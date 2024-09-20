Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.
Дата проведения матча: 21.09.2024
Время начала матча: 14:30
История противостояний между "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) и командой "Челси" (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Челси", тогда как команда "Вест Хэм Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 05.05.2024 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)
Год основания "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Предыдущий матч команды "Вест Хэм Юнайтед" был сыгран против Фулхэм - 14.09.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против "Борнмут" - 14.09.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".
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