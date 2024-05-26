Рома - Эмполи онлайн трансляция матча

Матч между командой Рома (Рим) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 25.08.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Рома (Рим) и командой Эмполи (Эмполи):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Эмполи, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Эмполи и Рома в предыдущем футбольном матче 26.05.2024 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Прошедший поединок команды Рома был сыгран против "Кальяри" - 18.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Давиде Никола
Прошедший поединок команды Эмполи был сыгран против Монца - 17.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился ничьей.
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