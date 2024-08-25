Атлетико - Жирона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Жирона 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 5 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Жирона. Разница голов 11-6 в пользу команды Атлетико Мадрид.

Во время последних 10 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Жирона выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-14 в пользу команды Атлетико Мадрид

Игры прошлого года: 3-1 (Атлетико Мадрид дома) и 4-3 (Жирона дома).

Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Жирона в последних 5 встречах.

Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Жирона выигрывает в 38% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Жирона выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Жирона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 4, команда Жирона выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.

Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Жирона, а Жирона забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Жирона - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Жирона - 1.8.