Колос - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 24-26.
Дата проведения матча: 16.09.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ЛНЗ (Черкассы):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ЛНЗ, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 13.05.2024 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 31.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Динамо - 01.09.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.
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