Рома - Эмполи онлайн трансляция матча

За последние 14 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 11 раз, 3 сыграла в ничью и 0 победы команды Эмполи. Разница голов 32-10 в пользу команды Рома.

Во время последних 29 встреч, команда Рома выиграла 20 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эмполи выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-22 в пользу команды Рома

Игры прошлого года: 7-0 (Рома дома) и 2-1 (Эмполи дома).

Эмполи не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

В домашних матчах Рома не проигрывает Эмполи в последних 14 встречах.

Рома выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эмполи выигрывает в 19% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эмполи выигрывает в 19%.

Победителем прошлой встречи была команда Эмполи.

В их последнюю встречу команда Эмполи победила в 1 гол(а).

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.

Недавнее выступление команды Эмполи в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Эмполи's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эмполи (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 4, команда Эмполи выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Эмполи.

Команда Эмполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Рома забивает 3.2 гола за матч против команды Эмполи, а Эмполи забивает 1 гола против команды Рома (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Эмполи - 4.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Эмполи - 2.6.