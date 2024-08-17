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Карпаты - Черноморец онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 21 августа 2024, 18:00 - Украина
Рейтинг матча:
Карпаты
Львов
До начала
00 : 00 : 00
Черноморец
Одесса
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
34%
Ничья
28%
Черноморец
38%
Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Карпаты П
Первая лига Украины 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпаты 3 - 3 Завершен Левый Берег Н
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Черноморец 1 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Черноморец 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершен Черноморец П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
34%
Ничья
28%
Черноморец
38%
Трансляция
Инфо
Инфо
Стартовый состав Карпат: Кемкин — Сакив, Бабогло, Адамюк, Клименко — Альварес, Кузик, Шах, Очеретько, Стенио — Устименко. Главный тренер — Владислав Лупашко.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Вичный — Кысиль, Лотоцкий, Савченко, Гомес — Васильев, Хромей, Калын — Нето, Пшеничнюк, Попов.
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Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня Олимпия Олимпия 1 Заря Заря 4 Завершен 22:00 - Вчера Лилль Лилль 2 Славия Славия 0 Завершен 22:00 - Вчера Будё-Глимт Будё-Глимт 2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1 Завершен 22:00 - Вчера Динамо Динамо 3 Карабах Карабах 0 Завершен 22:30 - 19.08.2024 Вильярреал Вильярреал 2 Атлетико Атлетико 2

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Анонс матча Карпаты - Черноморец 21.08.2024, Кубок Украины

Матч между командой Карпаты (Львов) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2024/2025, матч состоится на стадионе Украина.

Дата проведения матча: 21.08.2024
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Карпаты - Черноморец можно посмотреть 21.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Карпаты - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против Динамо - 17.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Колос - 16.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Черноморец.

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