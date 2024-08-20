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Динамо - Зальцбург онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 21 августа 2024, 22:00 - Arena Lublin
Главный судья: Сандро Шарер
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
3'
Зальцбург
Зальцбург
Ход матча
Кто победит?
94 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
64%
Ничья
20%
Зальцбург
16%
Интересные факты
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 6 играх.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • РБ Зальцбург не проигрывает в последних 13 играх.
  • РБ Зальцбург не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • РБ Зальцбург забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 48% матчей, РБ Зальцбург выигрывает в 57% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 48% случаев, РБ Зальцбург выигрывает в 57%.
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда РБ Зальцбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда РБ Зальцбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Зальцбург.
  • Динамо Киев забивает 2.08 гола, играя дома, а РБ Зальцбург забивает 2.27 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 3 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2024/2025
13.08.2024 - 21:45 Рейнджерс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Лига Чемпионов 2024/2025
31.07.2024 - 21:00 Партизан 0 - 3 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Зальцбург
Лига Чемпионов 2024/2025
13.08.2024 - 20:00 Твенте 3 - 3 Завершен Зальцбург Н
Лига Чемпионов 2024/2025
06.08.2024 - 21:45 Зальцбург 2 - 1 Завершен Твенте В
Лига Чемпионов 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Зальцбург 1 - 3 Завершен Бенфика П
Лига Чемпионов 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Зальцбург Н
Лига Чемпионов 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Зальцбург 0 - 1 Завершен Интер П
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Новости команд
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Кто победит?
94 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
64%
Ничья
20%
Зальцбург
16%
Составы команд
1
Георгий Бущан
44
Владислав Дубинчак
32
Taras Vasyliovych, Mykhavko
4
Денис Попов
20
Александр Караваев
10
Николай Шапаренко
17
Brazhko, Volodymyr
76
Александр Пихаленок
22
Владислав Кабаев
11
Vanat, Vladyslav
7
Андрей Ярмоленко
1
Бласвич, Янис Джонатан
70
Dedic, Amar
91
Piatkowski, Kamil
33
Baidoo, Samson
3
Терзич, Алекса
18
Bidstrup, Mads
27
Gourna Douath, Lucas
14
Kjaergaard, Maurits
45
Dorgeles, Nene
49
Yeo, Moussa Kounfolo
30
Gloch, Oscar
Стартовый состав
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 44
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 45
    Dorgeles, Nene
    Полузащитник
  • 49
    Yeo, Moussa Kounfolo
    Полузащитник
  • 30
    Gloch, Oscar
    Полузащитник
  • 18
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 27
    Gourna Douath, Lucas
    Защитник
  • 14
    Kjaergaard, Maurits
    Полузащитник
  • 70
    Dedic, Amar
    Защитник
  • 91
    Piatkowski, Kamil
    Защитник
  • 33
    Baidoo, Samson
    Защитник
  • 3
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 1
    Бласвич, Янис Джонатан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Lijnders, Pepijn
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
Трансляция
Австрийцы с первых минут завладели инициативой и контролируют мяч
Сандро Шерер дал стартовый свисток. Гости развели мяч из центра поля
Команды уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча из Швейцарии: Сандро Шерер
Главный тренер РБ Зальцбург: Пепейн Лейндерс
На скамейке запасных: Диаките, ван дер Бремпт, Дагим, Диамбу, Капальдо, Лукич, Мелльберг, Око, Ратков, Хамзич, Шлагер
Инфо
Стартовый состав РБ Зальцбург (4-3-3): Блазх - Терзич, Байду, Пьонтковский, Дедич - Чергорд, Гурна-Дуат, Бидструп - Глух, Ео, Нене
Главный тренер Динамо Киев: Александр Шовковский
На скамье запасных: Андриевский, Брагару, Беловар, Волошин, Вивчаренко, Лонвейк, Михайленко, Нещерет, Рубчинский, Себальос, Супряга, Тимчик
Инфо
Стартовый состав Динамо Киев (4-3-3): Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев - Шапаренко, Бражко, Пихалонок - Кабаев, Ванат, Ярмоленко
На предыдущих стадиях Динамо смогло пройти Партизан (6:2 и 3:0) и Рейнджерс (1:1 и 2:0). РБ Зальцбург стартовал в квалификации на предварительном этапе, где одолел Твенте (2:1 и 3:3)
Матч пройдет в Люблине на арене Арена Люблин и начнется в 22:00 по Киеву
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором Динамо встретится с РБ Зальцбург
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Анонс матча Динамо - Зальцбург 21.08.2024, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Зальцбург (Зальцбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч состоится на стадионе Arena Lublin.

Дата проведения матча: 21.08.2024
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Shovkovskiy, Oleksandr и Lijnders, Pepijn разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Зальцбург можно посмотреть 21.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - Зальцбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Карпаты - 17.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Зальцбург (Зальцбург)
Год основания Зальцбург (Зальцбург): 1933
Страна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Прошедший матч команды Зальцбург был сыгран против Твенте - 13.08.2024, в рамках турнира Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Зальцбург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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