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Шахтер - Левый Берег онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 августа 2024, 18:00 - Stadium Livyi Bereh
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Левый Берег
Киев
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
26%
Левый Берег
24%
Интересные факты
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 48% матчей, FC Levy Bereg Kiev выигрывает в 40% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 48% случаев, FC Levy Bereg Kiev выигрывает в 40%.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Levy Bereg Kiev.
  • У команды FC Levy Bereg Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Шахтер Донецк забивает 1.89 гола, играя дома, а FC Levy Bereg Kiev забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • FC Levy Bereg Kiev проиграл 3 матчей подряд.
  • FC Levy Bereg Kiev проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • FC Levy Bereg Kiev выигрывает первый тайм в 40% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 48% матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 48%.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev забивает 2 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.21 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтер 0 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтер 2 - 2 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Ипсвич Таун П
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Последние матчи - Левый Берег
Кубок Украины 2024/2025
13.08.2024 - 12:00 Кудровка-Нива 3 - 2 Завершен Левый Берег П
Премьер-лига 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Левый Берег 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Левый Берег П
Премьер-лига 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Левый Берег 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2024/2025
26.07.2024 - 15:30 Левый Берег 2 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
26%
Левый Берег
24%
Трансляция
Матч пройдет на Арене Левый Берег на окраинах Киева и начнется в 18:00
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер встретится с Левым Берегом
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Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня ФК Александрия-2 ФК Александрия-2 2 Локомотив Локомотив 2 Завершен 14:30 - Сегодня Брюгге Брюгге 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 0 Завершен 14:00 - Сегодня Виктория Виктория 1 Аугсбург Аугсбург 3 Завершен 14:00 - Сегодня Сандерленд Сандерленд 4 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0 Завершен 13:15 - Сегодня Хераклес Хераклес 1 ПСВ ПСВ 2

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Анонс матча Шахтер - Левый Берег 18.08.2024, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Левый Берег (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Stadium Livyi Bereh.

Дата проведения матча: 18.08.2024
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Левый Берег можно посмотреть 18.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Левый Берег, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Полесье - 11.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина

Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Кудровка-Нива - 13.08.2024, в рамках чемпионата Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Кудровка-Нива.

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