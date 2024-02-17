Ливерпуль - Брентфорд онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, команда Ливерпуль выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-7 в пользу команды Ливерпуль

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Брентфорд (3-0 дома и 4-1 на выезде)

Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.

Брентфорд не проигрывает в последних 5 играх.

Брентфорд не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Брентфорд без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Брентфорд в последних 3 встречах.

Брентфорд пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Брентфорд забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 46% матчей, Брентфорд выигрывает в 20% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Брентфорд выигрывает в 20%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Брентфорд выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.

Команда Брентфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль забивает 2.4 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Брентфорд - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Брентфорд - 1.2.