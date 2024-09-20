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Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 сентября 2024, 14:30 - Стадион Лондон . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Barrott, Samuel
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
32%
Ничья
37%
Челси
32%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЧелси, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Челси 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 29 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 44-35 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 58 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 17 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-57 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 3-1 (Вест Хэм Юнайтед дома) и 5-0 (Челси дома).
  • В домашних матчах Вест Хэм Юнайтед не проигрывает Челси в последних 3 встречах.
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 2 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 13 месте с 3 очками.
  • Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Челси выигрывает в 37% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Челси выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 5 гол(а).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Челси - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Челси - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.64 гола, играя дома, а Челси забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Guido Rodriguez получил больше всего желтых карточек (2) в Вест Хэм Юнайтед. Cole Palmer получил 2 в Челси.
Прогноз на матч
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
8
Побед
24
Игр
12
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челси 5 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челси 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Фулхэм 1 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити П
Кубок английской лиги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Астон Вилла П
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челси 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Лига конференций 2024/2025
29.08.2024 - 21:30 Серветт 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Вулверхэмптон 2 - 6 Завершен Челси В
Лига конференций 2024/2025
22.08.2024 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Серветт В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
32%
Ничья
37%
Челси
32%
LIVE
Трансляция матча "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси"
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Setanta Sports
Трансляция
Инфо
Михаил Мудрик - на лавке запасных гостей.
Инфо
"Челси": 1. Санчес, 29. Фофана, 4. Адарабиойо, 6. Колвилл, 3. Кукурелья, 25. Кайседо, 8. Энцо Фернандес (к), 11. Мадуэке, 20. Палмер, 19. Санчо, 15. Джексон
Инфо
"Вест Хэм": 23. Ареоля, 29. Ван-Биссака, 15. Мавропанос, 26. Килман, 33. Эмерсон, 19. Альварес, 24. Родригес, 10. Пакета, 7. Саммервилл, 20. Боуэн (к), 14. Кудус
Инфо
Добрый день, дамы и господа! Рады вас приветствовать на текстовом онлайне матча 5-го тура АПЛ. Лондонское дерби, "Вест Хэм", который находится на 14-м месте и имеет 4 очка, принимает "Челси". У "синих" 7 очков, они пока на 8-й позиции.
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Анонс матча "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" 21.09.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 21.09.2024
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) и командой "Челси" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Челси", тогда как команда "Вест Хэм Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 05.05.2024 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" можно посмотреть 21.09.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)
Год основания "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команды "Вест Хэм Юнайтед" был сыгран против Фулхэм - 14.09.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против "Борнмут" - 14.09.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".

Следите за результатами матча "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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