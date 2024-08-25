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Атлетико - Жирона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 25 августа 2024, 22:30 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 0
Обновить
17'
Жирона
Жирона
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
42%
Ничья
26%
Жирона
32%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Жирона 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 5 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Жирона. Разница голов 11-6 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Во время последних 10 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Жирона выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-14 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Игры прошлого года: 3-1 (Атлетико Мадрид дома) и 4-3 (Жирона дома).
  • Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Жирона в последних 5 встречах.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Жирона выигрывает в 38% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Жирона выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Жирона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 4, команда Жирона выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.
  • Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Жирона, а Жирона забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Жирона - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Жирона - 1.8.
  • Атлетико Мадрид забивает 2.26 гола, играя дома, а Жирона забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетико
4
Побед
10
Игр
1
Побед
Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетико 3 - 1 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Жирона
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2024/2025
19.08.2024 - 22:30 Вильярреал 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2023/2024
25.05.2024 - 17:15 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Атлетико 1 - 4 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2023/2024
15.05.2024 - 23:00 Хетафе 0 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
12.05.2024 - 17:15 Атлетико 1 - 0 Завершен Сельта В
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Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетис 1 - 1 Завершен Жирона Н
Чемпионат Испании 2023/2024
24.05.2024 - 22:00 Жирона 7 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсия 1 - 3 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершен Жирона Н
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
42%
Ничья
26%
Жирона
32%
Составы команд
13
Ян Облак
24
Ле Норманд, Робин
2
Хосе Мария Хименес
3
Сезар Аспиликуета
17
Родриго Рикельме
5
Родриго де Пауль
8
Barrios Rivas, Pablo
14
Маркос Льоренте
12
Dias Lino, Samuel
19
Альварез, Джулиан
7
Антуан Гризманн
13
Пауло Гассанига
3
Мигель Гутьеррес
17
Блинд Дэйли
5
Джуан Давид Виктория Лопез
4
Arnau, Martinez
21
Эррера Янгель
14
Ориоль Ромеу
23
Салливан Мартине
8
Виктор Цыганков
9
Руис Абель
20
Сальватьерра, Бриан
Стартовый состав
  • 12
    Dias Lino, Samuel
    Нападающий
  • 19
    Альварез, Джулиан
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 17
    Родриго Рикельме
  • 5
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 8
    Barrios Rivas, Pablo
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 3
    Сезар Аспиликуета
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 8
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 9
    Руис Абель
  • 20
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 21
    Эррера Янгель
  • 14
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Мишел
Статистика матча
1
Удары мимо
1
Удары в створ
1
Штрафные
2
1
Офсайды
Сейвы
1
1
Фолы
1
Трансляция
13'
Первые минуты команды демонстрируют спокойную игру и не пытаются активно идти в атаку
10'
Офсайд
Попытка атаки Атлетико закончилась положением вне игры в Рикельме
8'
Ромеу выполнил прострел с правого фланга, но никто из партнеров не сумел замкнуть передачу
6'
Опасный момент
Атака Атлетико закончилась ударом Лино из довольно острого угла и Гассанига спокойно забрал мяч в руки
4'
Ромеу заработал стандарт на половине поля соперника и после навеса от Цыганкова соперники перехватили мяч
2'
Альварес выполнил довольно дальний удар, но не попал в створ ворот
1'
Свисток
Хосе Луис Мунуэр ​​Монтеро дает стартовый свисток. Гости развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать поединок
Инфо
Арбитр матча: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Главный тренер Жироны: Мичел Санчес
На скамейке запасных: Франс, Мисехуй, Альмена, ван де Бек, Крейчи, Лопес, Миовски, Порту, Солис Ромеро, Стуани, Хуан Карлос
Инфо
Стартовый состав Жироны (4-3-3): Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Лопес, Мартинес – Мартин, Ромеу, Эррера – Хиль, Руис, Цыганков
Главный тренер Атлетико Мадрид: Диего Симеоне
На скамейке запасных: Мандава, Витсель, Галан, Галлагер, Гомис, Коке, Корреа, Костис, Молина, Серлот, Симеоне, Итурбе
Инфо
Стартовый состав Атлетико Мадрид (3-4-2-1): Облак - Ле Норман, Хименес, Аспиликуэта - Рикельме, Де Пауль, Барриос, Льоренте - Лино, Гризманн - Альварес
Напомним, что в первом матче сезона обе команды сыграли вничью. Атлетико был в гостях у Вильярреала и сыграл 2:2, а Жирона отправилась к Реал Бетису, где расписала ничью 1:1
Матч пройдет в Мадриде на арене Цивитас Метрополитано и начнется в 22:30 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча второго тура Испанской Ла Лиги, в котором Атлетико Мадрид примет в гостях Жирону
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Анонс матча "Атлетико" - Жирона 25.08.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Жирона (Жирона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Жирона в предыдущем футбольном матче 13.04.2024 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Жирона можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Жирона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Вильярреал - 19.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команды Жирона был сыгран против Бетис - 15.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Жирона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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