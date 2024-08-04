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ЛНЗ - Левый Берег онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 августа 2024, 13:00
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
До начала
00 : 00 : 00
Левый Берег
Киев
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
37%
Ничья
30%
Левый Берег
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
ЛНЗ
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Левый Берег
Вторая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Левый Берег
Вторая лига 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Левый Берег 2 - 1 Завершен ЛНЗ
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Левый Берег
Премьер-лига 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Левый Берег 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2024/2025
26.07.2024 - 15:30 Левый Берег 2 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Левый Берег 1 - 1 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершен Левый Берег П
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Левый Берег 2 - 1 Завершен Эпицентр В
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
37%
Ничья
30%
Левый Берег
33%
Трансляция
Инфо
Запасные Левого Берега: Фастов, Сташкив, Астахов, Семенов, Сильва, Галас, Косовский, Когут, Литовченко, Колесник
Инфо
Стартовый состав Левого Берега: Механив, Соколов, Самар, Якимив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко
Инфо
Запасные ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Бойко, Муравский, Наумец, Молло, Бар
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Ангелов, Яшари, Тилль, Эйнел, Олейник, Ассинор
Левый Берег в прошлом сезоне занял 3-е место в Первой лиге и не смог пробиться в УПЛ через стыковые матчи. Впрочем, после смерти "Днепра-1" киевская команда получила второй шанс, пробившись в элиту через "турнир четырех"
В прошлом сезоне ЛНЗ занял 7-е место в турнирной таблице. Впрочем, руководство клуба летом не смогло договориться с Олегом Дулубом по новому контракту и вместо белоруса команду лктом принял испанец Андрес Карраско
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить игру будет одессит Дмитрий Кубряк
Добрый день всем! УПЛ вернулась, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 1-го тура, в котором ЛНЗ примет Левый Берег
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Спортинг Спортинг 3 Порту Порту 4 Завершен 22:00 - Вчера Горица Горица 0 Вараждин Вараждин 0 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Шарлеруа Шарлеруа 4 Завершен 21:30 - Вчера Люцерн Люцерн 1 Сьон Сьон 0 Завершен 21:15 - Вчера Лех Лех 3 Лехия Лехия 1

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Анонс матча ЛНЗ - Левый Берег 04.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Левый Берег (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025.

Дата проведения матча: 04.08.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ЛНЗ (Черкассы) и командой Левый Берег (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ЛНЗ, тогда как команда Левый Берег осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Левый Берег в предыдущем футбольном матче 01.11.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Левый Берег можно посмотреть 04.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Левый Берег, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команды ЛНЗ был сыгран против Ворскла - 24.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Левый Берег был сыгран против ФК Минай - 30.07.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Левый Берег.

Следите за результатами матча ЛНЗ - Левый Берег онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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