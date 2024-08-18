Челси - Серветт онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Челси" (Лондон) и командой Серветт (Женева) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 22.08.2024
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команды "Челси" был сыгран против "Манчестер Сити" - 18.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Серветт (Женева)
Страна: Швейцария
Предыдущий матч команды Серветт был сыгран против Брага - 15.08.2024, в рамках турнира Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Брага.
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