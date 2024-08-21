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Кривбасс - Бетис онлайн трансляция матча

Лига конференций - 22 августа 2024, 21:00 - Kosicka futbalova arena
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
Обновить
1'
Бетис
Севилья
Ход матча
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
43%
Ничья
21%
Бетис
36%
Интересные факты
  • Кривбасс Кривой Рог проиграл 3 матчей подряд.
  • Реал Бетис не проигрывает в последних 4 играх.
  • Реал Бетис не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 46% матчей, Реал Бетис выигрывает в 33% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Реал Бетис выигрывает в 33%.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • У команды Кривбасс Кривой Рог серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.81 гола, играя дома, а Реал Бетис забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Лига Европы 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Виктория 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпаты 3 - 0 Завершен Кривбасс П
Лига Европы 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Виктория П
Премьер-лига 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетис 1 - 1 Завершен Жирона Н
Чемпионат Испании 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Бетис 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2023/2024
16.05.2024 - 20:30 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2023/2024
12.05.2024 - 22:00 Бетис 3 - 2 Завершен Альмерия В
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
43%
Ничья
21%
Бетис
36%
Live Zone
Трансляция
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Для Бетиса это будет первый матч в еврокубках в сезоне.
Инфо
Кривбасс до этого вылетел из отбора Лиги Европы от чешской Виктории Пльзень.
Запасные: Адриан, Виейтес, Бартра, Хуанми, Родригес, Карвалью, Форнальс, Лосада, Рока, Сабали, Руибаль, Диао.
Бетис: Силва - Бельерин, Льоренте, Натан, Пьерро - Кардосо, Алтимира - Родри, Фекир, Абде - Авила.
Запасные: Хома, Маханьков, Понедельник, Хомченовский, Твердохлеб, Драмбаев, Микитишин, Аморозо, Конате, Кожушко, По.
Кривбас: Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго - Бизимана, Вакулко - Д. Кузык, Лунев, Соса - Принс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Арда Кардешлер (Бурса, Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. На поле стадиона Кошицкая футбольная арена (Кошице, Словакия) сыграют криворожский Кривбасс и севильский Бетис.
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Анонс матча Кривбасс - Бетис 22.08.2024, Лига конференций

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч пройдет на стадионе Kosicka futbalova arena.

Дата проведения матча: 22.08.2024
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Бетис можно посмотреть 22.08.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Бетис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Верес - 18.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Жирона - 15.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

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