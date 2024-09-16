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Колос - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 сентября 2024, 18:00
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Обновить
55'
ЛНЗ
Черкассы
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
24%
ЛНЗ
48%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
3
Игр
2
Побед
ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершен ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен ЛНЗ
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершен Верес П
Кубок Украины 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Черноморец 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Карпаты В
Премьер-лига 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Левый Берег В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
24%
ЛНЗ
48%
Трансляция
50'
Опасный момент
47'
Желтая карточка
Свисток
Начался второй тайм!
В первом тайме произошло непредсказуемое - Колос наконец забил на своем поле. А потом просто пытался защитить это достижение и боялся рисковать. Как следствие, ЛНЗ бьет отовсюду, но до сих пор не забил.
Свисток
Идем на перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+5'
Опасный момент
Пас Момо к левому флангу штрафной Молло завершал мимо вратаря в дальний, но защитник подстраховал.
45+1'
Третьяков остановил пас с правого фланга от Боливара в центре штрафной, а где удар?
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 6 мин.
41'
Бондаренко на ближней блокировал на угловой удар вторым касанием от Топалова в завершение передачи на левый фланг штрафной от Пасича.
38'
Пасич с левого фланга штрафной прострелил в подкат Поправки. Угловой.
35'
Желтая карточка
Боливар влетел в Авагимяна справа в атаке.
34'
Опасный момент
Перекладина! Топалов сместился с правого фланга к центру штрафной, после чего пробил в дальнюю девятку, но попал в перекладину.
33'
Перевел мяч на дальний угловой защитник, после подачи с правого фланга от Путри.
31'
Очень тяжелая игра пошла в эти минуты.
27'
Колос привычно закрылся на собственной половине.
23'
Опасный момент
Перекладина! Яшари получил передачу Бойко со штрафного на правый фланг и мгновенно запустил пушку в верхний каркас ворот.
21'
Наступил на ногу Авагимяну в центре поля Ориховский уже через пару секунд.
20'
Замена
Вместо Салиху будет играть Авагимян.
18'
Салиха пришлось на носилках выносить за пределы поля.
16'
Какое-то тяжелое мышечное повреждение у Салиха.
14'
Опасный момент
Кучеренко забрал со второй попытки удар с левого фланга штрафной от Криворучко в ближний угол.
12'
ЛНЗ разыгрывает ответную атаку на чужой половине.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ноникашвили в борьбе против Боливара в центре штрафной перевел под удар Третьякову после передачи с правого фланга от Гусола.
6'
Колос держит мяч в центре поля.
4'
Фол Красничи против Ноникашвили в центральной зоне перед штрафной.
3'
Защитник Колоса небрежно сыграл назад к правому флангу обороны и привез угловой.
1'
Хозяева позиционно атакуют на старте встречи.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
ЛНЗ идет седьмым с 3 победами и 2 поражениями - 9 очков.
Инфо
Колос идет предпоследним с 2 ничьими и 3 поражениями - 2 очка.
Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Наумец, Олейник, Авагимян, Халайла.
ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич - Бойко, Яшари, Ноникашвили - Топалов, Молло, Момо.
Запасные: Горох, Мысак, Шершень, Бурда, Ильин, Алефиренко, Великан, Салабай, Безбородько, Паулаускас, Диего.
Колос: Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Криворучко, Красничи - Третьяков, Ореховский, Гусол - Боливар.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Олег Когут (Тернополь, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Колос (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и черкасский ЛНЗ.
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Анонс матча Колос - ЛНЗ 16.09.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 24-26.

Дата проведения матча: 16.09.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ЛНЗ (Черкассы):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ЛНЗ, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 13.05.2024 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ЛНЗ можно посмотреть 16.09.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 31.08.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Динамо - 01.09.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

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