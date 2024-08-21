Кривбасс - Бетис онлайн трансляция матча

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч пройдет на стадионе Kosicka futbalova arena.
Дата проведения матча: 22.08.2024
Время начала матча: 21:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Верес - 18.08.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Кривбасс.
Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Жирона - 15.08.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
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