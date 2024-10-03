  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ингулец - Карпаты Смотреть онлайн
В тренде

Ингулец - Карпаты онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 октября 2024, 18:00 - Украина
Главный судья: Zadiran, S
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
До начала
00 : 00 : 00
Карпаты
Львов
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
15%
Ничья
25%
Карпаты
60%
Интересные факты
  • Вы знали, что Карпаты Львов забил 30% голов между минутами 31-45?
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 9 играх.
  • FC Ingulets Petrove не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Карпаты Львов без побед над FC Ingulets Petrove в последних 4 играх.
  • Карпаты Львов не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика FC Ingulets Petrove в сезоне 0-4-4
  • Ambrosiy Chachua лучший бомбардир Карпаты Львов с 3 голами. Volodymyr Vilivald забил 2 раз за FC Ingulets Petrove
  • Карпаты Львов забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Карпаты Львов выигрывает первый тайм в 44% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 33% матчей.
  • Карпаты Львов выигрывает первую половину матча в 44% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.
  • В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).
  • Когда Карпаты Львов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Карпаты Львов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Карпаты Львов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Карпаты Львов's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Команда FC Ingulets Petrove проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Карпаты Львов (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Карпаты Львов выиграла 0, команда FC Ingulets Petrove выиграла 4, 0 ничьи.
  • Карпаты Львов забивает 0.75 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1.25 гола против команды Карпаты Львов (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Карпаты Львов и FC Ingulets Petrove - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Карпаты Львов и FC Ingulets Petrove - 0.5.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Карпаты Львов забивает 2.21 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Карпаты
Первая лига Украины 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Карпаты
Первая лига Украины 2023/2024
19.04.2024 - 13:00 Карпаты 1 - 2 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбасс 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Показать больше
Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Карпаты В
Премьер-лига 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтер 5 - 2 Завершен Карпаты П
Премьер-лига 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпаты 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Карпаты П
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
15%
Ничья
25%
Карпаты
60%
Трансляция
Запасные: Сметанка, Кисленко, Сидоренко, Лосенко, Мысык, Лисняк, Пушкарев, Козыренко, Резепов, Чабан, Дубилей.
Ингулец: Паламарчук - Малыш, Виливальд, Шершень, Мельничук - Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Козак - Сад, Ситало.
Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Стенио.
Карпаты: Кемкин - Адамюк, Бабогло, Педросо, Мирошниченко - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Очеретько, Игор, Шах.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Ингулец идет последним с 4 ничьими и 4 поражениями - 4 очка.
Инфо
Карпаты идут десятыми с 2 победами, 2 ничьими и 4 поражениями - 8 очков.
Сергей Задиран (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Украина (Львов, Украина) сыграют львовские Карпаты и петровский Ингулец.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Металлист Металлист 0 Агробизнес Агробизнес 1 Завершен 14:00 - Сегодня Эпицентр Эпицентр 1 Нива Нива 1 Завершен 13:00 - Сегодня Виктория Виктория 0 Диназ Диназ 0 Завершен 12:30 - Сегодня Буковина Буковина 0 Прикарпатье Прикарпатье 0 Завершен 22:00 - Вчера Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс 1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Ингулец - Карпаты 04.10.2024, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Украина.

Дата проведения матча: 04.10.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Карпаты (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Карпаты в предыдущем футбольном матче 24.05.2024 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Карпаты можно посмотреть 04.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Карпаты, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Оболонь - 29.09.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против Полесье - 28.09.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Ингулец - Карпаты онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.