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Болонья U19 - Шахтёр U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 18 сентября 2024, 13:00
Рейтинг матча:
Болонья U19
До начала
00 : 00 : 00
Шахтёр U19
Донецк
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Болонья U19
35%
Ничья
35%
Шахтёр U19
29%
Последние матчи - Шахтёр U19
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
13.12.2023 - 16:30 Порту U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2025
28.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 3 - 1 Завершен Ройял Антверпен U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
07.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 0 - 3 Завершен Барселона U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
19.09.2023 - 14:00 Шахтёр U19 1 - 4 Завершен Порту U19 П
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Болонья U19
35%
Ничья
35%
Шахтёр U19
29%
Трансляция
Инфо
Запасные Шахтера U19: Недозимованый, Шелекета, Милокост, Онищук, Давиденко, Кострица, Сметана, Трифаненко, Петрук.
Инфо
Стартовый состав «Шахтера» U19: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков, Бундаш, Тютюнов, Цуканов, Стрельчук, Галонский, Ломага.
Лучшие 22 команды турнира продолжат борьбу в 1/16 финала.
В Пути Лиги чемпионов, где выступает Шахтер, принимают участие 36 юношеских команд, представляющих клубы из общего этапа Лиги чемпионов. Соперники и порядок матчей определились на той же жеребьевке.
В сезоне 2024/25 проходит 11-й розыгрыш турнира, который адаптирован к новому формату главных клубных соревнований УЕФА, в связи с чем в нем принимает участие рекордное количество клубов. Как и прежде, изначально участники турнира разбиты на две части: на Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов стран. Начиная со стадии 1/16 финала, пути сольются.
В Юношеской лиге УЕФА пути команд ранее не пересекались
И этот поединок будет хорошим разогревом перед вечерним матчем основных команд в Лиге чемпионов
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить игру будет бригада арбитров из Финляндии
Добрый день всем! Сегодня команда Шахтера U-19 стартует в Юношеской лиге УЕФА выездным матчем против сверстников из Болоньи.
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Анонс матча Болонья U19 - Шахтёр U19 18.09.2024, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Болонья U19 и командой Шахтёр U19 (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 24-26.

Дата проведения матча: 18.09.2024
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Болонья U19 - Шахтёр U19 можно посмотреть 18.09.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Болонья U19 - Шахтёр U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья U19
Страна: Италия

Команда гостей

Название: Шахтёр U19 (Донецк)
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Шахтёр U19 был сыгран против Порту U19 - 13.12.2023, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2023/2024 и закончился победой команды Порту U19.

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