Украина - Грузия онлайн трансляция матча

Матч между командой Украина и командой Грузия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 24-26, матч состоится на стадионе Мейски.
Дата проведения матча: 11.10.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Украина и командой Грузия:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Грузия и Украина в предыдущем футбольном матче 09.06.2015 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Ребров, Сергей и Вилли Саньоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Чехия - 10.09.2024, в рамках турнира Лига Наций 2024/2025 и закончился победой команды Чехия.
Название: Грузия
Страна: Грузия
Предыдущий поединок команды Грузия был сыгран против Албания - 10.09.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 2024/2025 и закончился победой команды Грузия.
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