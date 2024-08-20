Динамо - Зальцбург онлайн трансляция матча

Динамо Киев не проигрывает в последних 6 играх.

Динамо Киев не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

РБ Зальцбург не проигрывает в последних 13 играх.

РБ Зальцбург не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

РБ Зальцбург забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 48% матчей, РБ Зальцбург выигрывает в 57% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 48% случаев, РБ Зальцбург выигрывает в 57%.

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда РБ Зальцбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда РБ Зальцбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Зальцбург.

Динамо Киев забивает 2.08 гола, играя дома, а РБ Зальцбург забивает 2.27 гола, играя на выезде (в среднем).