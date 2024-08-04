ЛНЗ - Левый Берег онлайн трансляция матча

Анонс матча ЛНЗ - Левый Берег 04.08.2024, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Левый Берег (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025.

Дата проведения матча: 04.08.2024

Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ЛНЗ (Черкассы) и командой Левый Берег (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ЛНЗ, тогда как команда Левый Берег осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Левый Берег в предыдущем футбольном матче 01.11.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)

Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий матч команды ЛНЗ был сыгран против Ворскла - 24.05.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Левый Берег (Киев)

Год основания Левый Берег (Киев): 2017

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Левый Берег был сыгран против ФК Минай - 30.07.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Левый Берег.

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