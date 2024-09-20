Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЧелси, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Челси 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 29 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 44-35 в пользу команды Челси.

Во время последних 58 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 17 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-57 в пользу команды Челси

Игры прошлого года: 3-1 (Вест Хэм Юнайтед дома) и 5-0 (Челси дома).

В домашних матчах Вест Хэм Юнайтед не проигрывает Челси в последних 3 встречах.

Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 2 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 13 месте с 3 очками.

Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Челси выигрывает в 37% матчей.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Челси выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 5 гол(а).

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Вест Хэм Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Челси - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Челси - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Вест Хэм Юнайтед забивает 1.64 гола, играя дома, а Челси забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).