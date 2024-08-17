Карпаты - Черноморец онлайн трансляция матча

Матч между командой Карпаты (Львов) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2024/2025, матч состоится на стадионе Украина.
Дата проведения матча: 21.08.2024
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против Динамо - 17.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Колос - 16.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Черноморец.
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