Болонья U19 - Шахтёр U19 онлайн трансляция матча

Анонс матча Болонья U19 - Шахтёр U19 18.09.2024, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Болонья U19 и командой Шахтёр U19 (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 24-26.

Дата проведения матча: 18.09.2024

Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья U19

Страна: Италия



Команда гостей

Название: Шахтёр U19 (Донецк)

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Шахтёр U19 был сыгран против Порту U19 - 13.12.2023, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2023/2024 и закончился победой команды Порту U19.

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