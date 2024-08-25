Атлетико - Жирона онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 22:30
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Жирона (Жирона):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Жирона в предыдущем футбольном матче 13.04.2024 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Вильярреал - 19.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший поединок команды Жирона был сыгран против Бетис - 15.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
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