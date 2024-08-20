Динамо - Зальцбург онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Зальцбург (Зальцбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч состоится на стадионе Arena Lublin.
Дата проведения матча: 21.08.2024
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Shovkovskiy, Oleksandr и Lijnders, Pepijn разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Карпаты - 17.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.
Название: Зальцбург (Зальцбург)
Год основания Зальцбург (Зальцбург): 1933
Страна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт
Прошедший матч команды Зальцбург был сыгран против Твенте - 13.08.2024, в рамках турнира Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился ничьей.
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