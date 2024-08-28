Црвена Звезда - Бенфика онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Црвена Звезда (Белград) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Stadium Rajko Mitic.
Дата проведения матча: 19.09.2024
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Црвена Звезда (Белград)
Страна: Сербия
Прошедший поединок команды Црвена Звезда был сыгран против Будё-Глимт - 28.08.2024, в рамках турнира Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Црвена Звезда.
Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Санта-Клара - 14.09.2024, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2024/2025 и закончился победой команды Бенфика.
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