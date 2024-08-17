Карпаты - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча Карпаты - Черноморец 21.08.2024, Кубок Украины

Матч между командой Карпаты (Львов) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2024/2025, матч состоится на стадионе Украина.

Дата проведения матча: 21.08.2024

Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)

Год основания Карпаты (Львов): 2021

Страна: Украина



Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против Динамо - 17.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Колос - 16.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Черноморец.

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