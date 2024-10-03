Ингулец - Карпаты онлайн трансляция матча

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Украина.
Дата проведения матча: 04.10.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Карпаты (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Карпаты в предыдущем футбольном матче 24.05.2024 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Оболонь - 29.09.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Оболонь.
Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против Полесье - 28.09.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Полесье.
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