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Црвена Звезда - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 сентября 2024, 19:45 - Stadium Rajko Mitic
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Црвена Звезда
Белград
До начала
00 : 00 : 00
Бенфика
Лиссабон
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Црвена Звезда
32%
Ничья
32%
Бенфика
36%
Интересные факты
  • Црвена Звезда не проигрывает в последних 22 домашних матчах.
  • Црвена Звезда забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Црвена Звезда выигрывает первый тайм в 57% матчей, Бенфика выигрывает в 41% матчей.
  • Црвена Звезда выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Бенфика выигрывает в 41%.
  • Когда Црвена Звезда лидирует 1-0 дома, они побеждают в Црвена Звезда% своих матчей.
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Црвена Звезда проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Црвена Звезда% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Црвена Звезда.
  • Црвена Звезда's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Црвена Звезда забивает 2.47 гола, играя дома, а Бенфика забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Црвена Звезда имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Црвена Звезда выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Црвена Звезда не пропускает в 3 матчах подряд.
Последние матчи - Црвена Звезда
Лига Чемпионов 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 0 Завершен Будё-Глимт В
Лига Чемпионов 2024/2025
20.08.2024 - 22:00 Будё-Глимт 2 - 1 Завершен Црвена Звезда П
Лига Чемпионов 2023/2024
13.12.2023 - 19:45 Црвена Звезда 2 - 3 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Янг Бойз 2 - 0 Завершен Црвена Звезда П
Лига Чемпионов 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2024/2025
14.09.2024 - 22:30 Бенфика 4 - 1 Завершен Санта-Клара В
Чемпионат Португалии 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Бенфика 3 - 0 Завершен Каса Пиа В
Чемпионат Португалии 2024/2025
11.08.2024 - 20:00 Фамаликан 2 - 0 Завершен Бенфика П
Чемпионат Португалии 2023/2024
17.05.2024 - 22:45 Риу Аве 1 - 1 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Португалии 2023/2024
12.05.2024 - 20:00 Бенфика 5 - 0 Завершен Арока В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Црвена Звезда
32%
Ничья
32%
Бенфика
36%
Трансляция
Инфо
"Бенфика" (запасные): Соареш, Гомеш, Шельдеруп, Кабрал, Каборе, Бесте, Баррейро, Байрами, Аурснес, Араужу, Амдуни
Инфо
"Бенфика" (стартовый состав): Трубин, Ба, Отаменди, Силва, Каррерас, Ди Мария, Кокджу, Флорентину, Актюркоглу, Павлидис, Рольгайсер
Инфо
"Црвена Звезда" (запасные): Илич, Илич, Радоныч, Канга, Дркушич, Лекович, Ндиае, Пруцев, Милсон
Инфо
"Црвена Звезда" (стартовый состав): Глазер, Бруно Дуарте, Джига, Соль, Спаич, Мимович, Силас, Элсник, Крунич, Иванич, Олаинка
Квалифицироваться сербам в групповой турнир было непросто. Первый матч они проиграли "Будет Глимту" – 1:2. Однако дома все же победили 2:0. "Бенфика" неубедительно стартовала в местном чемпионате. После этого руководство клуба уволило Шмидта и назначило Бруну Лаже. Новый тренер дебютировал с победы над "Санта Кларой" – 4:1.
19 сентября на "Райко Митич" пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Црвена Звезда" встретится с "Бенфикой". Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.
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Последние матчи
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Анонс матча Црвена Звезда - Бенфика 19.09.2024, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Црвена Звезда (Белград) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Stadium Rajko Mitic.

Дата проведения матча: 19.09.2024
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Црвена Звезда - Бенфика можно посмотреть 19.09.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Црвена Звезда (Белград)
Страна: Сербия

Прошедший поединок команды Црвена Звезда был сыгран против Будё-Глимт - 28.08.2024, в рамках турнира Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Црвена Звезда.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Санта-Клара - 14.09.2024, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2024/2025 и закончился победой команды Бенфика.

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