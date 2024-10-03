Ингулец - Карпаты онлайн трансляция матча

Вы знали, что Карпаты Львов забил 30% голов между минутами 31-45?

FC Ingulets Petrove без побед в последних 9 играх.

FC Ingulets Petrove не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Карпаты Львов без побед над FC Ingulets Petrove в последних 4 играх.

Карпаты Львов не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Ingulets Petrove не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика FC Ingulets Petrove в сезоне 0-4-4

Ambrosiy Chachua лучший бомбардир Карпаты Львов с 3 голами. Volodymyr Vilivald забил 2 раз за FC Ingulets Petrove

Карпаты Львов забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Карпаты Львов выигрывает первый тайм в 44% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 33% матчей.

Карпаты Львов выигрывает первую половину матча в 44% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.

В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).

Когда Карпаты Львов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Когда Карпаты Львов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Недавнее выступление команды Карпаты Львов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.

Карпаты Львов's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Команда FC Ingulets Petrove проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Карпаты Львов (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Карпаты Львов выиграла 0, команда FC Ingulets Petrove выиграла 4, 0 ничьи.

Карпаты Львов забивает 0.75 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1.25 гола против команды Карпаты Львов (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Карпаты Львов и FC Ingulets Petrove - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Карпаты Львов и FC Ingulets Petrove - 0.5.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.