Украина - Грузия онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Украина выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Грузия выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-5 в пользу команды Украина

Украина не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Грузия забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Украина выигрывает первый тайм в 23% матчей, Грузия выигрывает в 50% матчей.

Украина выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Грузия выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Украина.

В их последнюю встречу команда Украина победила в 1 гол(а).

Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Грузия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Грузия% своих матчей.

Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Грузия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Грузия% своих матчей.

Грузия's performance of the last 5 matches is better than Украина's.

Команда Украина проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Грузия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Украина выиграла 3, команда Грузия выиграла 0, 2 ничьи.

Украина забивает 1.8 гола за матч против команды Грузия, а Грузия забивает 1 гола против команды Украина (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Украина и Грузия - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Украина и Грузия - 1.