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Рома - Эмполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 25 августа 2024, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Zufferli, Luca
Рейтинг матча:
Рома
Рим
До начала
00 : 00 : 00
Эмполи
Эмполи
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Рома
43%
Ничья
26%
Эмполи
30%
Интересные факты
  • За последние 14 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 11 раз, 3 сыграла в ничью и 0 победы команды Эмполи. Разница голов 32-10 в пользу команды Рома.
  • Во время последних 29 встреч, команда Рома выиграла 20 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эмполи выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-22 в пользу команды Рома
  • Игры прошлого года: 7-0 (Рома дома) и 2-1 (Эмполи дома).
  • Эмполи не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • В домашних матчах Рома не проигрывает Эмполи в последних 14 встречах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эмполи выигрывает в 19% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эмполи выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эмполи.
  • В их последнюю встречу команда Эмполи победила в 1 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эмполи в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Эмполи's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эмполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 4, команда Эмполи выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Эмполи.
  • Команда Эмполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Рома забивает 3.2 гола за матч против команды Эмполи, а Эмполи забивает 1 гола против команды Рома (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Эмполи - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Эмполи - 2.6.
  • Рома забивает 2.07 гола, играя дома, а Эмполи забивает 0.78 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Рома
12
Побед
15
Игр
1
Побед
Эмполи
Чемпионат Италии 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Эмполи 2 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2023/2024
17.09.2023 - 21:45 Рома 7 - 0 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2022/2023
04.02.2023 - 19:00 Рома 2 - 0 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2022/2023
12.09.2022 - 21:45 Эмполи 1 - 2 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Кальяри 0 - 0 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Эмполи 2 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2023/2024
12.05.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома П
Лига Европы 2023/2024
09.05.2024 - 22:00 Байер 2 - 2 Завершен Рома Н
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Последние матчи - Эмполи
Чемпионат Италии 2024/2025
17.08.2024 - 21:45 Эмполи 0 - 0 Завершен Монца Н
Кубок Италии 2024/2025
10.08.2024 - 21:45 Эмполи 4 - 1 Завершен Катандзаро В
Чемпионат Италии 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Эмполи 2 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2023/2024
19.05.2024 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2023/2024
12.05.2024 - 13:30 Лацио 2 - 0 Завершен Эмполи П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Рома
43%
Ничья
26%
Эмполи
30%
Трансляция
Инфо
Эмполи сыграл вничью против Монцы (0:0).
Инфо
В первом туре Рома сыграла вничью против Кальяри (0:0).
Запасные: Сегетти, Бранколини, Гогличидзе, Гаас, Гуарино, Эконг, Стоянович, Эспозито, Марьянуччи, Шпенди.
Эмполи: Васкес - Валюкевич, Исмайли, Вите - Гьяси, Малех, Гендерсон, Пеццелла - Фаццини, Сольбаккен - Коломбо.
Рома: Свилар - Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо - Кристанте, Паредес, Пеллегрини - Дибала, Суле - Довбик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Лука Цуфферли (Удине, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона Стадио Олимпико (Рим, Италия) сыграют римская Рома и Эмполи.
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Последние матчи
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Анонс матча Рома - Эмполи 25.08.2024, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Рома (Рим) и командой Эмполи (Эмполи):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Эмполи, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Эмполи и Рома в предыдущем футбольном матче 26.05.2024 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Эмполи можно посмотреть 25.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - Эмполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против "Кальяри" - 18.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Давиде Никола

Прошедший поединок команды Эмполи был сыгран против Монца - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился ничьей.

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