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Украина - Грузия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 октября 2024, 21:45 - Мейски . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Юлиан Вейнбергер
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
Обновить
32'
Грузия
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Ход матча
11' Кашиа, Гурам
Кто победит?
136 Пользователей сделало свой выбор
Украина
50%
Ничья
24%
Грузия
26%
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Украина выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Грузия выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-5 в пользу команды Украина
  • Украина не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Грузия забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Украина выигрывает первый тайм в 23% матчей, Грузия выигрывает в 50% матчей.
  • Украина выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Грузия выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Украина.
  • В их последнюю встречу команда Украина победила в 1 гол(а).
  • Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Грузия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Грузия% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Грузия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Грузия% своих матчей.
  • Грузия's performance of the last 5 matches is better than Украина's.
  • Команда Украина проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Грузия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Украина выиграла 3, команда Грузия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Украина забивает 1.8 гола за матч против команды Грузия, а Грузия забивает 1 гола против команды Украина (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Украина и Грузия - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Украина и Грузия - 1.
  • Украина забивает 1 гола, играя дома, а Грузия забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Грузия
Сборная Украины 2014/2015
09.06.2015 - 21:00 Грузия 1 - 2 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Лига Наций 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехия 3 - 2 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Северная Ирландия 1 - 2 Завершен Украина В
Лига Наций 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Албания П
Молодежная сборная 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия В
Олимпиада 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Украина 0 - 2 Завершен Аргентина П
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Последние матчи - Грузия
Лига Наций 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Албания 0 - 1 Завершен Грузия В
Лига Наций 2024/2025
07.09.2024 - 19:00 Грузия 4 - 1 Завершен Чехия В
Евро 2024 2024
30.06.2024 - 22:00 Испания 4 - 1 Завершен Грузия П
Евро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Грузия 2 - 0 Завершен Португалия В
Евро 2024 2024
22.06.2024 - 16:00 Грузия 1 - 1 Завершен Чехия Н
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Новости команд
Главные события
11'
Кашиа, Гурам
Кто победит?
136 Пользователей сделало свой выбор
Украина
50%
Ничья
24%
Грузия
26%
Составы команд
1
Анатолий Трубин
22
Николай Матвиенко
4
Talovierov, Maksym
27
Илья Забарный
26
Конопля, Юхум
5
Иван Калюжный
10
Мудрик, Михаил
10
Николай Шапаренко
10
Sudakov, Georgiy
11
Алексей Гуцуляк
11
Артем Довбик
25
Mamardashvili, Giorgi
4
Кашиа, Гурам
5
Лаша Двали
25
Отар Какабадзе
10
Отар Китеишвили
30
Гиорги Гвелесиани
44
Лочошвили, Лука
8
Георгий Чакветадзе
6
Георгий Кочорашвили
69
Mikautadze, Georges
77
Кварацхелия, Хвича
Стартовый состав
  • 11
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 10
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 11
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 5
    Иван Калюжный
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 4
    Talovierov, Maksym
    Защитник
  • 27
    Илья Забарный
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 1
    Анатолий Трубин
  • 69
    Mikautadze, Georges
    Полузащитник
  • 77
    Кварацхелия, Хвича
    Полузащитник
  • 10
    Отар Китеишвили
    Полузащитник
  • 30
    Гиорги Гвелесиани
    Защитник
  • 44
    Лочошвили, Лука
    Защитник
  • 8
    Георгий Чакветадзе
  • 6
    Георгий Кочорашвили
  • 4
    Кашиа, Гурам
    Защитник
    11
  • 5
    Лаша Двали
    Защитник
  • 25
    Отар Какабадзе
    Защитник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ребров, Сергей
  • Вилли Саньоль
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
3
Удары мимо
1
ЖК
1
47%
Владение мячом
53%
Угловые
1
LIVE
Трансляция матча Украина - Грузия
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
30'
28'
Желтая карточка
27'
25'
Соперники контролируют мяч. Наши атаки на павезе.
23'
Уголовой
Навес с углового с правого фланга от Грузии к обострению не привел.
21'
Удар Мудрика из зоны перед штрафной с носка низом пошел мимо левой стойки.
20'
Удар головой от Таловерова мимо ворот в завершение подачи штрафного от Мудрика.
19'
Свисток
Решили играть дальше!
15'
Поле - плохое, света - нет. Польша, у тебя точно там войны нет?
12'
Частично пропало освещение на арене.
10'
Желтая карточка
Руками хватал Довбика на левом фланге обороны Кашия.
8'
Опасный момент
Судаков получил передачу Гуцуляка с правого фланга и вторым касанием низом дал мимо дальней стойки.
7'
Украина разыгрывает мяч в центре поля.
6'
Бросился в ноги Китеишвили Гуцуляк в центральном круге.
4'
Хвича выполнил удар со штрафного над воротами.
3'
Грузия заработала штрафной на левом фланге атаки.
1'
Лочошвили блокировал движение Конопли на правом фланге атаки.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Грузия до этого выиграла у Чехии (4:1) и Албании (1:0).
Инфо
Украина до этого проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3).
Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзовадзе, Давиташвили, Цитаишвили, Гочолеишвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ноникашвили, Гогличидзе.
Грузия: Мамардашвили — Китеишвили, Кашія, Двали, Кокобаде, Кочорашвили — Гвелесиани, Лочешвили, Чакветадзе — Микаутаде, Кварацхелия.
Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськив.
Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко - Судаков, Калюжный, Шапаренко - Гуцуляк, Довбик, Мудрик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юлиан Вайнбергер (Австрия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B1. На поле стадиона Городской стадион (Познань, Польша) сыграют Украина и Грузия.
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Анонс матча Украина - Грузия 11.10.2024, Лига Наций

Матч между командой Украина и командой Грузия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 24-26, матч состоится на стадионе Мейски.

Дата проведения матча: 11.10.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Грузия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Грузия и Украина в предыдущем футбольном матче 09.06.2015 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ребров, Сергей и Вилли Саньоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Грузия можно посмотреть 11.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Украина - Грузия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Чехия - 10.09.2024, в рамках турнира Лига Наций 2024/2025 и закончился победой команды Чехия.

Команда гостей

Название: Грузия
Страна: Грузия

Предыдущий поединок команды Грузия был сыгран против Албания - 10.09.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 2024/2025 и закончился победой команды Грузия.

Следите за результатами матча Украина - Грузия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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