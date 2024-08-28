Црвена Звезда - Бенфика онлайн трансляция матча

Црвена Звезда не проигрывает в последних 22 домашних матчах.

Црвена Звезда забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Црвена Звезда выигрывает первый тайм в 57% матчей, Бенфика выигрывает в 41% матчей.

Црвена Звезда выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Бенфика выигрывает в 41%.

Когда Црвена Звезда лидирует 1-0 дома, они побеждают в Црвена Звезда% своих матчей.

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Црвена Звезда проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Црвена Звезда% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Црвена Звезда.

Црвена Звезда's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Црвена Звезда забивает 2.47 гола, играя дома, а Бенфика забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).

Црвена Звезда имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Црвена Звезда выиграл 3 домашних матчей подряд.