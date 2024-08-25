Левый Берег - Черноморец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Левый Берег (Киев) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Stadium Livyi Bereh.
Дата проведения матча: 26.08.2024
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Левый Берег (Киев) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Левый Берег осталась с поражением. Столкновение Левый Берег и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Виталий Первак и Бабич, Александр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина
Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Шахтер - 18.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Левый Берег.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Карпаты - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.
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