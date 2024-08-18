  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челси - Серветт Смотреть онлайн
В тренде

Челси - Серветт онлайн трансляция матча

Лига конференций - 22 августа 2024, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Pignard, Jeremie
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
37'
Серветт
Женева
Ход матча
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Челси
60%
Ничья
23%
Серветт
18%
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Серветт ФК без побед в последних 4 играх.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 38% матчей, Серветт ФК выигрывает в 39% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Серветт ФК выигрывает в 39%.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Серветт ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Серветт ФК% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Серветт ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Серветт ФК% своих матчей.
  • Челси забивает 2.24 гола, играя дома, а Серветт ФК забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челси 2 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челси 5 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Серветт
Лига Европы 2024/2025
15.08.2024 - 21:30 Серветт 1 - 2 Завершен Брага П
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
11.08.2024 - 17:30 Серветт 0 - 6 Завершен Базель П
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 22:30 Брага 0 - 0 Завершен Серветт Н
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
03.08.2024 - 19:00 Лугано 3 - 1 Завершен Серветт П
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
28.07.2024 - 15:15 Серветт 3 - 2 Завершен Ивердон В
Показать больше
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Челси
60%
Ничья
23%
Серветт
18%
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
1
Удары мимо
1
2
Штрафные
2
1
Офсайды
1
Фолы
2
1
Удары в створ
2
Блокировано ударов
2
3
Угловые
3
2
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
31'
30'
Очень опасно выглядел навес Цунемото в штрафную, Кривелли совсем чуть-чуть не хватило, чтобы встретиться с мячом.
28'
Опасный момент
Мудрику наконец-то удалось заострить игру, после взаимодействия с Гиу украинец оказался на ударной позиции и попытался забить. Потерпел неудачу. Нкунку высказал Михаилу претензии из-за того, что не получил пас, но они неуместны. А вот научится попадать в створ нашему футболисту давно пора.
21'
Серветт воспользовался аутом как полноценным стандартом, после розыгрыша которого Дулин и Кутеша наносили удары из пределов штрафной. Первую попытку заблокировал защитник, а вторая была слишком слабой, чтобы серьезно потревожить Йоргенсена.
20'
Швейцарцы уже минут 10 находятся на половине поля соперника, а Челси защищается. Качественный отрезок от гостей.
16'
Два подряд неудачных угловых выполнил Серветт.
14'
Игроки Серветта очень неплохо играют в короткий пас в чужой штрафной площадке. Кутеша даже завершил эту комбинацию ударом в створ, Йоргенсен выставил руку и перевел мяч на угловой.
6'
Ондуа хотел выполнить навес, мяч свалился с ноги и пошел в направлении ворот. Йоргенсену пришлось прыгнуть под перекладину, чтобы проконтролировать ситуацию.
2'
Офсайд
Дьюсбери-Холл вывел Гиу один на один, испанец обыграл Фрика и мог забивать в пустые ворота, но в решающий момент потерял равновесие. На повторе видно, что был офсайд у нападающего Челси, поэтому это падение не имеет особого значения.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Жереми Пиньяр (Франция).
Запасные: Беттинелли (в), Санчес (в), Гюсто, Джексон, Колуилл, Кукурелья, Лавия, Мадуэке, Палмер, Энцо.
Инфо
Стартовый состав Челси: Йоргенсен — Дисаси, Тосин, Бадьяшиль, Вейга — Нету, Кайседо (к), Дьюсбери-Холл — МУДРИК, Гиу, Нкунку. Главный тренер — Энцо Мареска.
Запасные: Бессон (в), Малль (в), Маньин, Уаттара, Савадого, Срданович, Антунеш, Барон, Вебер, Гийемено, Фанкхаузер, Фонмоос.
Инфо
Стартовый состав Серветта: Фрик (к) — Мазику, Северин, Рулье, Цунемото — Ондуа, Дулин — Кутеша, Конья, Стеванович — Кривелли. Главный тренер — Томас Габерли.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций Челси – Серветт.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 20:30 - Сегодня ПАОК ПАОК 3 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс 0 Завершен 20:00 - Сегодня Юргорден Юргорден 1 Марибор Марибор 0 Завершен 20:00 - Сегодня Бранн Бранн 2 Астана Астана 0 Завершен 20:00 - Сегодня Омония Омония 6 Зиря Зиря 0 Завершен 20:00 - Сегодня Виктория Виктория 0 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Челси" - Серветт 22.08.2024, Лига конференций

Противостояние между командой "Челси" (Лондон) и командой Серветт (Женева) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 22.08.2024
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - Серветт можно посмотреть 22.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча "Челси" - Серветт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Челси" был сыгран против "Манчестер Сити" - 18.08.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Серветт (Женева)
Страна: Швейцария

Предыдущий матч команды Серветт был сыгран против Брага - 15.08.2024, в рамках турнира Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Брага.

Следите за результатами матча "Челси" - Серветт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига конференций и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.