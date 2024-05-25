Оболонь - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 13.09.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 25.05.2024 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против Заря - 30.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Заря.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 31.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.
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