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Оболонь - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 сентября 2024, 18:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: UPL-TV
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
20%
Ничья
24%
ФК Александрия
56%
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды Александрия
  • Игры прошлого года: 0-3 (FC Obolon Kiev дома) и 2-2 (Александрия дома).
  • FC Obolon Kiev проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Александрия выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Александрия забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Александрия имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Александрия не проигрывает в последних 9 играх.
  • Александрия имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • FC Obolon Kiev не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 0-1-2
  • FC Obolon Kiev не забивает в последних 5 матчах.
  • Александрия забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 13% матчей, Александрия выигрывает в 18% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 13% случаев, Александрия выигрывает в 18%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Александрия выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Obolon Kiev.
  • Команда FC Obolon Kiev выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 2 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Александрия - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Александрия - 0.8.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.76 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
6
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Оболонь
Клубные товарищеские матчи 2019
20.02.2019 - 18:00 ФК Александрия 4 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2012/2013
15.10.2012 - 17:30 Оболонь 1 - 3 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полесье 4 - 0 Завершен Оболонь П
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершен Рух П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Заря 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершен ФК Александрия В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
20%
Ничья
24%
ФК Александрия
56%
Трансляция
Инфо
Арбитр — Александр Омельченко.
Запасные: Кичак (в), Марченко (в), Рыбка (в), Бычек, Близниченко, Груша, Курко, Лях, Мороз, Осман, Теслюк.
Стартовый состав Оболони: Федоривский — Стасюк, Карась, Приймак, Грысьо — Витенчук — Суханов, Черненко, Слободян (к), Мединский — Тарануха. Главный тренер — Сергей Шищенко.
Запасные: Макаренко (в), Шевченко (в), Беляев, Ващенко, Джевани, Козак, Костышин, Логинов, Мишнев, Погорелый, Скорко, Смирный.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков — Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко — Калюжный — Шулянский, Шостак, Ковалец (к), Безерра — Филиппов. Главный тренер — Руслан Ротань.
Аутсайдер чемпионата против лидера. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура УПЛ Оболонь – Александрия.
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Последние матчи
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Анонс матча Оболонь - ФК Александрия 13.09.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 13.09.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 25.05.2024 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - ФК Александрия можно посмотреть 13.09.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против Заря - 30.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 31.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Оболонь - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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