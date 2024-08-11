Шахтер - Левый Берег онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Левый Берег (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Stadium Livyi Bereh.
Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Полесье - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Полесье.
Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина
Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Кудровка-Нива - 13.08.2024, в рамках чемпионата Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Кудровка-Нива.
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