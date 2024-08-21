Кривбасс - Бетис онлайн трансляция матча

Кривбасс Кривой Рог проиграл 3 матчей подряд.

Реал Бетис не проигрывает в последних 4 играх.

Реал Бетис не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 46% матчей, Реал Бетис выигрывает в 33% матчей.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Реал Бетис выигрывает в 33%.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.

У команды Кривбасс Кривой Рог серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.