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Левый Берег - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 августа 2024, 17:00 - Stadium Livyi Bereh
Главный судья: Yevhen, Tsybulko
Рейтинг матча:
Левый Берег
Киев
1 - 0
Обновить
56'
Черноморец
Одесса
Ход матча
7' Спорн, Джон 29' Андрей Якимив 35' Иван Петряк 45' Dedukh, Ruslan
46' Santos, Sidnney Вышел: Владислав Шаповал 46' Иван Когут Вышел: Николай Когут
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Левый Берег
38%
Ничья
27%
Черноморец
35%
Интересные факты
  • FC Levy Bereg Kiev проиграл 4 матчей подряд.
  • Черноморец Одесса проиграл 7 выездных матчей подряд.
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 7 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 11 месте с 3 очками.
  • FC Levy Bereg Kiev выигрывает первый тайм в 40% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 29% матчей.
  • FC Levy Bereg Kiev выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Levy Bereg Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда FC Levy Bereg Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Levy Bereg Kiev% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Levy Bereg Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • FC Levy Bereg Kiev's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • FC Levy Bereg Kiev забивает 1.94 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Levy Bereg Kiev проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В домашних играх FC Levy Bereg Kiev не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Левый Берег
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Черноморец
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Левый Берег 1 - 2 Завершен Черноморец
Последние матчи - Левый Берег
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Левый Берег В
Кубок Украины 2024/2025
13.08.2024 - 12:00 Кудровка-Нива 3 - 2 Завершен Левый Берег П
Премьер-лига 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Левый Берег 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Левый Берег П
Премьер-лига 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Левый Берег 3 - 0 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Черноморец
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпаты 3 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Черноморец 1 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Черноморец 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
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Главные события
Santos, Sidnney
Вышел: Владислав Шаповал
46'
Иван Когут
Вышел: Николай Когут
46'
Dedukh, Ruslan
45'
35'
Иван Петряк
ГООЛ! Андрей Якимив
29'
7'
Спорн, Джон
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Левый Берег
38%
Ничья
27%
Черноморец
35%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Максим Механив
    Вратарь
  • 2
    Олег Соколов
    Защитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
    29
  • 5
    Samar, Valeriy
    Защитник
  • 6
    Santos, Sidnney
    46
  • 14
    Spivakov, Andrii
    Защитник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Полузащитник
    45
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 96
    Олег Синица
    Полузащитник
  • 17
    Иван Когут
    46
  • 21
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 1
    Артур Рудько
    Вратарь
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 2
    Богдан Бутко
    Защитник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Защитник
  • 6
    Gomes, Caio
    Защитник
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
    7
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 11
    Popov, Kiril
    Нападающий
  • 17
    Денис Янаков
    Нападающий
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 7
    Иван Петряк
    Полузащитник
    35
Запасные игроки
Тренеры
  • Виталий Первак
  • Бабич, Александр
Статистика матча
2
ЖК
2
Трансляция
51'
Опасный момент
Впечатляющий сейв совершил Рудько! Защитник Черноморца были очень пассивными, дали Когуту прострелить, а Сухоручко пробить с линии вратарской. Голкиперу пришлось выручать всю команду и он это сделал. Отличная реакция.
46'
Желтая карточка
Соколов влетел в Петряка сзади, когда тот уже избавился от мяча.
46'
Замена
В перерыве Шаповал заменил Сиднея, а Николай Когут — Ивана Когута.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Новичок Премьер лиги уходит на перерыв с минимальным преимуществом в счете. В ворота бывшей команды забил Якымив. Черноморец успел ответить, но их гол был справедливо отменен из-за офсайда. Хотелось бы увидеть больше качества от обеих команд во второй половине встречи.
