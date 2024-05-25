Оболонь - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды Александрия

Игры прошлого года: 0-3 (FC Obolon Kiev дома) и 2-2 (Александрия дома).

FC Obolon Kiev проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Александрия выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Александрия забил 30% голов между минутами 31-45?

Александрия имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Александрия не проигрывает в последних 9 играх.

Александрия имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Александрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

FC Obolon Kiev не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 0-1-2

FC Obolon Kiev не забивает в последних 5 матчах.

Александрия забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 13% матчей, Александрия выигрывает в 18% матчей.

FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 13% случаев, Александрия выигрывает в 18%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).

Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Александрия выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Obolon Kiev.

Команда FC Obolon Kiev выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

FC Obolon Kiev забивает 0.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 2 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Александрия - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Александрия - 0.8.