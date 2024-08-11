Шахтер - Левый Берег онлайн трансляция матча

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 48% матчей, FC Levy Bereg Kiev выигрывает в 40% матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 48% случаев, FC Levy Bereg Kiev выигрывает в 40%.

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Levy Bereg Kiev.

У команды FC Levy Bereg Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Шахтер Донецк забивает 1.89 гола, играя дома, а FC Levy Bereg Kiev забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

FC Levy Bereg Kiev проиграл 3 матчей подряд.

FC Levy Bereg Kiev проиграл 3 выездных матчей подряд.

FC Levy Bereg Kiev выигрывает первый тайм в 40% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 48% матчей.

FC Levy Bereg Kiev выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 48%.

Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.