Челси - Серветт онлайн трансляция матча

Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Серветт ФК без побед в последних 4 играх.

Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 38% матчей, Серветт ФК выигрывает в 39% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Серветт ФК выигрывает в 39%.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Серветт ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Серветт ФК% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Серветт ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Серветт ФК% своих матчей.