль обыграл Ипсвич (2:0).
Запасные: Вальдимарссон, ван ден Берг, Ми, Шаде, Карвалью, Оньека, Ярмолюк, Дамсгор, Тревитт.
Брентфорд: Флеккен - Роерслев, Коллинз, Пиннок, Аер - Нергор, Янельт, Йенсен - Мбемо, Льюис-Поттер, Висса.
Запасные: Келлегер, Гомес, Цимикас, Кванса, Брэдли, Эндо, Эллиотт, Нуньес, Гакпо.
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослаи, Диас - Жота.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Энфилд (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и Брентфорд.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Брентфорд 25.08.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 17.02.2024 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Брентфорд можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Ипсвич Таун - 17.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команды Брентфорд был сыгран против "Кристал Пэлас" - 18.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Брентфорд.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Брентфорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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