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Плохие новости для Левого Берега. Когут потянул заднюю поверхность бедра и не сможет продолжить встречу. Замену увидим уже во втором тайме.
45+1'
Инфо
Добавлено 4 минуты.
45'
Желтая карточка
Дедух пытался сохранить мяч под контролем за счет подката, но по мнению арбитра сфолил на желтую. Цыбулько вообще сегодня очень легко раздает карточки.
42'
Гоооол!!!
Черноморец отправил мяч в сетку, но гол засчитан не будет. Янаков разобрался с соперником на фланге и подал в штрафную, после чего Попов нанес удар в перекладину. На добивании успешно сыграл Петряк, однако на повторе виден очевидный офсайд.
34'
Желтая карточка
Петряк отмахнулся от соперника в верховой борьбе, за что был сразу наказан.
33'
Попов упал в штрафной соперника после плотной борьбы. Цыбулько видел эпизод с близкого расстояния и сразу показал, что пенальти не будет.
29'
Гоооол!!!
Левый Берег выходит вперед! И снова стандарт. Банада выполнил скидку в центр штрафной, Синица зацепился за мяч и оставил его под удар Якымиву. Экс-игрок Черноморца отличился голом в ворота одесситов и не праздновал. Это, кстати, первый забитый мяч Левого Берега в УПЛ.
23'
У Левого Берега моменты возникают в основном после стандартов. Спиваков пробил головой с подачи Дедуха, мяч прошел рядом с ближней штангой.
20'
Опасный момент
Янаков упустил отличный голевой момент! Попов до последнего отборолся в чужой штрафной и добыл мяч для партнера, но тот не смог попасть в дальний угол с убойной позиции.
15'
За жестким матчем мы наблюдаем. Очень много борьбы, в том числе за гранью фола. В связи с этим ни одна из команд не может ярко проявить себя в атаке.
8'
Когут выполнил подачу со штрафного, а удар головой неожиданно нанес левый защитник Сидней. Спиной к воротам пробивал, поэтому попасть было сложно.
7'
Желтая карточка
Шпорн ударил своего оппонента по ногам в центре поля. Арбитр не сомневался, сразу достал желтую карточку.
3'
Янаков подключил Петряка, а тот выполнил сильный прострел от лицевой. Эту передачу было кому замыкать в штрафной, но Механив перехватил мяч.
3'
Синица с границы штрафной площади пытался поразить ворота. Не хватило его удару силы и точности.
1'
Свисток
Матч начался.
Первый символический удар по мячу сегодня сделал защитник Украины Федор Мотин.
Принято решение начать матч в 17:00. Благодарим за работу ВСУ, благодаря им проведение встречи вообще стало возможным.
15:31. Отбой тревоги, которая длилась 12 часов 40 минут в Киевской области.
Поскольку воздушная тревога в Киевской области еще не отменена, матч начнется позже, чем планировалось. Точное время еще неизвестно.
Инфо
Арбитр - Евгений Цыбулько.
Запасные: Фастов (в), Астахов, Войцеховский, Галас, Дударенко, Когут, Косовский, Литовченко, Непейпиев, Приходько, Семенов, Шаповал.
Инфо
Стартовый состав Левого Берега: Механив — Сидней, Самар, Якымив, Соколов — Дедух, Банада — Когут, Спиваков (к), Синица — Сухоручко. Главный тренер — Виталий Первак.
Запасные: Вичный (в), Хромей, Нето, Билошевский, Васильев, Калын, Лотоцкий, Пшеничнюк, Янович.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Рудько — Кысиль, Гомес, Удод, Бутко (к) — Янаков, Шпорн, Габелок, Петряк — Хобленко, Попов. Главный тренер — Александр Бабич.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда УПЛ между Левым Берегом и Черноморцем.
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Анонс матча Левый Берег - Черноморец 26.08.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Левый Берег (Киев) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Stadium Livyi Bereh.

Дата проведения матча: 26.08.2024
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Левый Берег (Киев) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Левый Берег осталась с поражением. Столкновение Левый Берег и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виталий Первак и Бабич, Александр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Левый Берег - Черноморец можно посмотреть 26.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Левый Берег - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Левый Берег (Киев)
Год основания Левый Берег (Киев): 2017
Страна: Украина

Прошедший матч команды Левый Берег был сыгран против Шахтер - 18.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Левый Берег.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Карпаты - 21.08.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.

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