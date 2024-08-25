Левый Берег - Черноморец онлайн трансляция матча

FC Levy Bereg Kiev проиграл 4 матчей подряд.

Черноморец Одесса проиграл 7 выездных матчей подряд.

Год назад, Черноморец Одесса была на 7 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 11 месте с 3 очками.

FC Levy Bereg Kiev выигрывает первый тайм в 40% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 29% матчей.

FC Levy Bereg Kiev выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).

Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Levy Bereg Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

FC Levy Bereg Kiev забивает 1.94 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Levy Bereg Kiev проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В домашних играх FC Levy Bereg Kiev не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Обе команды проиграли их последние матчи.